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Khi nước mắt ngừng rơi: Những đứa trẻ sau đại dịch và khoảng trống không thể lấp đầy

tác giả
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

Năm 2021, đại dịch COVID-19 bùng phát tại TP.HCM để lại những mất mát, đau thương khi những người mẹ ra đi không kịp nhìn thấy mặt con. Những đứa trẻ vừa chào đời đã mồ côi.

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Đứa trẻ sinh ra trong dịch COVID-19 được nhân viên y tế chăm sóc - Ảnh: Cắt từ clip

Tập 3 của bộ phim tài liệu Khi nước mắt ngừng rơi kể lại câu chuyện về những đứa trẻ mồ côi sinh ra trong đại dịch COVID-19.

Có em lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha, có em được ông bà chăm sóc, cũng có những em tìm thấy mái ấm mới tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

Những đứa trẻ bước ra từ "tâm bão" COVID-19

Bác sĩ Hải Yến, công tác tại Bệnh viện Hùng Vương, người từng cùng đồng nghiệp nỗ lực giành giật sự sống cho các sản phụ và trẻ sơ sinh giữa tâm dịch. 

Năm năm đã trôi qua, chị vẫn bận rộn với nhịp sống thường ngày. Thế nhưng, trong lòng người bác sĩ ấy, những mầm sống từng bước ra từ tâm bão COVID-19 vẫn luôn là nỗi trăn trở khôn nguôi.

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Nhớ lại những ngày tháng sinh tử ấy, chị nghẹn ngào kể, có những bệnh nhân đột ngột rơi vào tình trạng khó thở. 

Dù các bác sĩ đã dốc hết sức lực để hồi sức tích cực, cuối cùng vẫn không thể giữ họ ở lại. 

"Lúc đó, mình có cảm giác như không làm được gì cho họ, cảm thấy bất lực vậy đó", chị nhớ lại. Nỗi day dứt ấy vẫn theo chị suốt những năm tháng sau đại dịch. 

"Sau COVID-19, mỗi lần đọc được tin hay xem phóng sự nói về những đứa trẻ, tôi thực sự rơi nước mắt. Tôi nghĩ, nếu là con mình, nếu không còn mình bên cạnh thì ai sẽ lo cho con? Dù có xã hội, gia đình, cô bác yêu thương, chăm sóc thì cũng không ai có thể thay thế được cha mẹ", chị tâm sự.

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Những giọt nước mắt trẻ mồ côi cha mẹ vì COVID-19 - Ảnh: Cắt từ màn hình

Từ những hồ sơ bệnh nhân năm xưa, bác sĩ Hải Yến tìm đến thăm gia đình anh Nguyễn Kim Hiên, lắng nghe câu chuyện về người vợ đã mất. 

Trong căn nhà ấy, anh Nguyễn Kim Hiên vẫn ngày ngày chăm sóc con trai - đứa trẻ năm nay đã 5 tuổi. Khi nhìn bức ảnh cưới của ba mẹ, cậu bé hồn nhiên hỏi: "Con đâu?". Khi kể lại câu chuyện của mình, anh Hiên đưa tay khoe chiếc nhẫn cưới vẫn luôn đeo trên tay. Cố nở một nụ cười gượng gạo, rồi anh bật khóc, đưa tay che mặt.

Có lẽ, với anh, chiếc nhẫn không chỉ là kỷ vật mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của người cha phải thay cả phần người mẹ để nuôi con khôn lớn.

Hay câu chuyện của bé Nhật Vy, sinh ra giữa đại dịch và sớm chịu cảnh mất mẹ. Tháng 9-2021, bé được ông bà ngoại đón từ bệnh viện về chăm sóc. Ông bà tự nhủ phải cố gắng nuôi nấng các cháu nên người, dù phía trước còn nhiều nhọc nhằn.

Theo bác sĩ Hải Yến, khi còn nhỏ, các em đôi khi chưa hiểu hết ý nghĩa của hai tiếng cha mẹ. Các em có thể gọi người đang ôm ấp, chăm sóc mình là mẹ bằng tất cả sự hồn nhiên, vô tư của tuổi thơ. Nhưng khi lớn lên, các em sẽ dần nhận ra những khoảng trống mà không ai có thể lấp đầy.

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Trẻ em được chăm sóc trong dịch COVID-19 - Ảnh: Cắt từ màn hình

Trích đoạn trong phim tài liệu Khi nước mắt ngừng rơi

Mái nhà chung giữa những mất mát

Năm năm trước, 50 đứa trẻ mồ côi vì đại dịch đã tìm được mái nhà chung tại Làng Thiếu niên Thủ Đức. Năm năm sau, những người làm phim trở lại nơi này. Những đứa trẻ ngày nào nay đã lớn hơn, có em bước vào lớp 1.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức, chia sẻ rằng tập thể cán bộ, nhân viên tại đây luôn nỗ lực xây dựng một môi trường sống ấm áp, để các em được chăm sóc, học tập và có thêm niềm tin vào tương lai.

Nhìn những đứa trẻ vui vẻ đến trường, vô tư nô đùa, ríu rít bên nhau, các mẹ chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, có lẽ ai cũng cảm thấy lòng mình ấm lại.

Nhưng khi thấy hình ảnh hai đứa trẻ sống trong làng chạy ra sân ngước nhìn lên trời gọi: "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?", "Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi!", các em chỉ tay lên những đám mây, hồn nhiên tin rằng mẹ đang hóa thành mây trời và vẫn ở đó dõi theo mình có lẽ ai cũng xót xa, nghẹn lòng.

Năm năm sau đại dịch, những giọt nước mắt có thể đã khô, những mất mát cũng dần được thời gian xoa dịu. Nhưng không có nghĩa là nỗi đau đã biến mất.

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Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức, cùng những đứa trẻ sinh ra trong dịch COVID-19 - Ảnh: Cắt từ màn hình

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Hai đứa trẻ sống trong Làng Thiếu niên Thủ Đức ra sân ngước nhìn lên trời gọi: "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?", "Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi!" - Ảnh: Cắt từ màn hình

Đạo diễn Nguyễn Đức Đệ chia sẻ: "Nhân vật khiến tôi day dứt nhất là những đứa trẻ mồ côi mất cả cha lẫn mẹ. Các con đang lớn lên từng ngày với sự thiếu thốn tình cảm mà không ai có thể bù đắp được.

Mặc dù xã hội và cộng đồng luôn quan tâm, chung tay giúp đỡ, nhưng sự thiếu thốn ấy vẫn hiện hữu rất rõ trong cuộc sống của các con. Chúng ta cần phải làm rất nhiều điều để bù đắp, chở che cho các con, để những mầm non ấy có đủ yêu thương và nghị lực vượt qua những dông bão phía trước".

- Ảnh 7.Khi nước mắt ngừng rơi và những phận người sau đại dịch COVID-19

'Tôi muốn làm cho mẹ nhiều lắm. Nhưng giờ chỉ làm được mỗi việc là thắp nén nhang cho mẹ', anh Huy Điền nghẹn ngào nói trong tập 2 bộ phim tài liệu Khi nước mắt ngừng rơi, phát sóng tối 27-10 trên VTV1.

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    Chủ đề: Khi nước mắt ngừng rơi Làng Thiếu niên bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Đức Đệ

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