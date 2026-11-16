Khen thưởng đột xuất tác giả tuyến bài 10 kỳ về anh hùng Lê Văn Tám

Ông Bùi Thanh Nhân (bìa trái) - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Tăng Hữu Phong (bìa phải) - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - tặng thư khen cho tác giả Trần Hữu Phước (thứ hai từ trái qua) và Đại tá Bùi Ngọc Giáp - Trưởng Ban Chuyên đề Công an TP.HCM - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Sáng 16-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phối hợp Chuyên đề Công an TP.HCM tổ chức buổi khen thưởng đột xuất tuyến bài Sáng mãi muôn đời "ngọn đuốc sống Lê Văn Tám" trên Chuyên đề Công an TP.HCM và tác giả Trần Hữu Phước.

Tham dự có ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Tăng Hữu Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; Đại tá Bùi Ngọc Giáp - Trưởng Ban Chuyên đề Công an TP.HCM…

Khen thưởng đột xuất tác giả Trần Hữu Phước

Tại buổi làm việc, Đại tá Bùi Ngọc Giáp báo cáo quá trình xây dựng và đăng tải tuyến bài Sáng mãi muôn đời "ngọn đuốc sống Lê Văn Tám" gồm 10 kỳ của tác giả Trần Hữu Phước trên Chuyên đề Công an TP.HCM.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đánh giá tuyến bài có chất lượng tốt, có chiều sâu và mang ý nghĩa thiết thực, góp phần làm sáng tỏ sự kiện lịch sử gắn với hình tượng anh hùng Lê Văn Tám nên quyết định khen thưởng đột xuất để động viên, khích lệ.

Theo đó, kèm thư khen là kinh phí 20 triệu đồng (gồm 10 triệu đồng tặng tác giả Trần Hữu Phước, 10 triệu đồng tặng tập thể Chuyên đề Công an TP.HCM).

Ông Tăng Hữu Phong bày tỏ sự trân trọng về quá trình lao động bền bỉ của tác giả Trần Hữu Phước. Tuyến bài chú trọng tập hợp, đối chiếu tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa nhằm làm sáng tỏ sự kiện lịch sử gắn với hình tượng Anh hùng Lê Văn Tám.

Ông Tăng Hữu Phong ghi nhận sự đầu tư công phu, tâm huyết của tác giả Trần Hữu Phước - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Theo ông Tăng Hữu Phong, hình tượng Lê Văn Tám là biểu tượng của giới trẻ qua nhiều thế hệ, đặc biệt gắn với hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Tác giả thực hiện các bài viết đòi hỏi nhiều công sức, tâm huyết nhằm góp phần khẳng định anh hùng Lê Văn Tám là có thật, mang giá trị lịch sử.

Hy vọng trong thời gian tới, báo chí thành phố tiếp tục có thêm nhiều đề tài, bài viết phong phú, chất lượng, gắn sát với nhu cầu phát triển và đời sống của người dân thành phố.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM chụp hình cùng tập thể Chuyên đề Công an TP.HCM - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Đề xuất đưa tuyến bài về anh hùng Lê Văn Tám vào trường học

Ban Chuyên đề Công an TP.HCM đã xây dựng và đăng tải tuyến bài Sáng mãi muôn đời "ngọn đuốc sống Lê Văn Tám" gồm 10 kỳ của tác giả Trần Hữu Phước - nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam, từ ngày 6 đến 23-10 nhân kỷ niệm 81 năm ngày hy sinh của anh hùng Lê Văn Tám (18-10-1945 - 18-10-2026).

Tuyến bài góp phần làm sáng tỏ sự kiện lịch sử gắn với hình tượng anh hùng Lê Văn Tám, qua đó khẳng định giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu và sự hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Bùi Thanh Nhân (trái) trao đổi cùng tác giả Trần Hữu Phước - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Ngoài ra, tuyến bài cũng góp phần cung cấp thêm tư liệu, góc nhìn lịch sử, giúp công chúng có nhận thức đúng đắn về sự kiện lịch sử, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc sự thật lịch sử.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Bùi Thanh Nhân mong tác giả Trần Hữu Phước và Chuyên đề Công an TP.HCM tiếp tục phát huy thế mạnh khai thác các nhân vật lịch sử; quan tâm hơn nữa trong đưa tin bài về công nhân, người lao động.

Ông Bùi Thanh Nhân chia sẻ TP.HCM có nhiều nhân vật có tư duy đột phá, tinh thần “xé rào” trong suốt tiến trình 40 năm đổi mới, cần quan tâm dày hơn. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy gợi ý hệ thống lại tuyến bài thành tư liệu đưa vào giảng dạy trong trường học.

Theo Chuyên đề Công an TP.HCM, tác giả Trần Hữu Phước sinh năm 1933, là cán bộ lão thành cách mạng, nhà nghiên cứu lịch sử. Ông tham gia cách mạng từ rất sớm và trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Giai đoạn 1946-1947, ông là chiến sĩ gắn bó với chiến khu Rừng Sác (Cần Giờ), sau đó tiếp tục hoạt động tại nhiều căn cứ lớn ở Nam Bộ như: Đồng Tháp Mười, U Minh và chiến khu Dương Minh Châu. Tác giả Trần Hữu Phước - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông vinh dự đảm nhiệm cương vị Thư ký riêng cho đồng chí Lê Đức Thọ, khi đó là Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Ông Trần Hữu Phước từng giữ chức vụ Phó giám đốc Hội trường Thống Nhất trực thuộc Văn phòng Chính phủ và nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam. Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn miệt mài cống hiến cho công tác lưu giữ lịch sử dân tộc. Ở tuổi ngoài 90 với hơn 75 năm tuổi Đảng, ông đã kiên trì nghiên cứu, viết nhiều đầu sách, báo có giá trị lớn. Tiêu biểu là hồi ký 60 năm thoáng nhớ một thời.