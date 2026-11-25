Phường Nha Trang (Khánh Hòa) đang rà soát các trường hợp nghỉ thôi việc theo Nghị định 154, đối với người hoạt động không chuyên trách - Ảnh minh họa: XUÂN HOÁT



Ngày 25-11, UBND phường Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đã có văn bản trả lời kiến nghị của công dân về việc hưởng chế độ nghỉ thôi việc theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố.

Trước đó, một cán bộ không chuyên trách tại tổ dân phố Vườn Dương (phường Nha Trang) gửi kiến nghị lên UBND phường Nha Trang về việc chưa được giải quyết chế độ nghỉ việc theo Nghị định số 154.

Theo kiến nghị, trước 1-7-2026, người này là cán bộ không chuyên trách và tiến hành xin thôi việc theo Nghị định 154. Cuối tháng 6 đầu tháng 7-2026, tất cả hồ sơ đã bàn giao đầy đủ và các quyết định có công chứng và đơn xin nghỉ theo yêu cầu làm xong và được kiểm tra hợp lệ tại chỗ.

Tuy nhiên, đến nay đã 4 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ nhưng vẫn chưa nhận được quyết định giải quyết hay chi trả chế độ theo Nghị định 154.

Theo UBND phường Nha Trang hiện đơn vị chưa thể chi trả cho các trường hợp nghỉ thôi việc là cán bộ không chuyên trách ở tổ dân phố, theo Nghị định 154 vì chờ ý kiến của Sở Nội vụ.

Theo đó, ngày 15-7, UBND phường Nha Trang có tờ trình kèm danh sách đề nghị thẩm định đối tượng nghỉ thôi việc theo Nghị định 154 đối với 133 người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố dôi dư do sắp xếp.

Tuy nhiên, Sở Nội vụ Khánh Hòa sau đó có văn bản đề nghị UBND phường Nha Trang rà soát số lượng được nghỉ theo Nghị định 154, đảm bảo số lượng đúng theo quy định. Còn những người không được hưởng chế độ theo Nghị định 154 sẽ được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Hiện, UBND phường Nha Trang đang rà soát lại số lượng người hoạt động không chuyên trách được nghỉ theo Nghị định 154 và số lượng người hoạt động không chuyên trách được nghỉ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa. Sau đó mới đề nghị Sở Nội vụ giải quyết theo quy định.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Khánh Hòa cho biết, việc tạm dừng chi trả cho các trường hợp nghỉ theo chế độ 154 là cán bộ không chuyên trách ở tổ dân phố nhằm đảm bảo tính chính xác, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Không nhận 221 triệu đồng Nghị định 154, nữ trưởng ban mặt trận chọn ở lại với bà con Chị Lê Đoàn Khánh Quỳnh chọn ở lại tổ dân phố thay vì nhận 221 triệu đồng trợ cấp nghỉ việc theo Nghị định 154. Chị là một trong 12 trường hợp UBND tỉnh Quảng Trị vừa thu hồi kinh phí chế độ Nghị định 154, tổng cộng hơn 2 tỉ đồng.



