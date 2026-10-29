Một nữ cán bộ trả lại gần 230 triệu đồng tiền trợ cấp nghỉ việc để tiếp tục ở lại công tác

Chị Phí Thị Trang (bìa trái) làm thủ tục trả lại 229 triệu đồng - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Ngày 29-10, chị Phí Thị Trang (35 tuổi, Bí thư chi bộ Tổ dân phố 7, phường Thành Nhất, Đắk Lắk, cử nhân Luật) cho hay đã đến UBND phường nộp lại 229 triệu đồng tiền hỗ trợ theo Nghị định 154 mà chị đã nhận.

Trước đó, chị Trang có 9 năm làm Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thành Nhất (cũ).

Khi thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, kết thúc hoạt động của cán bộ không chuyên trách, chị làm đơn xin nghỉ việc từ ngày 30-6-2025 theo Nghị định 154.

Đến tháng 3-2026 chị được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị định là 229 triệu đồng.

Chị tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 7. Khi được lấy ý kiến về nhân sự kiện toàn cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, chị đã tự nguyện quyết định hoàn trả toàn bộ số tiền trợ cấp thôi việc đã nhận để tiếp tục tham gia công tác, cống hiến cho địa phương

Vừa qua chị được tín nhiệm, chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 7.

Tuổi Trẻ đã trao đổi với chị Phí Thị Trang về quyết định hiếm có người làm giống chị.

Nguyện vọng được làm việc, cống hiến

* Vì sao chị lại chọn hoàn trả lại số tiền lớn để tiếp tục công tác ở địa phương?

- Tôi có 9 năm công tác ở vị trí Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, suốt quá trình ấy luôn tâm huyết với công việc, mong muốn được đóng góp công sức cho địa phương, phục vụ Nhân dân.

Khi thực hiện chủ trương kết thúc hoạt động đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, tôi đã làm đơn xin nghỉ công tác từ ngày 30-6-2025 theo Nghị định 154 và được nhận tiền trợ cấp thôi việc.

Tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 154 quy định về tinh giản biên chế, quy định: "Đối tượng tinh giản biên chế nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp".

Trước đó, tôi đã được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 7. Sau khi nghỉ công tác ở phường, tôi tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này kiêm Tổ đội trưởng dân quân của Tổ dân phố. Tôi mong muốn tiếp tục đóng góp cho nơi mình sinh sống.

Tháng 6-2026, khi cấp ủy tổ chức lấy ý kiến về nhân sự kiện toàn cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi xác định rằng nếu tổ chức tiếp tục tin tưởng, giao nhiệm vụ thì bản thân sẵn sàng nhận, tiếp tục cống hiến.

Vì vậy, tôi quyết định làm đơn xin hoàn trả toàn bộ số tiền trợ cấp đã nhận theo Nghị định 154 với mong muốn tiếp tục công tác.

Sau khi tiếp nhận đơn, Đảng ủy phường Thành Nhất đã xem xét, thống nhất. Tiếp đó, căn cứ Quy định số 345 của Tỉnh ủy về tiêu chuẩn các chức danh Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố và Trưởng ban Công tác Mặt trận TDP, Chi bộ đã tổ chức họp, lấy phiếu tín nhiệm theo quy trình. Ngày 12-8-2026, tôi được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 7.

Đối với tôi, việc hoàn trả số tiền trợ cấp không phải là quyết định nhất thời, mà xuất phát từ nguyện vọng được tiếp tục làm việc, cống hiến cho địa phương. Tôi luôn tâm niệm khi tổ chức còn tin tưởng, giao nhiệm vụ thì bản thân phải có trách nhiệm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Làm rẫy, chăn nuôi để kiếm thêm thu nhập nhưng vẫn quyết định trả hàng trăm triệu đồng

Chị Phí Thị Trang - Ảnh: D.H

* Trả lại số tiền lớn vậy chị có băn khoăn gì không?

- Thực lòng, đây là một số tiền lớn, trong khi hoàn cảnh gia đình tôi cũng còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ngay từ đầu tôi đã xác định nếu có cơ hội tiếp tục công tác, cống hiến cho địa phương thì tôi vẫn sẵn sàng. Vì vậy, sau khi nhận được khoản trợ cấp, tôi vẫn giữ nguyên số tiền trong tài khoản, không sử dụng vào chi tiêu cá nhân.

Khi UBND phường ban hành quyết định thu hồi, tôi đã hoàn trả đầy đủ số tiền 229 triệu đồng.

Nói không tiếc thì cũng không hẳn, bởi đó là số tiền lớn, có thể giúp gia đình trang trải cuộc sống. Nhưng tôi nghĩ rằng, sau 9 năm công tác, tôi đã dành nhiều tâm huyết cho công việc và luôn mong muốn được tiếp tục đóng góp cho địa phương.

Vì vậy, khi nghỉ công tác theo Nghị định 154, nếu còn cơ hội được tiếp tục làm việc, phục vụ Nhân dân thì tôi vẫn muốn nỗ lực, cố gắng hết mình.

Hiện nay, thu nhập từ công việc ở địa phương không cao nên ngoài giờ công tác, tôi tranh thủ làm rẫy, chăn nuôi, làm thêm để có thêm thu nhập.

Với tôi, điều quan trọng không chỉ là thu nhập trước mắt mà còn là được tiếp tục làm việc có ích, được gần gũi, hỗ trợ bà con và đóng góp một phần công sức cho cộng đồng.

Chị Trang trong một hoạt động ở Tổ dân phố - Ảnh: NVCC

Chị Trang trả lại số tiền - Ảnh: M.T

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Đảng ủy phường Thành Nhất - đánh giá chị Trang là nữ cán bộ trẻ rất nhiệt tình, trách nhiệm và có uy tín đối với khu dân cư, bà con nhân dân, được Đảng ủy phường đánh giá cao, chị cũng đã xin trả lại tiền hỗ trợ để tiếp tục ở lại công tác, cống hiến cho địa phương.