Chị Lê Đoàn Khánh Quỳnh (thứ 3 từ trái) chọn ở lại gắn bó với bà con thay vì hưởng chế độ theo Nghị định 154 - Ảnh: NVCC

Ngày 17-11, ông Trần Thanh Hưng - Chủ tịch UBND phường Ba Đồn, Quảng Trị - cho biết những người hưởng chế độ theo Nghị định 154 của Chính phủ về tinh giản biên chế tại phường đều là người hoạt động không chuyên trách. Hiện họ tham gia ban cán sự các tổ dân phố, như bí thư, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận.

Mong muốn gắn bó với bà con

Phường Ba Đồn có 6 người tình nguyện ở lại. Chị Quỳnh, 30 tuổi, là một trong số đó. Chị đang là Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố Long Thành.

Trước đây, chị là cán bộ bán chuyên trách tổ chức Đảng. Sau khi chuyển sang chính quyền hai cấp, chị làm bán chuyên trách Đảng ủy phường Ba Đồn. Đến tháng 5-2026, chị Quỳnh thôi làm bán chuyên trách và nghỉ một tháng. Tháng 7-2026, chị nhận công tác ở Ban công tác mặt trận tổ dân phố Long Thành.

Khi còn làm cán bộ bán chuyên trách ở phường Ba Đồn, chị nhận hỗ trợ khoảng 3,2 triệu đồng/tháng. Mỗi tuần làm 3 ngày nhưng việc nhiều nên đi gần như cả tuần.

Dù công việc tốn nhiều thời gian nhưng chị vẫn làm đơn xin tiếp tục công tác chứ không xin nghỉ.

Nếu nghỉ, chị có thể nhận 221 triệu đồng tiền chế độ 154. "Trước khi quyết định ở lại tổ dân phố, tôi từng tính đến chuyện nhận tiền để làm kinh tế, mở một quán nhỏ buôn bán. Nhưng là người của địa phương, tôi muốn gắn bó, cống hiến và giúp đỡ bà con", chị Quỳnh nói.

Sau sắp xếp, công việc nhiều hơn nhưng phụ cấp không đủ lo cuộc sống hằng ngày, điều đó khiến chị trăn trở. Hiện làm công tác mặt trận, chị nhận 3,8 triệu đồng/tháng và tự đóng toàn bộ 25% bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội... Chị mong HĐND tỉnh hỗ trợ khoản bảo hiểm này để số tiền thực nhận cao hơn.

Chị muốn làm thêm việc khác để tăng thu nhập nhưng việc ở tổ dân phố quá nhiều. Gần đây tổ dân phố vừa tổ chức ngày hội đại đoàn kết, đến cuối tháng lại bầu tổ trưởng tổ dân phố.

Thanh niên phường Ba Đồn hỗ trợ chuyển đổi số - Ảnh: NVCC

12 người trả lại tiền hỗ trợ Nghị định 154

Trường hợp của chị Quỳnh nằm trong quyết định UBND tỉnh Quảng Trị ban hành ngày 16-11 về thu hồi kinh phí chi trả chế độ theo Nghị định 154.

Theo quyết định, tỉnh thu hồi 2,087 tỉ đồng của 12 trường hợp. Họ đã được UBND tỉnh duyệt vào danh sách nghỉ hưởng chế độ, nhưng sau đó được tiếp nhận vào làm việc tại các tổ chức, đơn vị. Trong số này, 1,697 tỉ đồng được thu hồi về ngân sách xã, 390 triệu đồng về ngân sách tỉnh.

12 trường hợp thuộc năm xã, phường. Phường Ba Đồn nhiều nhất với 6 người, số tiền hơn 1,17 tỉ đồng. Xã Trường Ninh có 2 người, gần 453 triệu đồng. Phường Đồng Hới có 2 người, hơn 351 triệu đồng. Phường Đồng Thuận và phường Đồng Sơn mỗi nơi 1 người, 52,65 triệu đồng. Số tiền thu hồi của mỗi người từ 52,65 triệu đến hơn 234 triệu đồng.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường làm hồ sơ, thủ tục thu hồi kinh phí tinh giản biên chế đã chi trả và hoàn trả ngân sách tỉnh theo quy định. Những người đã nhận trợ cấp phải phối hợp hoàn trả kịp thời.