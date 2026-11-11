Khánh Hòa làm gì để đạt mục tiêu đón 60 triệu lượt khách vào năm 2050?

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: XUÂN HOÁT

Quy hoạch đặt mục tiêu quy mô du lịch Khánh Hòa đến năm 2030 đón 30 - 33 triệu lượt khách, đến năm 2040 đón khoảng 40 - 42 triệu lượt khách và đến năm 2050, Khánh Hòa đón 55 - 60 triệu lượt khách.

Tuổi Trẻ đã trao đổi với bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa - xung quanh nội dung này.

* Khánh Hòa làm gì để đạt mục tiêu đón 55 - 60 triệu lượt khách vào năm 2050, thưa bà?

- Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa vừa được Thủ tướng phê duyệt đã khẳng định rõ vai trò hạt nhân của du lịch trong chiến lược phát triển đô thị loại 1, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mục tiêu đón 30 - 33 triệu lượt khách vào năm 2030, 40 - 42 triệu lượt vào năm 2040 và 55 - 60 triệu lượt vào năm 2050 là tham vọng, nhưng hoàn toàn khả thi nếu chúng ta chuyển từ tăng trưởng về lượng sang chất và tổ chức không gian phát triển hợp lý.

Chúng tôi đang triển khai đồng bộ theo Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với các hướng chính, gồm:

Phát triển không gian đa cực, đa trung tâm giảm áp lực cho lõi Nha Trang; đẩy mạnh các cực Vân Phong (du lịch gắn logistics và công nghiệp sạch), Cam Ranh - Cam Lâm (nghỉ dưỡng cao cấp, MICE, đô thị sân bay), và phía Nam (Phan Rang, Ninh Chử, Vĩnh Hy) gắn với văn hóa Chăm, năng lượng sạch và du lịch sinh thái. Việc này giúp phân bổ dòng khách và kéo dài thời gian lưu trú.

Vịnh Nha Trang là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới - Ảnh: VƯƠNG MẠNH CƯỜNG

Nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị gia tăng, trong đó, tập trung nghỉ dưỡng cao cấp, MICE, chăm sóc sức khỏe, du thuyền, thể thao biển, kinh tế đêm, du lịch cộng đồng và sản phẩm biểu tượng gắn di sản…

Mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 100.000 phòng lưu trú (75% đạt chuẩn 3 - 5 sao), thời gian lưu trú bình quân 4 - 5 ngày, mức chi tiêu tăng 1,5 - 2 lần so với hiện nay.

Mở rộng thị trường và kết nối, củng cố các thị trường trọng điểm (Hàn Quốc, Nga/CIS, Trung Quốc - đặc biệt với chính sách miễn visa thí điểm theo đoàn); đồng thời, khai thác thêm thị trường khách Ấn Độ, châu Âu, Úc, Trung Đông; tăng cường đường bay quốc tế đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và hạ tầng tiếp cận.

Xây dựng mô hình quản trị điểm đến (DMO) chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ để quản lý sức chứa, trải nghiệm và quảng bá. Đào tạo nhân lực chất lượng cao, đặc biệt hướng dẫn viên và quản lý dịch vụ cao cấp.

* Đâu là những thuận lợi và khó khăn của Khánh Hòa khi thực hiện các mục tiêu trên?

- Khánh Hòa có không gian phát triển rộng lớn sau sáp nhập, với đường bờ biển dài nhất cả nước; hệ thống vịnh, đảo, bán đảo đa dạng (Nha Trang, Vân Phong, Cam Ranh, Vĩnh Hy…). Đây là lợi thế tự nhiên hiếm có để phát triển đa cực.

Bà THÁI THỊ LỆ HẰNG - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa Du lịch Khánh Hòa không theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá. Mục tiêu là xây dựng một trung tâm du lịch biển quốc tế có chất lượng cao, bản sắc rõ ràng và bền vững, trong đó tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân.

Thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đã được khẳng định trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế; hạ tầng hàng không thuận lợi; hệ thống resort cao cấp đã hình thành.

Tài nguyên văn hóa - di sản phong phú là "vốn" quan trọng để tạo sự khác biệt và nâng tầm trải nghiệm.

Bên cạnh thuận lợi, Khánh Hòa cũng đối diện với không ít khó khăn. Đơn cử, như áp lực hạ tầng và môi trường tại các khu vực lõi (đặc biệt Nha Trang). Nếu chỉ tập trung tăng số lượng mà không kiểm soát sức chứa, chất lượng trải nghiệm và môi trường sẽ bị ảnh hưởng.

Sản phẩm du lịch còn thiên về nghỉ dưỡng biển, chưa đủ đa dạng và có chiều sâu để giữ khách lâu hơn, chi tiêu cao hơn. Nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng tốc độ tăng trưởng.

Biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển xanh đặt ra bài toán cân bằng dài hạn giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Chúng tôi thẳng thắn nhìn nhận, mục tiêu về lượng chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là chất lượng tăng trưởng và khả năng hấp thụ bền vững của không gian đô thị biển.

* Khánh Hòa làm gì để cân đối giữa phát triển kinh tế và du lịch xanh bền vững?

- Ngoài những giá trị đã có, chúng tôi cần tạo ra những giá trị mới có tính khác biệt và bền vững. Trong đó, giá trị trải nghiệm đa lớp giữa kết nối "biển - đảo - sinh thái - văn hóa - cộng đồng".

Ví dụ, tuyến tham quan hải trình tứ vịnh đã được sở xây dựng thành định vị thương hiệu du lịch (Vân Phong - Nha Trang - Cam Ranh - Vĩnh Hy), sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp gắn wellness, MICE quốc tế, kinh tế đêm có bản sắc, du lịch nông nghiệp - làng nghề gắn OCOP và người dân địa phương. Mục tiêu là khách không chỉ đến vì biển, mà ở lại vì trải nghiệm văn hóa và cuộc sống.

Khánh Hòa sau hợp nhất tỉnh có thế mạnh về du lịch di sản, văn hóa - Ảnh: XUÂN HOÁT

Chúng tôi sẽ xây dựng thương hiệu điểm đến dễ nhận diện ở tầm Đông Nam Á, rồi châu Á, với hệ sinh thái dịch vụ khép kín, chuẩn mực cao. Đồng thời, hình thành mô hình quản trị điểm đến hiện đại, nâng cao chất lượng điểm đến.

Du lịch phải mang lại lợi ích rõ cho người dân (việc làm, tiêu thụ nông - hải sản, làng nghề), bảo tồn và phát huy di sản Chăm, lễ hội Kate, trầm hương, yến sào…, trở thành "vốn" văn hóa độc đáo.

Chúng tôi xác định, quản lý sức chịu tải theo từng khu vực, ưu tiên khách chất lượng cao, thời gian lưu trú dài, chi tiêu lớn thay vì chỉ chạy theo số lượng.

Áp dụng chuẩn xanh trong đầu tư lưu trú, dịch vụ (giảm rác thải nhựa, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ vịnh và hệ sinh thái nhạy cảm). Bảo tồn cảnh quan vịnh, đảo, rừng và di sản là điều kiện tiên quyết.

Phân bố không gian phát triển theo mô hình đa cực để giảm tải cho lõi đô thị, đồng thời phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng ở các vùng phía Tây và phía Nam.

Lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu vào quy hoạch sản phẩm và hạ tầng. Chỉ khi giữ được "vốn tự nhiên và văn hóa", du lịch mới có thể phát triển lâu dài và đạt được các mục tiêu tầm nhìn 2050 - 2075.