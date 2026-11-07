Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Khai trương Vinmec Tuyên Quang, kết hợp chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng

tác giả
BÌNH NGHI
BÌNH NGHI
BÌNH NGHI

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tuyên Quang có diện tích gần 8.400m² đã chính thức khai trương ngày 7-11, góp phần hoàn thiện hạ tầng y tế tại khu đô thị Vinhomes Mỹ Lâm, gắn chăm sóc sức khỏe chất lượng cao với nghỉ dưỡng.

- Ảnh 1.

Đại diện Tập đoàn Vingroup và lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tuyên Quang - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 7-11, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tuyên Quang chính thức khai trương, hoàn thiện hạ tầng y tế cho Khu đô thị Vinhomes Mỹ Lâm.

Góp sức định hình "thành phố nghỉ dưỡng khoáng nóng" Mỹ Lâm

Với mô hình khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe kết hợp cùng chuỗi nghỉ dưỡng, thể thao và giải trí độc đáo, Mỹ Lâm hội đủ các điều kiện để trở thành "thành phố nghỉ dưỡng khoáng nóng" hàng đầu khu vực.

Vinmec Tuyên Quang là cấu phần quan trọng của quần thể dự án Khu đô thị Vinhomes Mỹ Lâm - khu đô thị khoáng nóng chất lượng cao do Vingroup khởi công từ tháng 12-2025.

Dự án sở hữu nguồn khoáng nóng tự nhiên đạt chuẩn trị liệu cao cấp hiếm có, tương đương các nguồn Onsen tốt nhất tại Phú Sỹ (Nhật Bản). Đây là nền tảng tuyệt vời để phát triển các trải nghiệm nghỉ dưỡng, thư giãn trị liệu sức khỏe và chăm sóc thân - tâm vào tất cả các mùa trong năm.

Được phát triển trên dựa trên định hướng khai thác lợi thế khoáng nóng độc đáo cùng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp - "thành phố nghỉ dưỡng khoáng nóng" Mỹ Lâm đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe tầm vóc quốc tế.

Trong đó, Vinmec Tuyên Quang đảm nhiệm vai trò hạ tầng y tế, bổ sung năng lực khám chữa bệnh, theo dõi sức khỏe và phục hồi chức năng, giúp mở rộng chuỗi dịch vụ phục vụ cư dân, khách lưu trú và đặc biệt là người cao tuổi.

- Ảnh 2.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tuyên Quang tọa lạc tại trung tâm Khu đô thị Vinhomes Mỹ Lâm - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao gắn với nghỉ dưỡng

Là bệnh viện thứ 12 trong Hệ thống Y tế Vinmec trên toàn quốc và cơ sở đầu tiên của hệ thống tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, Vinmec Tuyên Quang có tổng diện tích gần 8.400 m², quy mô 5 tầng.

Trong giai đoạn đầu, bệnh viện đưa vào vận hành 30 giường nội trú, cung cấp các dịch vụ khám, điều trị và theo dõi sức khỏe gồm: nội tổng quát, sản phụ khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu, mắt, phục hồi chức năng, phẫu thuật thẩm mỹ, khám sức khỏe tổng quát, tầm soát và quản lý sức khỏe của người dân.

Vinmec Tuyên Quang cũng cung cấp dịch vụ cấp cứu 24/7, với hệ thống hồi sức tích cực gồm 2 phòng ICU và 1 phòng ICU cách ly.

Cùng với hệ thống thiết bị y tế hiện đại như máy chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla, hệ thống siêu âm, X-quang và X-quang tuyến vú, Vinmec Tuyên Quang còn sở hữu lợi thế đặc biệt đến từ mạng lưới chuyên môn rộng khắp trong và ngoài nước của hệ thống y tế Vinmec.

Các bác sĩ Vinmec Tuyên Quang có thể tổ chức hội chẩn từ xa qua Telemedicine với những chuyên gia đầu ngành; điều phối người bệnh tới các chuyên khoa phù hợp trên toàn hệ thống nhằm đảm bảo tối ưu hóa chất lượng và thời gian khám, chữa bệnh.

Bên cạnh sứ mệnh phục vụ cộng đồng, Vinmec Tuyên Quang cũng là hạ tầng thiết yếu của Vin New Horizon Tuyên Quang - dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Hai bên sẽ phối hợp cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu cho người cao tuổi như đánh giá sức khỏe đa chuyên khoa, hỗ trợ quản lý bệnh mạn tính, tư vấn dinh dưỡng và phục hồi chức năng….

Cách tiếp cận toàn diện, hướng tới duy trì khả năng vận động, tự chăm sóc và sinh hoạt độc lập của Vinmec và Vin New Horizon sẽ mở ra "Chân trời hạnh phúc", sống khỏe - vui – có ích cho các thế hệ tuổi vàng.

Ngoài ra, Vinmec Tuyên Quang còn kết nối chặt chẽ với các cấu phần quan trọng khác của dự án như hệ thống khách sạn Onsen - tổ hợp tắm khoáng theo mô hình Nhật Bản; chuỗi tiện ích thể thao và giải trí quy mô gồm sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế, công viên chủ đề VinWonders; trục thương mại sầm uất J-Town… tạo nên một "thành phố nghỉ dưỡng khoáng nóng" tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai trương, GS.TS Trần Trung Dũng - Tổng giám đốc Hệ thống y tế Vinmec - cho biết Vinmec Tuyên Quang định hướng phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao gắn với nghỉ dưỡng.

Đồng thời bệnh viện phối hợp cùng Vinpearl Onsen, Vinpearl Golf, VinWonders và đặc biệt là Vin New Horizon để xây dựng các chương trình phù hợp với từng nhóm khách hàng, kết nối khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và nghỉ dưỡng trong hệ sinh thái Vingroup tại Mỹ Lâm.

- Ảnh 4.

Cùng với trang thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao tại Vinmec Tuyên Quang luôn đồng hành cùng người bệnh trong hành trình chăm sóc, điều trị và phục hồi sức khỏe - Ảnh: BVCC

Sự hiện diện của Vinmec Tuyên Quang giúp hoàn thiện hạ tầng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho Khu đô thị Vinhomes Mỹ Lâm và Vin New Horizon và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân địa phương.

Đây cũng là bước đi quan trọng góp phần thúc đẩy Mỹ Lâm trở thành điểm đến nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe hàng đầu cả nước, tạo động lực bứt phá cho vùng kinh tế Đông Bắc Bộ trong tương lai.

- Ảnh 5.Vingroup khởi công Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Giờ 500 giường chuẩn quốc tế

Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Giờ tại siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise. Dự kiến bệnh viện sẽ khai trương cuối năm 2027, quy mô 500 giường bệnh, công suất phục vụ khoảng 500.000 lượt khám mỗi năm.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
BÌNH NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Vinmec Tuyên Quang Mỹ Lâm nghỉ dưỡng vingroup Sức khoẻ

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất