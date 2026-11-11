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Khai trương thư viện mang tên cố GS Cao Chi

tác giả
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Sáng 11-11, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tổ chức lễ khai trương Thư viện Cao Chi, lưu giữ gần 2.000 cuốn sách cùng nhiều tài liệu, ghi chép khoa học gắn với cuộc đời nghiên cứu của cố GS Cao Chi.

Khai trương thư viện mang tên cố Giáo sư Cao Chi - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Thư viện Cao Chi - Ảnh: D.LIỄU

Hơn 2 năm sau khi cố GS Cao Chi, chuyên gia đầu ngành vật lý lý thuyết Việt Nam, qua đời, gia đình đã trao tặng sách và tài liệu của ông để xây dựng Thư viện Cao Chi tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Cao Thị Vi Ba, con gái duy nhất của cố GS Cao Chi, bày tỏ xúc động khi những cuốn sách từng gắn bó với cuộc đời nghiên cứu của cha được lưu giữ trong một không gian mang tên ông.

Theo bà Vi Ba, giá trị đặc biệt của bộ sách không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở những ghi chú, trích dẫn và tham chiếu được GS Cao Chi cẩn thận ghi bên lề từng trang. Từ một cuốn sách, ông thường dẫn chiếu đến chương, trang của những tài liệu khác để mở rộng vấn đề nghiên cứu.

Ngoài sách, thư viện còn lưu giữ các bài giảng, ghi chép, bút tích và công thức khoa học của ông. Đây là những tư liệu phản ánh quá trình học tập, nghiên cứu và cách một nhà khoa học tích lũy, hệ thống hóa tri thức.

"Bố tôi là người không ngừng học tập, nghiên cứu và tích lũy kiến thức. Ngay cả khi tuổi cao, ông vẫn chủ động cập nhật những kiến thức mới, tiếp cận công nghệ thông tin. 

Trong những năm cuối đời, ông tiếp tục nghiên cứu và xuất bản cuốn sách "Vũ trụ đồng sinh" năm 2022, hai năm trước khi qua đời", bà Vi Ba chia sẻ.

Bà cho rằng phương thức nghiên cứu khoa học ngày nay đã thay đổi với sự hỗ trợ của tài liệu điện tử, thiết bị hiện đại và trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, việc lưu giữ sách và ghi chép của các thế hệ đi trước vẫn có ý nghĩa, bởi bên cạnh kiến thức chuyên môn, những tư liệu này còn cho thấy phương pháp làm việc và tư duy nghiên cứu của nhà khoa học.

Khai trương thư viện mang tên cố Giáo sư Cao Chi - Ảnh 2.

Bà Cao Thị Vi Ba, con gái cố GS Cao Chi chia sẻ tại buổi lễ - Ảnh: D.LIỄU

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cho biết GS Cao Chi là hình mẫu tiêu biểu của một thế hệ nhà khoa học được đào tạo bài bản. Ông từng học tại Trường đại học Tổng hợp Lomonosov, một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu của Liên Xô và thế giới thời bấy giờ.

Trong những năm 1980-1990, khi giữ cương vị Trưởng phòng điện tử tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, GS Cao Chi cùng các đồng nghiệp đặt những nền tảng nghiên cứu ban đầu về lĩnh vực điện tử hạt nhân tại viện.

Theo ông Thành, những cuốn sách về vật lý và vật lý hạt nhân mà cố giáo sư để lại có giá trị đối với các thế hệ nghiên cứu sau này.

Giới thiệu về thư viện, TS Nguyễn Hữu Quyết, Viện trưởng Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cho hay Thư viện Cao Chi được hình thành từ bộ sách quý do gia đình cố giáo sư trao tặng.

Khai trương thư viện mang tên cố Giáo sư Cao Chi - Ảnh 3.
Khai trương thư viện mang tên cố Giáo sư Cao Chi - Ảnh 4.

Thư viện với gần 2.000 cuốn sách mà cố GS Cao Chi đã để lại - Ảnh: D.LIỄU

"Đây không chỉ là nơi bảo quản sách, tài liệu mà còn là không gian văn hóa, học thuật của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân nói riêng và ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam nói chung", ông Quyết nói và kỳ vọng thư viện sẽ góp phần khơi dậy tình yêu khoa học, hình thành thói quen đọc sách, thúc đẩy kết nối và chia sẻ tri thức trong toàn viện.

GS Cao Chi - nhà khoa học dành trọn đời cho nghiên cứu

GS Cao Chi (1931-2024) là chuyên gia đầu ngành về vật lý lý thuyết của Việt Nam. Hơn 60 năm làm nghiên cứu, GS Cao Chi ghi dấu ấn với hàng loạt công trình khoa học về đối xứng, hấp dẫn, ứng dụng hình học vào lý thuyết trường lượng tử.

Ông đã cho ra mắt nhiều sách về vật lý hiện đại và sưu tầm nhiều sách nghiên cứu về vật lý, hạt nhân.

Khai trương thư viện mang tên cố Giáo sư Cao Chi - Ảnh 5.Cao Chi: nhà vật lý với tâm hồn nghệ sĩ

TT - Từ một nhà giáo trẻ trong chiến khu Bình Định thời kháng chiến chống Pháp, trở thành một trong những nhà vật lý thế hệ đầu tiên của đất nước, nhưng lúc nào Cao Chi cũng luôn là một nghệ sĩ bẩm sinh.

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DƯƠNG LIỄU
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    Chủ đề: Vật lý lý thuyết kỹ thuật hạt nhân thư viện GS Cao Chi Giáo sư Cao Chi

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