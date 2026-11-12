'Jack Ma Thái Lan' bị tuyên 1.244 năm tù vì lừa đảo đầu tư du lịch

Ông Prasit Jeawkok bị cảnh sát Thái Lan áp giải - Ảnh: CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM THÁI LAN

Theo báo The Nation Thailand, ngày 11-11, Tòa án Hình sự Thái Lan đã tuyên phạt một doanh nhân nổi tiếng tổng cộng 1.244 năm tù vì điều hành đường dây lừa đảo đầu tư tour du lịch. Tuy nhiên do giới hạn của luật, người này chỉ phải chấp hành 20 năm tù.

Bị cáo vừa bị tuyên án là ông Prasit Jeawkok. Ông cùng một bị cáo khác là ông Kittisak Yennanont được xác định là giám đốc có thẩm quyền của ba doanh nghiệp Mandawee Tour, Beyond World và Web Sawasdee. Ba công ty này cũng là bị cáo trong vụ án.

Theo cáo trạng, ông Prasit và ba công ty đã chào bán các gói tour du lịch, đồng thời kêu gọi người dân góp tiền đầu tư với lời hứa lợi nhuận 20%/năm. Cơ quan công tố cho rằng hoạt động này mang tính chất đa cấp. Tuy nhiên các thông tin công bố về vụ án không nêu chi tiết thủ đoạn.

Hồ sơ một vụ án khác mà ông Prasit bị xét xử hồi tháng 8 đã hé lộ phần nào cách thức lừa đảo của ông và đồng phạm.

Theo đó, các doanh nghiệp của ông Prasit kêu gọi người dân đăng ký làm thành viên, rồi lôi kéo thêm người tham gia để được hưởng quyền lợi khi mua sản phẩm, tour du lịch, đặt phòng khách sạn và vé máy bay nội địa.

Các gói tour được rao bán trên Internet theo hình thức trả tiền trước, với giá rẻ hơn mặt bằng chung.

Nếu không sử dụng dịch vụ trong thời hạn quy định, khách được "bảo đảm hoàn tiền" bằng phiếu mua hàng (coupon) để mua các gói tour khác, hoặc chỉ được nhận lại tiền mặt bằng 1-10% giá gói đã trả.

Song song đó, từ ngày 3-12-2020 đến 2-5-2021, các bị cáo dùng website, mạng xã hội và các nhóm LINE để quảng bá những gói đầu tư. Một trong số đó mang tên "Quỹ riêng của Chủ tịch", hứa hẹn lợi nhuận từ 83,95% đến 164,25%/năm.

Cơ quan công tố cho rằng các bị cáo không có khả năng trả cả gốc lẫn lãi, mà lấy tiền của người góp sau để trả cho người góp trước, theo mô hình Ponzi. Vụ án tháng 8 có 173 bị hại, với tổng số tiền khoảng 102 triệu baht (khoảng 3,3 triệu USD).

Trong khi đó vụ án được tuyên ngày 11-11 có đến 311 bị hại. Tòa xác định ông Prasit phạm 311 tội, mỗi tội bị tuyên 8 năm tù, tổng cộng 2.488 năm.

Ông Prasit ban đầu không nhận tội, nhưng sau đó đã thay đổi lời khai trong quá trình xét xử. Tòa cho rằng việc nhận tội giúp ích cho quá trình xét xử, nên giảm một nửa mức án, còn 1.244 năm tù.

Tuy nhiên theo luật Thái Lan, thời gian chấp hành án với nhóm tội này bị giới hạn tối đa 20 năm.

Bên cạnh đó, mỗi công ty bị phạt 93,3 triệu baht. Ông Prasit và ba công ty phải cùng hoàn trả tiền cho 311 bị hại, kèm lãi 7,5%/năm. Đáng chú ý, ông Kittisak được tuyên trắng án do không đủ chứng cứ kết tội.

Theo báo Khaosod, ông Prasit từng tự gọi mình là "Jack Ma của Thái Lan". Ông gây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực du lịch trước khi mở rộng sang kinh doanh trực tuyến, hàng không và bất động sản. Tuy nhiên ông sau đó vướng vào hàng loạt vụ án lừa đảo đầu tư. Trước vụ này, ông đã bị Tòa án Hình sự Thái Lan kết án trong bảy vụ khác.