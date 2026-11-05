INSEE và SACA học kinh nghiệm Thụy Sĩ tái chế chất thải rắn xây dựng

Đại diện INSEE Việt Nam, SACA và Hiệp hội Vật liệu Xây dựng Tuần hoàn Thụy Sĩ thực hiện nghi thức ký kết Thỏa thuận khung hợp tác ba bên, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực thúc đẩy các giải pháp tái chế chất thải rắn xây dựng theo định hướng kinh tế tuần hoàn - Ảnh: INSEE

Chuyến công tác là cột mốc tiếp nối cho sự kiện ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) được INSEE Việt Nam và Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh (SACA) ký kết vào tháng 9-2026.

Hợp tác ba bên thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Một trong những dấu mốc quan trọng nhất của chuyến công tác là lễ ký kết Thỏa thuận khung hợp tác giữa Hiệp hội Vật liệu Xây dựng Tuần hoàn Thụy Sĩ (Swiss Association for Circular Construction Materials), Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA) và INSEE Việt Nam.

Đại diện INSEE Việt Nam, ông Eamon John Ginley - Tổng Giám đốc, đã ký kết thỏa thuận cùng ông Lionel Lathion - Chủ tịch Hiệp hội Vật liệu Xây dựng Tuần hoàn Thụy Sĩ và ông Phan Hữu Duy Quốc - Phó Chủ tịch Hiệp hội SACA.

Thỏa thuận nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu, sản xuất và đưa vào sử dụng các loại vật liệu xây dựng được tái chế từ nguồn chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và phá dỡ công trình, qua đó góp phần bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, giảm lượng chất thải đưa đến các bãi chôn lấp và gia tăng giá trị sử dụng của nguồn vật liệu thu hồi.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, các bên sẽ tập trung chia sẻ kiến thức và chuyên môn kỹ thuật; nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp tái chế; đồng thời trao đổi kinh nghiệm về mô hình vận hành, cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ.

Đặc biệt, ba bên sẽ cùng nghiên cứu, đề xuất những cơ chế phù hợp trong việc công nhận vật liệu thu hồi từ hoạt động xây dựng và phá dỡ là nguyên liệu thứ cấp hoặc vật liệu xây dựng có thể tái sử dụng, với điều kiện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và môi trường liên quan.

Thỏa thuận này có hiệu lực trong ba năm kể từ ngày được cả ba bên ký kết, tạo khuôn khổ cho các hoạt động hợp tác và trao đổi kỹ thuật trong thời gian tới.

Trên nền tảng hợp tác giữa INSEE Việt Nam và SACA, sự tham gia của Hiệp hội Vật liệu Xây dựng Tuần hoàn Thụy Sĩ được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận chuyên môn quốc tế, hỗ trợ nghiên cứu và từng bước ứng dụng các giải pháp tái chế phù hợp với điều kiện thực tiễn của TP.HCM.

Đoàn công tác INSEE Viêt Nam, SACA tham quan các cơ sở tái chế chất thải rắn xây dựng tại Thụy Sĩ, tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn để nghiên cứu khả năng ứng dụng tại Việt Nam - Ảnh: INSEE

7 kinh nghiệm thực tế từ Thụy Sĩ

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn đã đến khảo sát 6 cơ sở tái chế chất thải rắn xây dựng tại Thụy Sĩ, trực tiếp tìm hiểu quy trình tiếp nhận, phân loại và xử lý chất thải, các công nghệ tái chế cũng như phương thức thu hồi vật liệu để đưa trở lại chu trình sử dụng.

Từ chuyến khảo sát thực tế, đoàn công tác đúc kết nhiều kinh nghiệm giá trị:

- Phân loại chất thải ngay tại công trường phá dỡ là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả của hoạt động tái chế.

- Các cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng tại Thụy Sĩ chủ yếu được đặt gần khu vực đô thị và tách biệt hoàn toàn với hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt, nhằm đảm bảo quy trình quản lý và tái chế riêng biệt, phục vụ mục tiêu thu hồi vật liệu để tái sử dụng.

- Chi phí xử lý chất thải rán xây dựng và phá dỡ có sự chênh lệch đáng kể tùy thuộc vào mức độ phân loại chất thải. Cụ thể, chất thải hỗn hợp (bao gồm bê tông, gạch, gỗ, cao su, v.v.) có chi phí xử lý cao gấp 10 lần so với chất thải bê tông đã được phân loại riêng.

- Các loại chất thải khó xử lý nhất là những hạt mịn và vật liệu khoáng như bụi, amiăng, v.v. Việc xử lý các thành phần này đòi hỏi sự hợp tác hoặc khả năng tiếp cận hệ thống lò đốt tại các nhà máy điện hoặc nhà máy xi măng.

Đoàn công tác trực tiếp khảo sát hiện trường, tìm hiểu điều kiện vận hành và các giải pháp kỹ thuật tại một cơ sở tái chế chất thải xây dựng ở Thụy Sĩ - Ảnh: INSEE

- Các cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng tại Thụy Sĩ luôn được tích hợp tại chỗ cùng với một hoặc nhiều trạm trộn bê tông thương phẩm để tiêu thụ đầu ra, tiết kiệm chi phí vận chuyển, mang lại hiệu quả kinh tế.

- Công tác kiểm soát chất lượng vật liệu tái chế đòi hỏi hoạt động kiểm nghiệm tại phòng thí nghiệm hằng ngày, nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra đáp ứng yêu cầu.

- Hoạt động thu gom và vận chuyển chất thải được thực hiện bằng đội xe chuyên dụng, trang bị hệ thống camera giám sát (CCTV) và định vị GPS để theo dõi, quản lý hành trình vận chuyển.

Chuyến công tác lần này đặt nền tảng cho sự kết nối chuyên môn và hợp tác quốc tế sâu rộng giữa INSEE Việt Nam, SACA và Hiệp hội Vật liệu Xây dựng Tuần hoàn Thụy Sĩ.

Qua đó, góp phần thúc đẩy quá trình nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp tái chế phù hợp với thực tiễn Việt Nam, biến chất thải thành nguồn tài nguyên có giá trị, hướng đến một ngành xây dựng tuần hoàn và bền vững hơn.