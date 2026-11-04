25 năm chương trình EVE: Dấu ấn ươm mầm nhân lực của INSEE

Các thế hệ học viên Chương trình Đào tạo Nghề tại Doanh nghiệp (EVE) cùng hội ngộ và lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ, kết nối những hành trình trưởng thành cùng INSEE Việt Nam và Trường Cao đẳng Kiên Giang - Ảnh: INSEE

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 25 năm hình thành và phát triển của EVE - một trong những chương trình đào tạo nghề mang dấu ấn riêng của INSEE Việt Nam.

Trải qua 25 năm, chương trình đã đào tạo thành công 235 học viên, trong đó 127 người hiện vẫn đang đồng hành cùng doanh nghiệp, khẳng định giá trị của chiến lược đầu tư vào con người và phát triển nguồn nhân lực tại địa phương một cách bền vững.

Được triển khai với sự phối hợp của Trường Cao đẳng Kiên Giang, EVE mang đến lộ trình đào tạo bài bản, kết hợp giữa giảng dạy lý thuyết tại trường và thực hành tại môi trường sản xuất của nhà máy INSEE.

Chương trình hướng đến các học viên từ 18 tuổi trở lên, đã tốt nghiệp trung học phổ thông và sinh sống tại địa bàn tỉnh An Giang.

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên được cấp bằng Cao đẳng chính quy ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí và văn bằng Trung cấp Công nghệ Kỹ thuật Điện, tạo nền tảng chuyên môn để tự tin bước vào thị trường lao động và theo đuổi con đường nghề nghiệp lâu dài.

Chương trình Đào tạo Nghề tại Doanh nghiệp tạo cơ hội giúp các bạn trẻ tại tỉnh An Giang được vừa học kiến thức, vừa được thực hành thực tế tại nhà máy INSEE Việt Nam (xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) - Ảnh: INSEE

Với định hướng kết hợp giữa kiến thức học thuật và đào tạo thực tế tại doanh nghiệp, chương trình được xây dựng nhằm tạo điều kiện để người học không chỉ nắm vững nền tảng chuyên môn, mà còn từng bước hình thành kỹ năng nghề nghiệp, tác phong làm việc và khả năng thích ứng với môi trường công nghiệp hiện đại.

Trong quá trình học tập, học viên có cơ hội tiếp cận môi trường doanh nghiệp, quan sát quy trình vận hành, thực hành chuyên môn và học hỏi trực tiếp từ đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và đồng nghiệp giàu kinh nghiệm.

Nhờ đó, những kiến thức trên giảng đường dần được chuyển hóa thành năng lực thực tiễn, giúp các bạn hiểu rõ hơn về nghề nghiệp mình theo đuổi, đồng thời xây dựng sự tự tin và tinh thần chủ động khi đảm nhận công việc.

Đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang và huyện Kiên Lương, Trường Cao đẳng Kiên Giang cùng đông đảo học viên các thế hệ tham dự Lễ kỷ niệm 25 năm chương trình EVE - Ảnh: INSEE

Với INSEE, chương trình EVE không đơn thuần là hoạt động đào tạo để đáp ứng nhu cầu nhân lực, mà còn là khoản đầu tư dài hạn vào tiềm năng của mỗi học viên.

Đây cũng là cách doanh nghiệp góp phần mở rộng cơ hội học tập và việc làm cho người dân địa phương, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực có chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp và ngành công nghiệp.

Tại lễ kỷ niệm, INSEE cũng dành những lời tri ân đến Trường Cao đẳng Kiên Giang, đội ngũ giảng viên và các cá nhân đã dành nhiều tâm huyết cho chương trình trong suốt 25 năm qua.

Sự đồng hành của các thầy cô, chuyên gia và đội ngũ INSEE đã góp phần tạo nên một môi trường học tập gắn liền với thực tiễn, nơi kiến thức được truyền đạt bằng chuyên môn và kinh nghiệm, những bài học nghề nghiệp được bồi đắp từ chính quá trình trải nghiệm làm việc.

Bà Võ Thị Thanh Trúc - Giám đốc Nhân sự INSEE Việt Nam và Thầy Nguyễn Minh Quân - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang cùng thực hiện ghép nổi kỷ niệm chương để đánh dấu cột mốc 25 năm hợp tác giữa 2 đơn vị - Ảnh: INSEE

Cột mốc 25 năm không chỉ là dịp để nhìn lại những thành quả đáng tự hào, mà còn là điểm khởi đầu cho chặng đường tiếp theo của EVE. Tại buổi lễ, INSEE tiếp tục chào đón các học viên của khóa mới năm 2026, những gương mặt sẽ viết tiếp câu chuyện của chương trình bằng hành trình học tập, trải nghiệm và trưởng thành của riêng mình.

Với mỗi thế hệ học viên mới, EVE tiếp tục mở ra những cơ hội mới, nuôi dưỡng những tiềm năng mới và lan tỏa những giá trị tích cực đến doanh nghiệp và cộng đồng.