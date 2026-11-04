Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

25 năm chương trình EVE: Dấu ấn ươm mầm nhân lực của INSEE

tác giả
MINH KHANG
và 1 tác giả khác
MINH KHANG
MINH KHANG
TT - T.D.V
TT - T.D.V

INSEE Việt Nam cho biết đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm Chương trình Đào tạo Nghề tại Doanh nghiệp (Enterprise Vocational Education - EVE), với sự tham dự của đại diện lãnh đạo địa phương, đối tác đào tạo, giảng viên và các thế hệ cựu học viên.

25 năm chương trình EVE: Dấu ấn ươm mầm nhân lực của INSEE - Ảnh 1.

Các thế hệ học viên Chương trình Đào tạo Nghề tại Doanh nghiệp (EVE) cùng hội ngộ và lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ, kết nối những hành trình trưởng thành cùng INSEE Việt Nam và Trường Cao đẳng Kiên Giang - Ảnh: INSEE

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 25 năm hình thành và phát triển của EVE - một trong những chương trình đào tạo nghề mang dấu ấn riêng của INSEE Việt Nam.

Trải qua 25 năm, chương trình đã đào tạo thành công 235 học viên, trong đó 127 người hiện vẫn đang đồng hành cùng doanh nghiệp, khẳng định giá trị của chiến lược đầu tư vào con người và phát triển nguồn nhân lực tại địa phương một cách bền vững.

Được triển khai với sự phối hợp của Trường Cao đẳng Kiên Giang, EVE mang đến lộ trình đào tạo bài bản, kết hợp giữa giảng dạy lý thuyết tại trường và thực hành tại môi trường sản xuất của nhà máy INSEE.

Chương trình hướng đến các học viên từ 18 tuổi trở lên, đã tốt nghiệp trung học phổ thông và sinh sống tại địa bàn tỉnh An Giang.

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên được cấp bằng Cao đẳng chính quy ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí và văn bằng Trung cấp Công nghệ Kỹ thuật Điện, tạo nền tảng chuyên môn để tự tin bước vào thị trường lao động và theo đuổi con đường nghề nghiệp lâu dài.

25 năm chương trình EVE: Dấu ấn ươm mầm nhân lực của INSEE - Ảnh 2.

Chương trình Đào tạo Nghề tại Doanh nghiệp tạo cơ hội giúp các bạn trẻ tại tỉnh An Giang được vừa học kiến thức, vừa được thực hành thực tế tại nhà máy INSEE Việt Nam (xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) - Ảnh: INSEE

Với định hướng kết hợp giữa kiến thức học thuật và đào tạo thực tế tại doanh nghiệp, chương trình được xây dựng nhằm tạo điều kiện để người học không chỉ nắm vững nền tảng chuyên môn, mà còn từng bước hình thành kỹ năng nghề nghiệp, tác phong làm việc và khả năng thích ứng với môi trường công nghiệp hiện đại.

Trong quá trình học tập, học viên có cơ hội tiếp cận môi trường doanh nghiệp, quan sát quy trình vận hành, thực hành chuyên môn và học hỏi trực tiếp từ đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và đồng nghiệp giàu kinh nghiệm.

Nhờ đó, những kiến thức trên giảng đường dần được chuyển hóa thành năng lực thực tiễn, giúp các bạn hiểu rõ hơn về nghề nghiệp mình theo đuổi, đồng thời xây dựng sự tự tin và tinh thần chủ động khi đảm nhận công việc.

25 năm chương trình EVE: Dấu ấn ươm mầm nhân lực của INSEE - Ảnh 3.

Đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang và huyện Kiên Lương, Trường Cao đẳng Kiên Giang cùng đông đảo học viên các thế hệ tham dự Lễ kỷ niệm 25 năm chương trình EVE - Ảnh: INSEE

Với INSEE, chương trình EVE không đơn thuần là hoạt động đào tạo để đáp ứng nhu cầu nhân lực, mà còn là khoản đầu tư dài hạn vào tiềm năng của mỗi học viên.

Đây cũng là cách doanh nghiệp góp phần mở rộng cơ hội học tập và việc làm cho người dân địa phương, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực có chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp và ngành công nghiệp.

Tại lễ kỷ niệm, INSEE cũng dành những lời tri ân đến Trường Cao đẳng Kiên Giang, đội ngũ giảng viên và các cá nhân đã dành nhiều tâm huyết cho chương trình trong suốt 25 năm qua.

Sự đồng hành của các thầy cô, chuyên gia và đội ngũ INSEE đã góp phần tạo nên một môi trường học tập gắn liền với thực tiễn, nơi kiến thức được truyền đạt bằng chuyên môn và kinh nghiệm, những bài học nghề nghiệp được bồi đắp từ chính quá trình trải nghiệm làm việc.

25 năm chương trình EVE: Dấu ấn ươm mầm nhân lực của INSEE - Ảnh 4.

Bà Võ Thị Thanh Trúc - Giám đốc Nhân sự INSEE Việt Nam và Thầy Nguyễn Minh Quân - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang cùng thực hiện ghép nổi kỷ niệm chương để đánh dấu cột mốc 25 năm hợp tác giữa 2 đơn vị - Ảnh: INSEE

Cột mốc 25 năm không chỉ là dịp để nhìn lại những thành quả đáng tự hào, mà còn là điểm khởi đầu cho chặng đường tiếp theo của EVE. Tại buổi lễ, INSEE tiếp tục chào đón các học viên của khóa mới năm 2026, những gương mặt sẽ viết tiếp câu chuyện của chương trình bằng hành trình học tập, trải nghiệm và trưởng thành của riêng mình.

Với mỗi thế hệ học viên mới, EVE tiếp tục mở ra những cơ hội mới, nuôi dưỡng những tiềm năng mới và lan tỏa những giá trị tích cực đến doanh nghiệp và cộng đồng.

25 năm chương trình EVE: Dấu ấn ươm mầm nhân lực của INSEE - Ảnh 5.Từ INSEE Prize 2025 đến 2026: Một dấu mốc khởi công, một hành trình tiếp nối

Hành trình INSEE Prize 2026 vừa ghi dấu cột mốc quan trọng với buổi báo cáo Bán kết, nơi các đội thi xuất sắc tự tin trình bày trực tiếp những ý tưởng sáng tạo và hướng đến giải quyết các vấn đề thực tiễn của cộng đồng trước Hội đồng Ban Giám khảo.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
MINH KHANG - TT - T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tỉnh An Giang việt nam nhà máy INSEE Việt Nam xi măng INSEE

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất