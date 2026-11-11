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Hy hữu: Bị ong bay vào mũi khi đang đi xe máy, người đàn ông suýt tắc đường thở

tác giả
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Đang được người thân chở bằng xe máy trên đường, người đàn ông 66 tuổi bất ngờ bị một con côn trùng bay vào mũi. Sau nhiều lần xử trí, con côn trùng bất ngờ di chuyển sâu xuống đường hô hấp, mắc kẹt gần như bít kín phế quản thùy dưới phổi phải.

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Bác sĩ thực hiện thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Côn trùng lọt xuống phổi, nguy cơ tắc nghẽn đường thở

Bệnh nhân trú tại Quốc Oai (Hà Nội) cho biết sự việc xảy ra khi ông đang được người cháu chở bằng xe máy. Con côn trùng bất ngờ bay vào mũi khiến ông đau rát, khó chịu.

Theo phản xạ, ông dùng tay tìm cách kéo con vật ra nhưng không thành công. Côn trùng liên tục giãy giụa, bám chặt vào niêm mạc khiến mũi chảy nhiều máu. Trong lúc cố gắng lấy dị vật, ông chỉ làm đứt được một chân, phần thân còn lại tiếp tục di chuyển vào sâu bên trong.

Sau đó, người bệnh tìm đến một cơ sở gần nhà để được bơm rửa, hút mũi. Cảm giác khó chịu tạm thời biến mất khiến ông nghĩ dị vật đã được lấy ra. Tuy nhiên, một thời gian sau, ông lại thấy vướng ở mũi họng.

Đến khi khịt mũi mạnh, ông bất ngờ ho sặc sụa, khó thở và đau tức ngực phải. Người bệnh được đưa đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thăm khám.

Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện con côn trùng đã di chuyển xuống phế quản thùy dưới phổi phải, gần như che kín lòng phế quản tại vị trí mắc kẹt.

Bác sĩ nội trú Hoàng Thị Hòa Bình, Phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, nhận định đây là trường hợp dị vật đường thở hy hữu.

Từ một dị vật ban đầu nằm trong hốc mũi, những thao tác xử trí không phù hợp, đặc biệt là động tác khịt mạnh, có thể khiến dị vật đi sâu hơn xuống đường hô hấp dưới.

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Hình ảnh chụp phim dị vật mắc kẹt ở đường thở - Ảnh: BVCC

Khó khăn khi lấy dị vật là côn trùng có nhiều gai nhọn

Theo bác sĩ Bình, khác với những dị vật thông thường, côn trùng sống có khả năng di chuyển, giãy giụa và bám chặt vào niêm mạc nhờ các chân có nhiều gai nhỏ. Việc cố kéo dị vật ra không đúng cách có thể khiến niêm mạc bị trầy xước, chảy máu, thậm chí làm tổn thương thêm đường hô hấp.

Khi côn trùng chết hoặc bị tổn thương, các bộ phận như chân, cánh, râu có thể gãy, rụng và tách rời. Vì vậy, bác sĩ không chỉ phải lấy được phần thân mà còn cần kiểm tra kỹ để tránh bỏ sót những mảnh nhỏ trong các nhánh phế quản.

"Nếu các bộ phận của côn trùng còn sót lại trong đường thở, chúng có thể gây phản ứng viêm tại vị trí mắc kẹt, thậm chí dẫn đến viêm phổi", bác sĩ Bình giải thích.

Sau khoảng 5 giờ 30 phút kể từ khi dị vật di chuyển xuống đường hô hấp dưới, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp lấy dị vật. Dị vật được lấy ra là một con ong. Sau thủ thuật, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, không còn ho, khó thở, thông khí hai phổi tốt.

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Côn trùng được các y, bác sĩ lấy ra - Ảnh: BVCC

Cách xử lý khi bị côn trùng sống bay vào mũi

Bác sĩ Bình khuyến cáo khi côn trùng sống bay vào mũi, người dân không nên tự ý dùng tay hoặc dụng cụ để gắp, kéo; không tự bơm rửa hay khịt mạnh nhằm đẩy dị vật ra ngoài.

Những thao tác này có thể làm tổn thương niêm mạc, khiến dị vật di chuyển sâu hơn vào đường hô hấp. Nếu côn trùng rơi xuống khí quản, phế quản, nguy cơ tắc nghẽn đường thở và các biến chứng liên quan sẽ tăng lên.

Trong thực hành chuyên khoa, tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể sử dụng thuốc gây tê tại chỗ phù hợp để hạn chế côn trùng cử động, sau đó lấy dị vật dưới quan sát trực tiếp. Cách xử trí này giúp giảm nguy cơ tổn thương và kiểm soát tốt hơn quá trình can thiệp.

Người dân cần đến cơ sở chuyên khoa khi nghi ngờ có dị vật trong mũi, kể cả khi cảm giác khó chịu đã biến mất. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như ho sặc đột ngột, đau tức ngực hoặc khó thở, cần được thăm khám, cấp cứu kịp thời để tránh nguy cơ dị vật gây tắc nghẽn đường thở.

- Ảnh 4.Hy hữu: Trẻ sơ sinh bị vòng xơ thắt nghẹt cẳng chân từ trong bụng mẹ

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DƯƠNG LIỄU
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    Chủ đề: côn trùng dị vật hy hữu Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương Hà nội

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