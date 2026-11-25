Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi đối thoại - Ảnh: CA LINH

Ngày 25-11, UBND TP Cần Thơ tổ chức đối thoại với hội viên, nông dân năm 2026. Tại đây, nông dân, hội viên đề xuất hỗ trợ kinh phí đổi mới công nghệ, thiết kế bao bì, nhãn mác và bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm OCOP.

Ngoài ra, nông dân còn đề nghị ngân hàng có giải pháp đột phá về cơ chế bảo lãnh tín dụng, nâng hạn mức cho vay và tháo gỡ điều kiện vay tín chấp theo hợp đồng liên kết chuỗi giá trị…

Ông Lê Thanh Tiền, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 14, cho hay năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đến năm 2025, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định 156/2025/NĐ-CP.

Đây là chính sách thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn về tài sản bảo đảm cho các hợp tác xã. Theo đó, hạn mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã được nâng lên tối đa 5 tỉ đồng.

"Nếu trước đây hạn mức được phân chia theo từng loại hình hợp tác xã, ở mức 1 tỉ đồng, 2 tỉ đồng, 3 tỉ đồng, thì theo quy định mới, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã được vay không có tài sản bảo đảm tối đa là 5 tỉ đồng", ông Tiền thông tin.

Ông Lê Thanh Tiền - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 14 - thông tin về các chính sách cho vay đối với hợp tác xã - Ảnh: CA LINH

Việc xem xét, quyết định cấp tín dụng trong hạn mức này được các tổ chức tín dụng thực hiện trên cơ sở thẩm định hồ sơ, năng lực tài chính, năng lực quản trị, dòng tiền và phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã.

Ngoài nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, thành phố cũng có các quỹ để hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thông tin bên cạnh Quỹ Bảo lãnh tín dụng thành phố, các hợp tác xã có thể tìm hiểu, tiếp cận thêm một số nguồn vốn hỗ trợ khác, trong đó có nguồn vốn từ quỹ do Liên minh hợp tác xã quản lý. Ngoài ra, thành phố còn Quỹ đầu tư phát triển với nguồn vốn có thể tiếp cận. Lĩnh vực nông nghiệp cũng là một trong những lĩnh vực thuộc diện được xem xét cho vay từ quỹ này.