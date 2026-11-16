Hòn đảo có loài thú sở hữu nụ cười hạnh phúc

Quokka xuất hiện trên khắp hòn đảo, có thể được nhìn thấy đang ngủ, kiếm ăn hoặc di chuyển trong môi trường sống tự nhiên - Ảnh: rottnestisland

Du khách có thể bắt gặp những con thú có túi này tại nhiều khu vực trên hòn đảo, nhưng cần giữ khoảng cách và không chạm hoặc cho chúng ăn.

Hòn đảo nổi tiếng với loài quokka đáng yêu

Quokka, hay "kwoka" trong tiếng Noongar, là loài thú có túi sinh sống trên đảo Rottnest, có họ hàng với kangaroo và wallaby. Quokka được xem là loài dễ bị tổn thương, vì vậy việc quan sát chúng trong môi trường tự nhiên cần đi kèm với những nguyên tắc bảo vệ động vật.

Một trong những điều du khách có thể lưu ý là thời điểm quan sát. Quokka hoạt động về đêm và thường dành phần lớn thời gian ban ngày để ngủ.

Vì vậy, sáng sớm hoặc cuối buổi chiều được giới thiệu là những thời điểm thuận lợi để bắt gặp chúng.

Quokka xuất hiện trên khắp đảo, có thể được nhìn thấy đang ngủ, kiếm ăn hoặc di chuyển trong môi trường sống tự nhiên.

Dọc tuyến đường Ngank Yira Bidi, có những cụm cây bụi thấp và quần thể quokka sống dưới sự che chở của thảm thực vật bản địa. Chúng có thể ngủ, kiếm ăn và sinh sống giữa những hàng cây này.

Trên tuyến đường tới The Basin, có một dải cây trà bản địa cùng những cây thân gỗ cao, tạo thành môi trường sống thích hợp cho quần thể quokka. Du khách được khuyến nghị đứng lùi lại và quan sát chúng.

Nếu dđixe đạp, du khách có thể bắt gặp những cây sung và cây chà là tạo thành khu vực trú ngụ cho các loài thú có túi trên đảo.

Không chạm và không cho quokka ăn

Du khách cần giữ khoảng cách với quokka. Nếu một con quokka tiến đến trong phạm vi 2 mét, du khách cần lùi lại và không chạm hoặc cho chúng ăn.

Theo hướng dẫn, quokka là động vật hoang dã, không được huấn luyện hay nuôi nhốt. Du khách đi trong môi trường sống của chúng, vì vậy cần quan sát từ khoảng cách phù hợp.

Việc chạm vào quokka có thể khiến chúng mắc bệnh, làm lây lan bệnh và thậm chí khiến quokka mẹ bỏ con nếu trên người du khách có mùi lạ. Quokka cũng có thể tự bảo vệ bản thân và con non.

Du khách cũng không được cho quokka ăn. Việc cho động vật trên đảo ăn là hành vi bất hợp pháp, bởi thức ăn mà chúng không tự kiếm được có thể gây hại cho cơ thể. Nguồn dinh dưỡng phù hợp với chúng là thức ăn chúng tự tìm kiếm trên đảo.

Ngoài ra, du khách cần đi bộ và đạp xe trên các tuyến đường được quy định. Hệ thống đường dành cho người đi bộ và xe đạp được xây dựng nhằm bảo vệ hệ thực vật và động vật bản địa. Việc di chuyển trên các tuyến đường này giúp bảo vệ môi trường sống tự nhiên của động vật hoang dã.