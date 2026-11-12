Hơn 85% đơn vị cấp xã ở Cà Mau thiếu nhân lực công nghệ thông tin

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại hội thảo - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 12-11, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao năng suất lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp".

Tại hội thảo, một bức tranh thực tế về những "điểm nghẽn" nhân lực và thẩm quyền ở cơ sở đã được các chuyên gia chỉ ra qua khảo sát thực tiễn. Cụ thể, sau khi tỉnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 1-7-2025), bộ máy cấp xã đang chịu áp lực rất lớn.

Toàn tỉnh có tới 85,9% đơn vị cấp xã thiếu nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số; 76,6% thiếu cán bộ chuyên môn lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng. Bên cạnh đó, có 87,1% cán bộ, công chức phản ánh vướng mắc về thẩm quyền đầu tư xây dựng cơ bản và 68,9% gặp tình trạng chồng chéo điều phối giữa ngành dọc và lãnh thổ.

Về hạ tầng số, dù tỉ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến toàn tỉnh đạt 97,83%, thanh toán trực tuyến đạt 98,60% và số hóa hồ sơ đạt 90,95%, nhưng vẫn còn 12/32 cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa đạt yêu cầu do phân tán, thiếu liên thông. Một bộ phận cán bộ vẫn thiếu chủ động, kỹ năng làm việc trên môi trường số chưa đáp ứng nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân nhìn nhận nâng cao năng suất lao động khu vực công không chỉ là rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, mà cốt lõi là nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ.

Ông Luân đề nghị các nhà khoa học tập trung phân tích sâu những điểm nghẽn hiện hữu để đề xuất giải pháp khả thi, đặc biệt chú trọng hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và phát triển nguồn nhân lực.

Gỡ nút thắt cho cơ sở, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hòa (Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM) đề xuất giải pháp "3 trụ cột". Trong đó, tỉnh cần ủy quyền có thời hạn cho chủ tịch UBND cấp xã quyết định các dự án đầu tư nhỏ; ban hành quy chế phối hợp liên ngành rõ trách nhiệm chủ trì; đồng thời thành lập tổ chuyên gia dùng chung về đất đai, xây dựng, công nghệ thông tin cho cụm từ 4 - 5 xã mà không làm tăng biên chế.

Ở góc độ quản trị, TS Đào Hưng cùng đại diện Viện Phát triển chính sách và năng lực lãnh đạo (Đại học Quốc gia TP.HCM) kiến nghị Cà Mau cần chuyển từ "số hóa" sang "quản trị dữ liệu thực chất", sớm thí điểm bộ chỉ số đo lường năng suất lao động khu vực công. Việc xác định rõ sản phẩm đầu ra cho từng vị trí việc làm sẽ giúp đánh giá cán bộ thực chất, khắc phục tình trạng nặng về quy trình, hình thức.

Ngoài ra, TS. Trương Thu Trang (Trường đại học Bạc Liêu) cũng đề xuất đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ chú trọng bằng cấp sang phát triển năng lực thực thi, bổ sung kỹ năng số và phân tích dữ liệu.