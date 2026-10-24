Coherent hợp tác với Đồng Nai phát triển nhân lực công nghệ cao

Đại diện Trung tâm Cung ứng và đào tạo kỹ năng thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố Đồng Nai và Công ty TNHH Coherent Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ hợp tác đào tạo nhân lực ngành vi mạch bán dẫn - Ảnh: Coherent

Giúp người lao động đáp ứng công việc trong môi trường sản xuất công nghệ cao

Ngày 23-10, tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Coherent Việt Nam và Trung tâm Cung ứng và đào tạo kỹ năng (SSTC), trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Nai, ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nguồn nhân lực.

Hai bên hướng đến kết nối nguồn lao động, tuyển dụng và đào tạo kỹ năng cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Giai đoạn đầu dự kiến thí điểm khoảng 20 - 30 lao động, bắt đầu từ các vị trí sản xuất, trước khi đánh giá để hoàn thiện chương trình.

Hợp tác diễn ra khi Coherent tiếp tục mở rộng hoạt động tại Đồng Nai. Nhu cầu nhân lực vì vậy gắn với yêu cầu chuẩn bị kỹ năng phù hợp, giúp người lao động đáp ứng công việc trong môi trường sản xuất công nghệ cao.

Đào tạo nhân lực từ nhu cầu của từng vị trí việc làm

Tổng Giám Đốc Coherent Việt Nam khu vực Nhơn Trạch giới thiệu các sản phẩm công nghệ cao sản xuất tại Nhà máy Nhơn Trạch 1 - Ảnh: Coherent

Biên bản ghi nhớ thiết lập khuôn khổ hợp tác dài hạn giữa doanh nghiệp và SSTC, với sự tham gia, hỗ trợ của Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Nai.

Điểm được doanh nghiệp nhấn mạnh là kết nối chặt chẽ hơn giữa nhu cầu tuyển dụng, nội dung đào tạo kỹ năng và nguồn lao động địa phương. Chương trình sẽ được định hướng theo yêu cầu công việc thực tế tại nhà máy, làm cơ sở chuẩn bị nhân lực cho kế hoạch phát triển.

Coherent dự kiến đóng góp chuyên môn và các yêu cầu kỹ năng thực tế. Doanh nghiệp cũng có thể hỗ trợ theo mô hình Train-the-Trainer, tức đào tạo đội ngũ giảng viên, hướng dẫn viên để tiếp tục triển khai đào tạo cho người lao động.

Cách tiếp cận này hướng đến xây dựng năng lực đào tạo lâu dài. Khi yêu cầu công việc được doanh nghiệp chia sẻ với đơn vị đào tạo, nội dung hướng dẫn có thể được điều chỉnh sát hơn với những kỹ năng cần sử dụng trong sản xuất.

Hai bên sẽ thường xuyên trao đổi thông tin về xu hướng thị trường, nguồn cung lao động và các nhóm nghề ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất tiên tiến, tự động hóa và quang tử.

Hoạt động kết nối với các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng được chú trọng. Những hình thức dự kiến gồm ngày hội việc làm, chương trình thực tập và trải nghiệm môi trường công nghiệp, qua đó mở thêm kênh tiếp cận doanh nghiệp cho người mới tốt nghiệp.

Với người học, việc tiếp cận nhà máy là cơ hội tìm hiểu yêu cầu nghề nghiệp trước khi ứng tuyển. Với cơ sở đào tạo, thông tin từ doanh nghiệp là căn cứ để gắn nội dung phát triển kỹ năng với nhu cầu sử dụng lao động.

Chuẩn bị nhân lực cho kế hoạch mở rộng sản xuất

Coherent Việt Nam đặt mục tiêu phát triển lực lượng lao động từ khoảng 5.000 người hiện nay lên hơn 12.000 người vào năm 2028 - Ảnh: Coherent

Tại lễ ký kết, đại diện Coherent Việt Nam cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển lực lượng lao động từ khoảng 5.000 người hiện nay lên hơn 12.000 người vào năm 2028.

Đây là mục tiêu được doanh nghiệp đưa ra cùng kế hoạch mở rộng sản xuất. Việc hợp tác với SSTC và kết nối các cơ sở đào tạo nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho quá trình này, đồng thời hỗ trợ xây dựng nguồn lao động ổn định về lâu dài.

Tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Coherent đã khánh thành nhà máy NT1 vào tháng 7-2025. Doanh nghiệp đang tiếp tục đầu tư nhà máy NT2 chuyên sản xuất

bộ thu phát tốc độ cao; dây chuyền sản xuất thử nghiệm đã được thiết lập, hướng tới các giai đoạn mở rộng tiếp theo.

Coherent cung cấp các giải pháp phục vụ trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, bán dẫn và vật liệu quang học tiên tiến. Doanh nghiệp cũng cho biết đã sản xuất thành công tấm wafer silicon carbide đầu tiên tại Việt Nam.

Cùng với đầu tư công nghệ và năng lực sản xuất, Coherent xác định phát triển nhân lực phù hợp nhu cầu thực tế là yếu tố quan trọng cho tăng trưởng dài hạn. Hợp tác đào tạo được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với hoạt động của các nhà máy.

Đại diện doanh nghiệp bày tỏ mong muốn phối hợp với SSTC cùng các trường đại học, cao đẳng để đào tạo kỹ năng, chuyển giao công nghệ. Coherent đồng thời cam kết trở thành nhà tuyển dụng có trách nhiệm, góp phần tạo việc làm và phát triển hệ sinh thái công nghệ, chuỗi cung ứng tại địa phương.

Thực hiện thí điểm trước khi nhân rộng

Coherent Việt Nam được vinh danh Giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 (Việt Nam) khẳng định chất lượng môi trường làm việc tại doanh nghiệp - Ảnh: Coherent

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Thành Phước, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Nai, nhấn mạnh yêu cầu chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với vị trí việc làm thực tế để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của nhà đầu tư.

Ông đề nghị SSTC và Coherent sớm lựa chọn những vị trí phù hợp để triển khai đào tạo thí điểm khoảng 20 - 30 lao động. Đây là bước cụ thể nhằm đưa nội dung ký kết vào thực tế.

Sau thí điểm, các bên sẽ đánh giá chất lượng đào tạo, kỹ năng tay nghề và kết quả tuyển dụng để rút kinh nghiệm, hoàn thiện chương trình. Những kết quả này là cơ sở xem xét việc mở rộng mô hình cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp công nghệ cao khác.

Giai đoạn đầu dự kiến bắt đầu từ các vị trí sản xuất. Quy mô thí điểm giúp các bên có điều kiện đối chiếu yêu cầu công việc với nội dung đào tạo trước khi triển khai rộng hơn.

Từ góc độ phát triển nhân lực, điểm đáng chú ý của hợp tác là sự tham gia đồng thời của doanh nghiệp, đơn vị đào tạo và cơ quan quản lý. Mỗi bên đóng góp thông tin, chuyên môn và khả năng kết nối để giải quyết nhu cầu lao động cụ thể.

Với Coherent, chương trình hướng đến chuẩn bị nhân lực cho kế hoạch phát triển tại Đồng Nai. Xa hơn, kết quả thí điểm được kỳ vọng tạo thêm kết nối giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, mở cơ hội để lao động địa phương tham gia lĩnh vực sản xuất công nghệ cao.

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