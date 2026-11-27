Hơn 6.200 camera AI sẽ phủ các tuyến đường, nút giao ở Hà Nội

Hơn 6.200 camera AI sẽ được lắp đặt tại Hà Nội từ tháng 11-2026 đến tháng 1-2027, hỗ trợ phát hiện vi phạm giao thông, theo dõi ùn tắc và điều tiết phương tiện.