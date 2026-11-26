Grab tiếp sức bác tài với hơn 100000 bữa ăn từ các Quán Tốt Bụng - Ảnh: DNCC

Ngày 25-11, Grab Việt Nam cho biết, doanh nghiệp này đang phối hợp với các đối tác kinh doanh ăn uống triển khai chương trình "Quán Tốt Bụng", nhằm hỗ trợ bữa ăn cho tài xế trong quá trình làm việc.

Theo chương trình, mỗi tài xế được hỗ trợ một mã ưu đãi trị giá 50.000 đồng để đặt món tại các cửa hàng tham gia trên GrabFood. Ngoài việc nhận bữa ăn, tài xế có thể sử dụng các cửa hàng này làm điểm dừng chân, nghỉ ngơi giữa những chuyến xe.

Từ những suất ăn của chủ quán

Tại Đà Nẵng, chị Nguyễn Phương Thanh, chủ cửa hàng Phở Cổ, đã đăng ký tham gia chương trình và gửi tặng hơn 100 suất ăn cho tài xế.

Là cửa hàng chủ yếu kinh doanh qua GrabFood, chị Thanh thường xuyên gặp các tài xế đến nhận đơn, kể cả vào giờ ăn trưa và chiều tối. Chứng kiến nhiều người vẫn tất bật giao hàng trong giờ ăn, chị muốn góp một phần hỗ trợ.

"Quán tôi chủ yếu bán trên GrabFood nên ngày nào cũng có bác tài ghé lấy đơn. Nhìn các bác tài chạy xe cả ngày, nhiều khi đến giờ ăn vẫn còn tất bật với đơn hàng, tôi cũng muốn làm gì đó để động viên mọi người", chị Thanh chia sẻ.

Khi biết đến chương trình "Quán Tốt Bụng", chị đăng ký tham gia và bắt đầu gửi tặng những suất ăn. Theo chị Thanh, việc nhìn thấy các tài xế vui vẻ ghé nhận phần ăn cũng mang lại niềm vui cho người làm quán.

Các bác tài Grab hào hứng nhận bữa cơm ngon từ Quán Tốt Bụng - Ảnh: DNCC

Với chị Trương Thị Thuỳ Trang, đối tác tài xế Grab tại TP.HCM, những phần ăn được trao tặng không chỉ giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt mà còn là sự động viên trong những ngày làm việc tất bật. Chị cho biết, do thường xuyên di chuyển và nhận đơn liên tục, đôi khi chị không có thời gian ăn uống đúng giờ.

Từng ghé các điểm "Quán Tốt Bụng" để nhận nước mát trong đợt nắng nóng hồi tháng 5, chị Trang vui khi chương trình tiếp tục triển khai, lần này có thêm những bữa ăn dành cho tài xế.

"Chạy xe cả ngày, nhiều khi mải nhận đơn nên tôi cũng không ăn uống đúng giờ. Được các quán gửi một bữa cơm ngon như vậy, vừa đỡ được một khoản chi phí, vừa thấy ấm lòng vì Grab và các quán vẫn luôn quan tâm đến anh chị em tài xế", chị Trang chia sẻ.

Mở rộng hoạt động hỗ trợ tài xế

Trước đó, vào tháng 5-2026, Grab đã triển khai chương trình "Quán Tốt Bụng" với hơn 1.600 điểm tiếp sức trên toàn quốc. Tại đây, các tài xế được cung cấp nước mát, khăn lạnh miễn phí cùng một số tiện ích khác trong quá trình làm việc.

Tiếp nối chương trình hỗ trợ tài xế hồi tháng 5, nền tảng này tiếp tục triển khai chương trình từ cuối tháng 11, với hoạt động trao tặng hơn 100.000 suất ăn.

Để nhận phần ăn, tài xế sẽ được gửi mã ưu đãi vào tài khoản Grab. Sau đó, họ có thể chọn món tại các quán thuộc bộ sưu tập "Quán Tốt Bụng" trên GrabFood, đặt hàng theo hình thức "Lấy tại quán" và áp dụng mã ưu đãi.

Ngoài các đối tác tài xế, người dùng GrabFood cũng có thể tham gia hưởng ứng bằng cách đặt món tại những cửa hàng thuộc chương trình. Trong thời gian diễn ra chiến dịch, khách hàng có cơ hội nhận ưu đãi 10.000 đồng, với số lượng giới hạn mỗi ngày.

Theo Grab Việt Nam, hoạt động trao tặng bữa ăn sẽ kéo dài đến hết ngày 13-12-2026. Các tài xế có thể theo dõi mã ưu đãi được gửi vào tài khoản để lựa chọn cửa hàng và nhận phần ăn theo hướng dẫn.