Cuốn hồi ký "Promise Me, America", phát hành ngày 17-11, ghi lại những chia sẻ của ông Joe Biden về nhiệm kỳ Tổng thống giai đoạn 2021 - 2025 và các quyết định quan trọng của chính quyền ông - Ảnh: AFP

Hãng tin AP ngày 27-11 dẫn số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Circana cho thấy cuốn hồi ký "Promise Me, America" (tạm dịch: Hãy hứa với tôi, nước Mỹ) của cựu Tổng thống Joe Biden đã bán được khoảng 21.000 bản trong tuần đầu tiên phát hành.

Mặc dù doanh số này đủ để đưa cuốn sách lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng sách phi hư cấu bán chạy nhất tuần của báo New York Times, thành tích của ông Biden vẫn còn kém xa những người tiền nhiệm.

Circana hiện theo dõi khoảng 85% thị trường sách in.

Được phát hành vào tuần trước, cuốn hồi ký của ông Biden nhận được những đánh giá khá dè dặt từ giới phê bình.

Các nhà phê bình cho rằng cuốn sách không tiết lộ nhiều thông tin mới đáng chú ý về nhiệm kỳ Tổng thống của ông Biden, cũng như quyết định từ bỏ nỗ lực tái tranh cử vào năm 2024 trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về tuổi tác và sức khỏe của ông.

Bên cạnh đó, doanh số bán sách có thể chịu ảnh hưởng do cựu Tổng thống Mỹ 84 tuổi ít tham gia các hoạt động quảng bá. Ông hiện đang chống chọi với bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 4.

Để so sánh, cuốn hồi ký "A Promised Land" (Miền đất hứa) của cựu Tổng thống Barack Obama đã bán được hơn 800.000 bản chỉ trong vòng 24 giờ khi phát hành vào năm 2020 và vượt mốc 1 triệu bản ngay trong tuần đầu tiên.

Tương tự, cuốn hồi ký "My Life" (Cuộc đời tôi) của cựu Tổng thống Bill Clinton, phát hành năm 2004, cũng đạt doanh số hơn 1 triệu bản trong hai tuần đầu tiên mở bán.

Nhìn chung, những cuốn sách do các thành viên gia đình ông Biden viết hoặc viết về gia đình này ít thu hút sự quan tâm của độc giả hơn so với những cuốn sách về các gia đình Tổng thống Mỹ khác.

Theo Circana, cuốn hồi ký "View From The East Wing" (Góc nhìn từ cánh đông) của cựu Đệ nhất phu nhân Jill Biden, phát hành hồi tháng 6, đến nay mới bán được khoảng 46.000 bản.

Trong khi đó, các cuốn hồi ký về thời gian ở Nhà Trắng của hai cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama và Hillary Clinton đều đạt doanh số 1 triệu bản trong vòng một tháng kể từ khi phát hành.

Bất chấp doanh số tuần đầu khiêm tốn, Nhà xuất bản Little, Brown and Company khẳng định họ "vô cùng tự hào" khi cuốn hồi ký của ông Biden đứng đầu danh sách sách phi hư cấu bán chạy của New York Times trong tuần đầu phát hành.