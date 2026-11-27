Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học nghề có thể dự tuyển vào chương trình đại học thuộc cùng nhóm ngành - Ảnh: NHƯ HÙNG

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 95/2026/TT-BGDĐT, trong đó các nội dung sửa đổi quy chế tuyển sinh đại học có hiệu lực từ ngày 1-1-2027, bổ sung người tốt nghiệp trung học nghề vào đối tượng dự tuyển.



Cụ thể, người đã được công nhận tốt nghiệp trung học nghề của Việt Nam, hoặc có văn bằng nước ngoài được công nhận tương đương với trình độ trung học nghề của Việt Nam, được dự tuyển vào chương trình đại học thuộc cùng nhóm ngành.

Về nguồn xét tuyển, người dự tuyển có kết quả thi tốt nghiệp trung học nghề đạt yêu cầu do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết, thông báo hằng năm được đăng ký xét tuyển vào các chương trình đại học cùng nhóm ngành đào tạo.

Thông tư quy định yêu cầu đầu vào riêng đối với người tốt nghiệp trung học nghề.

Với chương trình đào tạo giáo viên, chương trình thuộc lĩnh vực pháp luật và lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, thí sinh phải đáp ứng đồng thời ba điều kiện: kết quả trung bình chung học tập ba năm trung học nghề được xếp loại giỏi trở lên; đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo (nếu có); đạt ngưỡng đầu vào do Bộ trưởng quy định hằng năm.

Với các chương trình còn lại, thí sinh phải có kết quả trung bình chung học tập ba năm trung học nghề được xếp loại khá trở lên, đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo (nếu có), và đạt ngưỡng đầu vào do cơ sở đào tạo quyết định.

Về phương thức tuyển sinh, thông tư bổ sung kết quả học tập trung học nghề và điểm thi tốt nghiệp trung học nghề vào các kết quả mà cơ sở đào tạo được sử dụng độc lập hoặc kết hợp để xét tuyển.

Danh mục mã số phương thức xét tuyển kèm thông tư quy định mã 101 là sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học nghề; mã 201 là sử dụng kết quả học tập trung học nghề, tức học bạ.

Cơ sở đào tạo phải quy định cụ thể trọng số tính điểm của từng hợp phần trong từng phương thức, tiêu chí đánh giá, cách tính điểm xét tuyển và điều kiện trúng tuyển. Với phương thức kết hợp, trường phải quy định trọng số tính điểm của từng hợp phần, bảo đảm tổng trọng số bằng 1.

Chương trình giáo dục trung học nghề có thể được triển khai ở các trường trung học nghề, trung cấp, cao đẳng, kết hợp kiến thức văn hóa và nghề nghiệp - Ảnh: KHOA NGUYỄN

Chương trình giáo dục trung học nghề là gì? Chương trình giáo dục trung học nghề được bổ sung trong Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Theo Luật Giáo dục được sửa đổi năm 2025, giáo dục trung học nghề dành cho người đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS hoặc tương đương, cùng cấp học với giáo dục THPT. Theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, chương trình nhằm hoàn thiện học vấn phổ thông, trang bị cho người học năng lực thực hiện, giải quyết công việc trong điều kiện ổn định và môi trường quen thuộc của ngành, nghề; khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Thông tư 79/2026/TT-BGDĐT quy định chương trình được tổ chức đào tạo theo niên chế, gồm ba năm học liên tục, tương ứng với lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của cấp THPT. Người học học hết chương trình, đủ điều kiện được dự thi tốt nghiệp; đạt yêu cầu được cấp bằng trung học nghề. Trường hợp không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.