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Học sinh nghịch ném đá tổ ong trong sân trường, 27 em bị ong đốt nhập viện

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QUỐC NAM
QUỐC NAM
QUỐC NAM

Một nhóm học sinh lớp 6 thuộc Trường THCS Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) dùng đá ném vào tổ ong trên cây giữa sân trường. Đàn ong sau đó lao xuống tấn công khiến 27 học sinh nhập viện.

Học sinh lớp 6 ném đá tổ ong trong sân trường, 27 học sinh bị ong đốt nhập viện - Ảnh 1.

Hàng chục học sinh bị ong đốt đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: T.G

Tối 21-10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải (Quảng Trị) xác nhận đang tiếp nhận điều trị cho 27 học sinh bị ong đốt.

"Khi bệnh nhân vào hàng loạt thì phía bệnh viện tổ chức tiếp nhận và điều trị theo tình huống khẩn cấp. Hiện sức khỏe của tất cả 27 em đều tạm ổn định. Chỉ có một số em có triệu chứng phản vệ độ 1", lãnh đạo bệnh viện cho hay.

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, 27 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 thuộc Trường THCS Hải Lăng được đưa đến cấp cứu cùng lúc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải.

Sau khi thăm khám ban đầu, các em được xác định mức độ rồi chia về các khoa để theo dõi.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đức Phong - Chủ tịch UBND xã Hải Lăng - cho biết vụ việc xảy ra vào đầu giờ học buổi chiều cùng ngày, một nhóm học sinh lớp 6 đi học sớm thì phát hiện một tổ ong mật trên cây xà cừ trong sân trường.

Nhóm học sinh này chơi nghịch dùng đá ném vào tổ ong. Sau đó, cả đàn ong kéo xuống tấn công nhóm học sinh đang chơi trong sân trường.

Số lượng ong rất nhiều khiến các em bị đốt nhiều vết. Có trường hợp bị đốt hơn 10 vết.

Các em sau đó được đưa đến bệnh viện điều trị.

"Với tình trạng bị ong đốt thì phải theo dõi 24-48 giờ để phòng trường hợp phát sinh phản ứng muộn. Tùy vào tình trạng của từng học sinh để chúng tôi xác định thời gian cho ra viện", lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải thông tin thêm.

Học sinh lớp 6 ném đá tổ ong trong sân trường, 27 học sinh bị ong đốt nhập viện - Ảnh 2.Cứu sống người đàn ông bị ong vò vẽ đốt 150 vết

Ngày 3-8, thông tin từ Bệnh viện Quân y 121 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9) cho biết đã cứu sống một bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt 150 vết, gây suy đa tạng, nguy cơ tử vong rất cao.

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    Chủ đề: cấp cứu ong đốt Học sinh QUảng Trị phản vệ

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