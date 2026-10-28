Học sinh lần đầu xem xét xử ngay tại trường, thích thú với phiên tòa giả định

Phiên tòa giả định tại Trường tiểu học - THCS Tân Định (phường Tân Định, TP.HCM) sáng 28-10 - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Ngày 28-10, Trường tiểu học - THCS Tân Định (phường Tân Định, TP.HCM) phối hợp Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tổ chức chuỗi ba phiên tòa giả định ngay tại sân trường, thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh khối THCS.

Các phiên tòa tập trung vào hai chuyên đề về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ma túy và trộm cắp tài sản. Thông qua các tình huống xét xử mô phỏng, học sinh có cơ hội tìm hiểu quy định pháp luật, nhận diện hành vi vi phạm và nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân.

Học sinh hào hứng với phiên tòa ngay tại trường

Chia sẻ với Tuổi Trẻ khi vừa bước đến cổng trường, Tuyết Như, học sinh lớp 9/6, cho biết em rất hào hứng khi lần đầu được chứng kiến không gian xét xử trực tiếp ngay tại trường học.

"Trước đây em chỉ thấy các phiên tòa xét xử trên phim ảnh hoặc qua mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên em được xem trực tiếp một phiên tòa ngay tại trường học", Như chia sẻ.

Trong khi đó, Xuân Phúc, học sinh lớp 8/1, nhận xét các tình huống liên quan đến ma túy và trộm cắp tài sản gần gũi với thực tế lứa tuổi học sinh.

Theo Phúc, qua việc theo dõi các tình huống xét xử, em hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm, từ đó tự nhắc nhở bản thân biết bảo vệ mình và tránh xa những hành vi sai trái.

Không chỉ tạo sự hứng thú cho học sinh, hoạt động còn được giáo viên đánh giá có giá trị trong việc kết nối kiến thức trên lớp với thực tiễn.

Cô Đoàn Thị Nguyệt, giáo viên môn ngữ văn Trường tiểu học - THCS Tân Định, cho rằng phiên tòa giả định cung cấp ngữ liệu thực tế để học sinh vận dụng kiến thức vào các bài nghị luận xã hội.

Theo cô Nguyệt, cách lập luận tại phiên tòa còn giúp học sinh rèn luyện tư duy logic, kỹ năng trình bày và thuyết trình.

Thầy Trần Ngọc Lâm, Hiệu trưởng nhà trường, đánh giá nội dung các phiên tòa sát thực tế, sinh động và phù hợp với lứa tuổi học sinh, qua đó mang lại nhiều bài học giáo dục thiết thực.

Đưa pháp luật đến gần học sinh

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 cho biết các phiên tòa giả định được triển khai tại trường học từ cuối tháng 10, hướng đến học sinh THCS, THPT và người dân trên địa bàn phường Tân Định.

Mục tiêu của chuỗi hoạt động là đưa pháp luật vào cuộc sống, giúp học sinh và người dân hình thành hành vi ứng xử phù hợp, góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Thông qua hình thức diễn án trực quan, chương trình tạo điều kiện để học sinh tiếp cận các tình huống pháp lý cụ thể, nâng cao nhận thức về hậu quả của hành vi vi phạm và ý thức chấp hành pháp luật trong đời sống hằng ngày.