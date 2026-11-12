Hoàng tử Anh Harry phát biểu về trẻ em tại Nghị viện châu Âu với tư cách là người cha

Hoàng tử Harry và vợ Meghan xuất hiện tại sự kiện - Ảnh: REUTERS

Hoàng tử Harry phát biểu ngày 10-11 trong lễ khai mạc "Lost Screen Memorial", một dự án nghệ thuật trưng bày 50 màn hình điện thoại, tưởng niệm những trẻ em qua đời vì bắt nạt trực tuyến và các nguy cơ trên không gian mạng. Dự án được vợ chồng hoàng tử trưng bày lần đầu tại New York (Mỹ) năm ngoái thông qua tổ chức từ thiện Archewell.

Theo Reuters, Meghan, vợ của Hoàng tử Anh Harry, đã hủy kế hoạch phát biểu riêng, trong lần đầu tiên xuất hiện công khai kể từ khi cha cô bị giới chức Mỹ truy tố liên quan cáo buộc sở hữu hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em.

Hai người được các đại biểu và đông đảo phóng viên chờ đón. Các nhà báo liên tục đặt câu hỏi về tình trạng của Meghan, nhưng cả hai không trả lời.

Một người phát ngôn của hai vợ chồng xác nhận Meghan vốn dự kiến phát biểu tại sự kiện nhưng đã hủy phần kế hoạch.

Harry và Meghan thường xuyên lên tiếng về những nguy cơ trên mạng đối với trẻ em và chỉ trích các công ty công nghệ lớn vì cho rằng họ chưa làm đủ để bảo vệ trẻ em.

Phát biểu tại sự kiện, Harry đặt câu hỏi: "Tại sao chúng ta đi đến một thời điểm có thể xây dựng công nghệ có khả năng làm những điều phi thường, nhưng vẫn chật vật để khiến công nghệ đó an toàn cho một đứa trẻ?".

Hoàng tử Harry nói mình không tham dự với tư cách chuyên gia hay chính trị gia, mà là một người cha.

Harry đồng thời nhắc đến Meghan với tư cách một người mẹ và nói hai vợ chồng đứng về phía những phụ huynh có con được cho là đã tử vong do tác hại trên môi trường mạng.

Meghan đã không còn giữ mối quan hệ với cha kể từ thời gian trước đám cưới của cô với Harry vào năm 2018. Trong tuyên bố tháng trước, Meghan cho biết cô đã biết về những cáo buộc nhằm vào cha mình từ năm 2018 và ngăn ông tiếp xúc với hai con của cô là Archie, 7 tuổi, và Lilibet, 5 tuổi, để bảo vệ các con.

Chuyến đi Brussels diễn ra sau lần xuất hiện tại Nottingham hồi tháng 10, đánh dấu lần đầu Harry và Meghan cùng xuất hiện kể từ khi họ chuyển về sống tại Anh. Hai người từng chuyển đến Mỹ vào năm 2020 sau khi rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia chính thức.