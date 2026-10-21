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Hoàng tử Harry mong hàn gắn với Hoàng gia Anh sau 6 năm rạn nứt

tác giả
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Sau nhiều năm xa cách với gia đình, Hoàng tử Harry bày tỏ mong muốn hòa giải với Vua Charles III và anh trai William, đồng thời hy vọng khép lại những mâu thuẫn trước đây.

Hoàng tử Harry muốn hàn gắn với gia đình - Ảnh 1.

Hoàng tử Harry và vợ chào hỏi người dân tại Nottingham, Anh, ngày 15-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 20-10, Hoàng tử Harry bày tỏ hy vọng hòa giải với Vua Charles III cùng các thành viên trong gia đình Hoàng gia Anh, những người mà ông đã nảy sinh mâu thuẫn kể từ khi sang Mỹ định cư cách đây sáu năm.

Hoàng tử Harry (42 tuổi) từng gây ra rạn nứt lớn trong gia đình khi cùng vợ là cựu diễn viên Meghan rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia và chuyển đến bang California (Mỹ) vào năm 2020. Sau đó, vợ chồng ông đưa ra nhiều chỉ trích gay gắt nhắm vào Hoàng gia Anh. 

Ông gần như không trò chuyện với anh trai mình - Hoàng tử William - trong nhiều năm qua và cũng chỉ mới gặp lại cha dạo gần đây. 

Trong buổi phỏng vấn gần đây với tạp chí GQ, Hoàng tử Harry - người vừa chuyển về Anh sống cùng vợ và hai con - nhấn mạnh mong muốn hàn gắn các mối quan hệ.

“Giữa vô vàn biến động đang diễn ra trên thế giới, điều quan trọng nhất lúc này là sự hòa giải”, ông nói với GQ.

Vị hoàng tử cho hay mình hiểu được vì sao công chúng lại chú ý đến mâu thuẫn gia đình mình, bởi đây là câu chuyện mà nhiều người có thể tìm thấy sự đồng cảm.

“Có những bất đồng giữa anh chị em, có những rạn nứt giữa con cái với cha mẹ, hoặc giữa con cái với cha hoặc mẹ”, ông nhận định.

Hoàng tử Harry hy vọng nỗ lực hòa giải của mình có thể truyền cảm hứng và giúp ích cho mối quan hệ của những người khác. “Một số người không muốn mọi chuyện chuyển biến tốt đẹp. Nhưng tôi thì muốn điều đó”, ông bày tỏ.

Người phát ngôn của ông sau đó làm rõ rằng bình luận trên không nhằm mục đích công kích Hoàng tử William hay bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình.

Hoàng tử khẳng định rằng dù “vết sẹo sẽ còn mãi”, ông vẫn muốn khuyến khích mọi người khép lại quá khứ.

“Đối với tôi, thế giới này và cuộc sống của mỗi người đã có quá đủ mớ bừa bộn rồi, không cần phải kéo dài thêm những bất hòa trong gia đình nữa. Điều đó hoàn toàn không đáng”, ông bộc bạch.

Trong bài phỏng vấn dài, ông còn giải thích lý do quyết định trở về Anh, nhấn mạnh rằng việc có thể cho các con theo học tại một trường học ở Anh “có ý nghĩa rất lớn đối với tôi”.

“Trước đây tôi không nhận ra điều này quan trọng đến thế. Tôi luôn nghĩ đó chỉ là một kế hoạch mà chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện, nhưng hiện các con đã đi học được hai tuần. Chúng rất thích và chuyến đi này đang mang lại cho các con một trải nghiệm hoàn toàn mới”.

Hoàng tử Harry cũng hy vọng mối quan hệ căng thẳng giữa mình và giới truyền thông Anh - một trong những nguyên nhân khiến ông rời đi và dẫn đến hàng loạt vụ kiện tụng với các tập đoàn báo chí - giờ đây sẽ tiến triển tốt đẹp hơn.

Hoàng tử Harry mong hàn gắn với Hoàng gia Anh sau sáu năm rạn nứt - Ảnh 3.Harry - Meghan ngạc nhiên trước thư Hoàng gia Anh nói họ là 'công dân bình thường'

Hoàng tử Harry và vợ Meghan được cho là bất ngờ trước việc Điện Buckingham gửi thư làm rõ rằng họ không còn đảm nhận nhiệm vụ của Hoàng gia Anh và được xem là những công dân bình thường.

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XUÂN THẢO
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    Chủ đề: Hoàng gia Anh Hoàng tử Harry

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