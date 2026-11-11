Hoãn xử vụ 1,2 triệu bình chữa cháy giả vì vắng mặt các đầu mối tiêu thụ, người liên quan đưa hối lộ

Các bị cáo bị đưa ra xét xử sáng 11-11 trong vụ án sản xuất tiêu thụ 1,2 triệu bình chữa cháy giả - Ảnh: DANH KHANG

Sáng 11-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 9 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán hơn 1,27 triệu bình chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon, thu về hơn 462 tỉ đồng và chi hơn 17 tỉ đồng hối lộ để được kiểm định "đạt".

Tuy nhiên, ngay tại phần thủ tục, chủ tọa Lê Quang Chiều thông báo hơn 10 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được triệu tập nhưng vắng mặt.

Hội đồng xét xử lần lượt hỏi ý kiến các bị cáo có mặt về việc có tiếp tục phiên tòa hay không.

Bị cáo Đặng Quốc Hoàng, Giám đốc Công ty Vietlink, đề nghị tiếp tục xét xử. Bị cáo Phùng Hữu Lợi, Giám đốc Công ty An Phú, cho biết không có ý kiến.

Trong khi đó, Dong Liang (Đồng Lượng, quốc tịch Trung Quốc) đề nghị hoãn phiên tòa do luật sư bào chữa không có mặt. Chủ tọa thông báo luật sư của bị cáo đã gửi đơn xin hoãn và Đồng Lượng đồng ý với việc này.

Đến phần phát biểu quan điểm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để bảo đảm việc giải quyết vụ án được đầy đủ, khách quan.

Vắng mặt các đầu mối tiêu thụ bình chữa cháy giả

Theo đại diện viện kiểm sát, tòa án đã triệu tập nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có đại diện Công ty Hoàng Anh và một doanh nghiệp khác được xác định là đầu mối tiêu thụ bình chữa cháy cho Công ty Vietlink và Công ty An Phú.

Tuy nhiên, đại diện các doanh nghiệp này không có mặt tại phiên tòa.

Một nhóm khác cũng vắng mặt là những người liên quan hành vi đưa hối lộ theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Kim Ngân, người đã bị khởi tố nhưng hiện bỏ trốn.

Đại diện viện kiểm sát cho biết những người liên quan thuộc Công ty Vietlink và Công ty Phương Nam chưa có mặt đầy đủ theo triệu tập của tòa.

Bị cáo Đặng Quốc Hoàng và Đồng Lượng tại phiên tòa - Ảnh: DANH KHANG

Ngoài ra, luật sư bào chữa cho bị cáo Đồng Lượng, người đã tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị cáo từ giai đoạn điều tra, cũng có đơn xin hoãn phiên tòa.

Theo kiểm sát viên, do Đồng Lượng là người nước ngoài, sự có mặt của luật sư bào chữa tại phiên tòa là rất cần thiết để bảo đảm quyền lợi của bị cáo.

Cơ quan công tố cho rằng việc triệu tập đầy đủ những người liên quan đến hoạt động tiêu thụ bình chữa cháy giả và hành vi đưa hối lộ là cần thiết để làm rõ nội dung vụ án, bảo đảm việc xét xử toàn diện.

Nhóm các bị cáo được tại ngoại tại phiên tòa sáng 11-11 - Ảnh: DANH KHANG

Từ những lý do trên, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa, tạo điều kiện để luật sư của Đồng Lượng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng.

Sau khi xem xét ý kiến của các bên, chủ tọa Lê Quang Chiều nhận định việc vắng mặt một số người bào chữa và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ảnh hưởng đến quá trình xét xử.

Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, ấn định mở lại vào 13h30 ngày 30-11. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.

Sản xuất hơn 1,2 triệu bình giả, chi hơn 17 tỉ đồng hối lộ

Theo cáo trạng, Công ty Vietlink do Đặng Quốc Hoàng và Nguyễn Thị Kim Ngân thành lập, từ năm 2019 liên kết với doanh nghiệp Trung Quốc nhập bột chữa cháy có hàm lượng chất chữa cháy thấp, cùng vỏ bình và linh kiện để sản xuất bình chữa cháy Dragon tại Việt Nam.

Đến cuối năm 2024, hoạt động sản xuất được chuyển sang Công ty An Phú do Phùng Hữu Lợi làm giám đốc.

Đại diện Viện kiểm sát trình bày quan điểm đề nghị hoãn phiên tòa - Ảnh: DANH KHANG

Cơ quan truy tố xác định hai doanh nghiệp đã sản xuất, tiêu thụ tổng cộng hơn 1,27 triệu bình bột chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon, thu về hơn 462 tỉ đồng.

Đáng chú ý, để những sản phẩm kém chất lượng được kiểm định "đạt", Nguyễn Thị Kim Ngân đã thỏa thuận chi tiền ngoài hợp đồng cho Phạm Đức Cảnh, người điều hành Công ty Phương Nam.

Mức chi được tính theo từng sản phẩm, từ 8.000 đồng mỗi bình chữa cháy, sau tăng lên 10.000 đồng. Tổng số tiền đưa hối lộ được xác định hơn 17 tỉ đồng.

Thẩm phán Lê Quang Chiều, chủ tọa phiên tòa - Ảnh: DANH KHANG

Trong vụ án, Đặng Quốc Hoàng, Phùng Hữu Lợi và Đồng Lượng bị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả; Phạm Đức Cảnh, Phạm Thị Hương và Đặng Kim Tựu bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Ba bị cáo còn lại gồm Đinh Xuân Các, Nguyễn Khắc Toàn và Nguyễn Đức Trung bị truy tố về tội giả mạo trong công tác, liên quan việc cấp khống giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho 302 lượt máy móc, thiết bị.

Riêng Nguyễn Thị Kim Ngân bị khởi tố về hai tội sản xuất, buôn bán hàng giả và đưa hối lộ. Do Ngân bỏ trốn, cơ quan điều tra đã tách hành vi để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

9 bị cáo ra tòa vụ 1,2 triệu bình chữa cháy giả: Thu hơn 462 tỉ, chi 17 tỉ hối lộ 9 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ sản xuất, tiêu thụ hơn 1,27 triệu bình chữa cháy giả, thu về hơn 462 tỉ đồng. Để những sản phẩm kém chất lượng được kiểm định "đạt", Nguyễn Thị Kim Ngân đã chi hơn 17 tỉ đồng hối lộ cho nhóm điều hành công ty kiểm định.



