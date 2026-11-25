Chiếc Lexus lật ngửa sau cú tông liên hoàn 6 xe ở Hà Nội - Ảnh: THIÊN KHÔI

Ngày 25-11, Tòa án nhân dân khu vực 4 (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Quang Chiến về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị cáo Chiến được tại ngoại và có mặt tại phiên tòa.

Tuy nhiên, nhiều bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được tòa triệu tập đều vắng mặt. Những người này là tài xế hoặc người ngồi trên các ô tô, xe máy bị chiếc Lexus do Chiến cầm lái tông trúng.

Trong số những người vắng mặt có tài xế xe ôm công nghệ bị gãy tay, chân, tổn thương cơ thể 76% và có yêu cầu bồi thường hơn 2,1 tỉ đồng. Một luật sư của bị hại có mặt tham dự phiên tòa.

Để đảm bảo quyền lợi của các bên, đại diện viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa.

Sau khi xem xét, hội đồng xét xử chấp thuận đề nghị của đại diện viện kiểm sát, quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại phiên tòa chưa được ấn định.

Tài xế lái xe Lexus tông ô tô chờ đèn đỏ rồi lao sang làn đường ngược chiều

Theo cáo trạng, khoảng 23h25 ngày 25-3, Chiến lái ô tô Lexus RX300 đến gần ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết (Hà Nội).

Do mệt mỏi, buồn ngủ, thiếu chú ý quan sát và không làm chủ được tốc độ, Chiến tông vào đuôi ô tô đang dừng chờ đèn đỏ phía trước, cáo trạng nêu.

Khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Chiến điều khiển xe tiếp tục tông vào chiếc ô tô này lần thứ hai rồi lao sang làn đường ngược chiều, gây tai nạn liên hoàn. Chiếc Lexus lật ngửa trên đường sau hàng loạt va chạm.

Vụ tai nạn khiến hai người bị thương, sáu ô tô (tính cả chiếc Lexus) và một xe máy hư hỏng.

Tổng thiệt hại tài sản của sáu phương tiện bị va chạm được xác định hơn 383 triệu đồng.

Kết quả xét nghiệm xác định trong máu của Chiến không có nồng độ cồn và ma túy.

Tài xế xe ôm công nghệ bị tổn thương 76%, yêu cầu bồi thường hơn 2,1 tỉ đồng

Theo cáo trạng, anh Chu Thanh H., tài xế xe ôm công nghệ, bị nhiều chấn thương ở vùng mặt, gãy xương tay, xương đùi và trật khớp gối.

Kết quả giám định ban đầu xác định anh H. bị tổn thương cơ thể 54%. Sau khi giám định bổ sung, tỉ lệ này được xác định là 76%.

Bị cáo Chiến và gia đình đã bồi thường cho nhiều người trong vụ tai nạn. Một số người sau khi nhận tiền bồi thường đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Riêng anh H. yêu cầu bồi thường hơn 2,1 tỉ đồng, gồm các khoản chi phí điều trị, phục hồi chức năng, thu nhập bị mất hoặc giảm sút và tổn thất về tinh thần.

Tuy nhiên, tại thời điểm truy tố, Chiến chưa bồi thường cho anh H. với lý do số tiền được yêu cầu vượt quá khả năng tài chính.

Viện kiểm sát xác định hành vi của Chiến đã vi phạm quy định về chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông, dẫn đến vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng.

Đưa ra xét xử tài xế Lexus tông liên hoàn 6 xe sau cú đâm ô tô chờ đèn đỏ Do mệt mỏi, buồn ngủ khi lái xe, tài xế Lexus bị cáo buộc hai lần tông ô tô đang chờ đèn đỏ rồi lao sang làn đường ngược chiều, gây tai nạn liên hoàn với 6 phương tiện. Một người bị thương tích 76%, yêu cầu bồi thường hơn 2,1 tỉ đồng.



