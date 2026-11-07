Hóa ‘Nữ thần lụa trắng’ bằng AI, hội chị em khóc thương Cậu 5, vào bếp làm mayonnaise gây sốt mạng xã hội

Mạng xã hội tuần qua (2 đến 7-11) có những trào lưu nào khiến dân tình thích thú? - Ảnh: PEXELS

Cùng Tuổi Trẻ điểm qua trào lưu tuần vừa rồi (2 đến 7-11).

Sống sót sau những "biến cố chấn động cuộc đời"!

Tuần qua, TikTok rộ lên một trào lưu kể chuyện bằng hình ảnh, lấy cảm hứng từ những sự kiện lịch sử kinh hoàng như vụ chìm tàu Titanic hay thảm họa bom nguyên tử.

Thay vì tái hiện những câu chuyện lịch sử, các bạn trẻ lại khéo léo biến trend thành nơi chia sẻ những câu chuyện cá nhân theo cách hài hước, đặc biệt là những tình huống tình cảm dở khóc dở cười: bị người yêu cắm sừng nhưng vẫn tha thứ, 7749 lần chia tay rồi quay lại hay bị phản bội nhưng vẫn cố chấp yêu…

Bên dưới các bài đăng, cộng đồng mạng cũng nhiệt tình hưởng ứng với hàng loạt bình luận chia sẻ trải nghiệm, kể lại những câu chuyện tương tự và tìm thấy sự đồng cảm từ những người cùng cảnh ngộ.

Sức hút của trend nằm ở cách người trẻ sử dụng lối ví von, phóng đại những biến cố cá nhân thành các sự kiện mang tầm vóc lịch sử. Qua đó, những câu chuyện tưởng chừng khó nói lại được kể lại một cách dí dỏm, tạo nên làn sóng tương tác sôi nổi trên mạng xã hội.

"Nữ thần lụa trắng" được cộng đồng mạng thi nhau hóa thân

Tuần qua, mạng xã hội rộ lên một trào lưu tạo hình bằng AI cực kỳ hút mắt, khởi nguồn từ hình ảnh mang phong cách nữ thần của minh tinh Phạm Băng Băng.

Rộ lên một trào lưu tạo hình bằng AI, khởi nguồn từ hình ảnh mang phong cách nữ thần của minh tinh Phạm Băng Băng - Ảnh: MXH

Ngoài giới trẻ, hàng loạt người nổi tiếng cũng nhanh chóng "bắt sóng", thi nhau khoe loạt ảnh biến hóa đầy cuốn hút.

Thay vì những concept cầu kỳ, trào lưu này tập trung vào sự tối giản nhưng đầy quyền quý: khăn lụa trắng ngà ôm gọn mái tóc, phông nền đen huyền bí kết hợp cùng lớp trang điểm "nàng thơ" (má hồng phớt, môi bóng nhẹ và làn da căng bóng tự nhiên).

Nhờ các câu lệnh (prompt) chuẩn xác giữ nguyên nét mặt gốc, mỗi bức ảnh đều mang dấu ấn độc bản của từng nghệ sĩ.

Bên dưới các bài đăng, cộng đồng mạng cũng nhiệt tình hưởng ứng bằng cách gửi hình ảnh hóa thân của chính mình và nhận được lượng tương tác vô cùng sôi nổi.

Sức hút của trend nằm ở sự giao thoa hoàn hảo giữa công nghệ AI hiện đại và thẩm mỹ cổ điển, giúp ai cũng có thể sở hữu những khung hình mang thần thái studio sang trọng chỉ trong chớp mắt.

Ngọc Điệm Thu kết thúc gây tranh cãi, hội chị em phẫn nộ vì Cậu 5 Thừa Lỗi không thể đoàn tụ với vợ con

Cái kết bi thương của Ngọc Điệm Thu khiến nhiều khán giả hụt hẫng, đặc biệt là những người yêu mến Cậu 5 Ngu Sưởng Hiên do Thừa Lỗi thủ vai. Nhiều người không khỏi tiếc nuối khi nhân vật không thể trở về đoàn tụ cùng Diệp Bình Quân và con trai Tiểu Ngư Nhi.

Cái kết chia lìa khiến hình ảnh gia đình Ngu Sưởng Hiên - Diệp Bình Quân trở thành nỗi tiếc nuối lớn đối với người xem - Ảnh: WEIBO

Ngọc Điệm Thu là phim truyền hình Trung Quốc chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Linh Hy, do Cúc Giác Lượng và Vương Huy đạo diễn, với sự tham gia của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm. Phim lấy bối cảnh thời Dân quốc, xoay quanh chuyện tình nhiều trắc trở giữa Ngu Sưởng Hiên và Diệp Bình Quân.

Sau bao sóng gió, hiểu lầm và chia ly, khán giả đều mong chờ Cậu 5 có thể trở về sống bình yên bên vợ con. Thế nhưng, cái kết lại đi theo hướng bi kịch, để Diệp Bình Quân một mình nuôi con, còn Tiểu Ngư Nhi mãi mong chờ ngày cha trở về.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự bất bình, có nhiều bình luận hài hước tuyên bố "bỏ ăn" vì không thể chấp nhận kết cục quá đau lòng dành cho Cậu 5. Không ít người cho rằng nhân vật đã chịu quá nhiều mất mát và xứng đáng có một mái ấm trọn vẹn.

Dù phim đã khép lại, hội chị em vẫn hy vọng Ngọc Điệm Thu sẽ có ngoại truyện, để Cậu 5 được trở về đoàn tụ với vợ con, bù đắp cho cái kết khiến người xem mãi tiếc nuối.

Tự làm sốt mayonnaise tại nhà đang gây sốt

Trào lưu tự làm sốt mayonnaise tại nhà được Babykopo Home hưởng ứng rất thành công - Video: Babykopo Home

Trào lưu tự làm sốt mayonnaise tại nhà đang gây sốt trên TikTok và Facebook, được nhiều nhà sáng tạo nội dung như Vy Cát Lai và Babykopo Home hưởng ứng. Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc và khoảng 2 phút dùng máy xay, bạn đã có thể tự làm sốt mayonnaise béo mịn, thơm ngon ngay tại nhà.

Công thức mayonnaise truyền thống: Chuẩn bị 2 lòng đỏ trứng, 200ml dầu ăn, 4 thìa cà phê nước cốt chanh hoặc giấm, 4 thìa cà phê đường và một nhúm muối. Cho lòng đỏ trứng, chanh, đường và muối vào cốc cao, dùng máy xay đánh đều rồi từ từ thêm dầu ăn đến khi hỗn hợp sánh đặc, mịn mượt. Nên dùng trứng tiệt trùng hoặc trứng đã qua xử lý an toàn vì công thức sử dụng trứng sống.

Ngoài phiên bản truyền thống, nhiều bạn còn đu trend làm thử mayonnaise sữa chua dừa để đổi vị hoặc tham khảo phiên bản phù hợp với chế độ ăn kiêng.