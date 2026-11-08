Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang trả lời về việc bị so sánh nhan sắc với thí sinh khác

tác giả
NAM TRẦN
NAM TRẦN
NAM TRẦN

Sáng 8-11, tân hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai á hậu dự họp báo sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hải Phòng.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang chia sẻ sau đêm đăng quang đầy cảm xúc - Ảnh 1.

Tân hoa hậu Nguyễn Yến Trang (giữa) cùng á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và á hậu 2 Lê Phương Nghi tham dự họp báo sau đăng quang - Ảnh: NAM TRẦN

Nhiều câu hỏi được báo chí dành cho tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang, đặc biệt về những bình luận liên quan đến nhan sắc, quan điểm phẫu thuật thẩm mỹ cũng như dự định, trách nhiệm sau khi đăng quang.

Không quá suy nghĩ hay bận lòng khi bị so sánh nhan sắc

Sau đêm chung kết, việc Yến Trang đăng quang đã có một số ý kiến cho rằng nhan sắc của cô, trong đó có sự so sánh khi cô chưa thực sự nổi bật so với các thí sinh khác.

Về điều này, Yến Trang cho biết khi đọc được những bình luận đó, không quá suy nghĩ hay bận lòng, bởi cô hiểu mỗi người đều có quan điểm riêng và luôn tôn trọng những ý kiến khác biệt.

"Tôi tin rằng những gì mình có thể làm sẽ được thể hiện qua hành động trong thời gian tới. Hy vọng khán giả tiếp tục theo dõi, chứng kiến hành trình tôi hoàn thiện bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng", tân Hoa hậu Việt Nam 2026 chia sẻ.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang chia sẻ sau đêm đăng quang đầy cảm xúc - Ảnh 2.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Yến Trang trong đêm đăng quang

Cô cũng cho biết hiện tại chưa có bất kỳ dự định nào về việc phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo. 

Bởi lý do cô lựa chọn Hoa hậu Việt Nam là bởi cuộc thi đề cao vẻ đẹp tự nhiên, tôn vinh nhan sắc thật mà không cần qua chỉnh sửa.

"Tôi hài lòng với diện mạo hiện tại, tự tin với vẻ đẹp của bản thân và chưa có ý định thay đổi. 

Còn trong tương lai, tôi nghĩ mọi thứ đều có thể, nhưng ở thời điểm này, tôi muốn giữ gìn và trân trọng những nét đẹp vốn có của mình", Yến Trang cho hay.

Cô cũng chia sẻ mong muốn có cơ hội tham gia các dự án nhân ái, đồng hành cùng ban tổ chức, các bạn thí sinh, hoa hậu và các đại sứ để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, Yến Trang vẫn tiếp tục việc học tập, trau dồi kiến thức và rèn luyện bản thân để ngày càng hoàn thiện, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang chia sẻ sau đêm đăng quang đầy cảm xúc - Ảnh 3.

Ông Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong - cùng các người đẹp mới đăng quang - Ảnh: NAM TRẦN

Có những điểm các á hậu còn mạnh hơn hoa hậu

Trả lời các câu hỏi tại buổi họp báo, ông Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức - cho biết Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận được nhiều sự quan tâm, bình luận và cả những ý kiến trái chiều sau đêm chung kết. Điều này xuất phát từ tình cảm và kỳ vọng của khán giả dành cho các thí sinh.

"Mỗi người đều có quyền lựa chọn, yêu mến và kỳ vọng vào một cô gái mà mình cho là xứng đáng với danh hiệu hoa hậu. Có người thấy thí sinh này đẹp hơn, có người lại đánh giá thí sinh khác nổi bật hơn. Tôi nghĩ những cảm nhận đó là hoàn toàn bình thường", ông Sưởng cho hay.

TIN LIÊN QUAN

Theo ông, cuộc thi không chỉ đánh giá thí sinh ở nhan sắc mà còn xem xét những yếu tố khác, phù hợp với bốn giá trị cốt lõi của cuộc thi là Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Nếu chỉ nhìn vào nhan sắc thì chưa đủ.

Ông cũng cho biết có những cô gái khi xuất hiện trước ống kính rất rực rỡ, chuyên nghiệp, tỏa sáng. Nhưng đằng sau ống kính, trong cuộc sống thường ngày, cô gái ấy là người như thế nào cũng là điều chúng tôi đặc biệt quan tâm.

Có những cô gái rất đáng tiếc, nhưng phải lựa chọn người phù hợp nhất. Ngay cả trong top 3, khi lựa chọn một người trở thành hoa hậu, không có nghĩa chúng ta phủ nhận vẻ đẹp của hai á hậu.

Trên thực tế, có những điểm các á hậu còn mạnh hơn hoa hậu, nhưng khi nhìn nhận một cách tổng thể, ông cho rằng người được lựa chọn làm hoa hậu có sự phù hợp hơn.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang chia sẻ sau đêm đăng quang đầy cảm xúc - Ảnh 6.Cô gái Hà Nội Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

Tối 7-11, tại quảng trường Danh Vọng, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng), thí sinh Nguyễn Yến Trang đến từ TP Hà Nội đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang hoa hâụ Việt Nam 2026 nhan sắc hoa hậu

    Dòng sự kiện: Hoa hậu

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất