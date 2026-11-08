Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang trả lời về việc bị so sánh nhan sắc với thí sinh khác

Tân hoa hậu Nguyễn Yến Trang (giữa) cùng á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và á hậu 2 Lê Phương Nghi tham dự họp báo sau đăng quang - Ảnh: NAM TRẦN

Nhiều câu hỏi được báo chí dành cho tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang, đặc biệt về những bình luận liên quan đến nhan sắc, quan điểm phẫu thuật thẩm mỹ cũng như dự định, trách nhiệm sau khi đăng quang.

Không quá suy nghĩ hay bận lòng khi bị so sánh nhan sắc

Sau đêm chung kết, việc Yến Trang đăng quang đã có một số ý kiến cho rằng nhan sắc của cô, trong đó có sự so sánh khi cô chưa thực sự nổi bật so với các thí sinh khác.

Về điều này, Yến Trang cho biết khi đọc được những bình luận đó, không quá suy nghĩ hay bận lòng, bởi cô hiểu mỗi người đều có quan điểm riêng và luôn tôn trọng những ý kiến khác biệt.

"Tôi tin rằng những gì mình có thể làm sẽ được thể hiện qua hành động trong thời gian tới. Hy vọng khán giả tiếp tục theo dõi, chứng kiến hành trình tôi hoàn thiện bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng", tân Hoa hậu Việt Nam 2026 chia sẻ.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Yến Trang trong đêm đăng quang

Cô cũng cho biết hiện tại chưa có bất kỳ dự định nào về việc phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo.

Bởi lý do cô lựa chọn Hoa hậu Việt Nam là bởi cuộc thi đề cao vẻ đẹp tự nhiên, tôn vinh nhan sắc thật mà không cần qua chỉnh sửa.

"Tôi hài lòng với diện mạo hiện tại, tự tin với vẻ đẹp của bản thân và chưa có ý định thay đổi.

Còn trong tương lai, tôi nghĩ mọi thứ đều có thể, nhưng ở thời điểm này, tôi muốn giữ gìn và trân trọng những nét đẹp vốn có của mình", Yến Trang cho hay.

Cô cũng chia sẻ mong muốn có cơ hội tham gia các dự án nhân ái, đồng hành cùng ban tổ chức, các bạn thí sinh, hoa hậu và các đại sứ để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, Yến Trang vẫn tiếp tục việc học tập, trau dồi kiến thức và rèn luyện bản thân để ngày càng hoàn thiện, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Ông Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong - cùng các người đẹp mới đăng quang - Ảnh: NAM TRẦN

Có những điểm các á hậu còn mạnh hơn hoa hậu

Trả lời các câu hỏi tại buổi họp báo, ông Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức - cho biết Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận được nhiều sự quan tâm, bình luận và cả những ý kiến trái chiều sau đêm chung kết. Điều này xuất phát từ tình cảm và kỳ vọng của khán giả dành cho các thí sinh.

"Mỗi người đều có quyền lựa chọn, yêu mến và kỳ vọng vào một cô gái mà mình cho là xứng đáng với danh hiệu hoa hậu. Có người thấy thí sinh này đẹp hơn, có người lại đánh giá thí sinh khác nổi bật hơn. Tôi nghĩ những cảm nhận đó là hoàn toàn bình thường", ông Sưởng cho hay.

Theo ông, cuộc thi không chỉ đánh giá thí sinh ở nhan sắc mà còn xem xét những yếu tố khác, phù hợp với bốn giá trị cốt lõi của cuộc thi là Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Nếu chỉ nhìn vào nhan sắc thì chưa đủ.

Ông cũng cho biết có những cô gái khi xuất hiện trước ống kính rất rực rỡ, chuyên nghiệp, tỏa sáng. Nhưng đằng sau ống kính, trong cuộc sống thường ngày, cô gái ấy là người như thế nào cũng là điều chúng tôi đặc biệt quan tâm.

Có những cô gái rất đáng tiếc, nhưng phải lựa chọn người phù hợp nhất. Ngay cả trong top 3, khi lựa chọn một người trở thành hoa hậu, không có nghĩa chúng ta phủ nhận vẻ đẹp của hai á hậu.

Trên thực tế, có những điểm các á hậu còn mạnh hơn hoa hậu, nhưng khi nhìn nhận một cách tổng thể, ông cho rằng người được lựa chọn làm hoa hậu có sự phù hợp hơn.