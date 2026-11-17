SCG đẩy nhanh tiến độ dự án Dự án Cải tạo tổ hợp (LSPE) nhằm tích hợp nguyên liệu khí Ethane, kỳ vọng nâng cao tính linh hoạt về nguyên liệu đầu vào và năng lực cạnh tranh của toàn ngành - Ảnh: DNCC

Ngày 17-11, Tập đoàn SCG (Thái Lan) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời cập nhật tiến độ các dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó có Tổ hợp hóa dầu Long Sơn và dự án mở rộng Nhà máy Nhựa Duy Tân Long An.

Hóa dầu Long Sơn dự kiến vận hành vào năm sau

Theo SCG, tập đoàn đang đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSPE) nhằm bổ sung khả năng sử dụng khí ethane làm nguyên liệu đầu vào, với mục tiêu hoàn thành trong quý 2-2027, sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Sau khi hoàn tất cải tạo, tổ hợp dự kiến vận hành trở lại ngay trong quý 2-2027. Việc sử dụng thêm khí ethane được kỳ vọng giúp nhà máy linh hoạt hơn trong lựa chọn nguyên liệu, giảm chi phí sản xuất và cải thiện năng lực cạnh tranh trong bối cảnh ngành hóa dầu toàn cầu còn nhiều khó khăn.

Trước đó, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn, có tổng vốn đầu tư hơn 5 tỉ USD, đã tạm dừng sản xuất vào khoảng tháng 5-2026 do nguồn cung nguyên liệu từ Trung Đông bị gián đoạn bởi xung đột khu vực.

Đây là lần thứ hai tổ hợp phải tạm dừng hoạt động kể từ khi chính thức vận hành thương mại vào tháng 9-2024.

Để giải quyết bài toán chi phí nguyên liệu, SCG triển khai dự án cải tạo trị giá khoảng 500 triệu USD nhằm bổ sung khả năng sử dụng khí ethane nhập khẩu từ Mỹ. Doanh nghiệp cũng đã ký hợp đồng cung ứng dài hạn 15 năm, với sản lượng khoảng 1 triệu tấn ethane mỗi năm.

Doanh thu tại Việt Nam đạt gần 49.000 tỉ đồng

Theo kết quả kinh doanh vừa công bố, doanh thu từ hoạt động của SCG tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 48.996 tỉ đồng, tương đương 1,859 tỉ USD.

Trên phạm vi toàn tập đoàn, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao điều chỉnh theo dòng tiền (Adjusted Cash EBITDA) đạt 45.341 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận tăng 13%, trong khi doanh thu bán hàng tăng 3%.

Tại Việt Nam, bên cạnh dự án hóa dầu Long Sơn, Công ty cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân, thành viên của SCG Packaging, đã khởi công mở rộng Nhà máy Nhựa Duy Tân Long An tại tỉnh Tây Ninh, với tổng vốn đầu tư ước tính 900 tỉ đồng.

Ông Thammasak Sethaudom, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành SCG, cho biết Việt Nam tiếp tục là thị trường quan trọng trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của tập đoàn.

Theo ông, dù phải đối mặt với biến động giá năng lượng và những bất ổn địa chính trị, SCG vẫn duy trì đầu tư vào các dự án, nguồn nhân lực và quan hệ hợp tác tại Việt Nam.

Hiện SCG có 28 công ty thành viên tại Việt Nam với hơn 15.000 nhân viên, hoạt động trong các lĩnh vực hóa dầu, vật liệu xây dựng, bao bì và logistics.