Hố sâu 5m xuất hiện bất ngờ sát tường nhà dân, chính quyền sẵn sàng phương án di dời

"Hố tử thần" xuất hiện ngay sát tường 2 hộ dân tại xã Khe Sanh

Ngày 10-11, UBND xã Khe Sanh (Quảng Trị) xác nhận đã chỉ đạo lực lượng chức năng đã kiểm tra, đặt cảnh báo nguy hiểm ở vị trí "hố tử thần" vừa phát hiện ở ngay sát nhà dân trên địa bàn.

Ngoài ra, chính quyền xã cũng vận động, yêu cầu các hộ gia đình gần "hố tử thần" tránh xa khu vực nguy hiểm.

"Hiện các lực lượng theo dõi, xác định nguyên nhân để có hướng xử lý, khắc phục, sẵn sàng di dời nếu có dấu hiệu mở rộng miệng hố sụt", chính quyền xã Khe Sanh cho biết.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 9-11, tại vị trí đất giáp khu vực nhà bếp của một hộ dân với một quán cà phê ở thôn 4, xã Khe Sanh xuất hiện một hố sụt với kích thước đường kính miệng hố nơi rộng nhất gần 3m, mở rộng xuống dưới với độ sâu khoảng hơn 5m, miệng hố cách mép tường nhà bếp khoảng 0,5m.

"Hố tử thần" đã làm sụp 2 bồn chứa nước của hộ dân sát bên.

Được biết, ở khu vực xã Khe Sanh cuối năm 2025 từng xảy ra vụ sụt lún đặc biệt nghiêm trọng. Điểm sụt trượt kéo dài khoảng 170 m, vách sụt rỗng chân khoét sâu khoảng 15 m và rộng hơn 30 m.

Vụ sụt lún khoét sát phần móng phía sau của 11 căn nhà, gây nứt tường nghiêm trọng và làm rỗng móng, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của các hộ dân.

Sau đó, chính quyền tỉnh Quảng Trị phải mở một "chiến dịch" khắc phục điểm sụt này kéo dài hơn nửa tháng với số tiền 18 tỉ đồng.