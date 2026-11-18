Giám đốc kỹ thuật Dylan Kerr trong buổi tập đầu tiên với CLB Hải Phòng hôm 17-11 - Ảnh: ERIK TUNG

Sau Thể Công - Viettel và Đà Nẵng, đến lượt CLB Hải Phòng thay đổi HLV trong lúc V-League 2026 - 2027 tạm nghỉ.

HLV tạm quyền Đặng Văn Thành xin nghỉ, CLB Hải Phòng mời ông Dylan Kerr - HLV cũ của đội bóng này - về dẫn dắt đội.

Tuy nhiên CLB Hải Phòng không đăng ký Dylan Kerr làm HLV trưởng, mà đăng ký với chức danh Giám đốc kỹ thuật, do chưa đủ điều kiện.

Ông Dylan Kerr sinh năm 1967 tại Malta, từng thi đấu nhiều năm ở Anh khi còn là cầu thủ. Chuyển sang huấn luyện, ông gặt hái được một số danh hiệu.

Năm 2013, trong lần đầu dẫn dắt CLB Hải Phòng, HLV Dylan Kerr giúp đội đoạt Cúp quốc gia 2014. Sau đó ông sang châu Phi, giúp CLB Gor Mahia 2 lần vô địch Giải VĐQG Kenya năm 2017 và 2018. Mùa giải 2020 - 2021, ông dẫn dắt CLB Tshakhuma Tsha Madzivhandila đoạt Cúp quốc gia Nam Phi.

"Trở lại Hải Phòng sau 12 năm xa cách, với cương vị Giám đốc kỹ thuật, Dylan Kerr được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm và năng lực chuyên môn, đồng hành cùng ban huấn luyện trong công tác định hướng, nâng cao chất lượng và xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho đội bóng", trang chủ CLB Hải Phòng viết.

CLB Hải Phòng hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League 2026 - 2027 với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Ông Dylan Kerr sẽ có trận ra mắt đội bóng đất cảng trong chuyến làm khách Thép Xanh Nam Định ngày 21-11 thuộc vòng 8.

