HLV Bayern Munich mắc bệnh gì mà phải nhập viện khẩn cấp?

HLV Bayern Munich Kompany hiện tại đã được trở về nhà - Ảnh: REUTERS

Theo thông tin mới nhất từ giám đốc thể thao Max Eberl vào sáng 29-10, HLV trưởng Bayern Munich - Vincent Kompany đã được phép rời bệnh viện để về nhà tiếp tục quá trình hồi phục sau khi ngã quỵ tại sân tập hồi tuần trước.

Cụ thể, sự cố diễn ra vào tuần trước khi HLV Vincent Kompany bất ngờ gục xuống tại khu phức hợp Sabener Strasse trong lúc đang theo dõi đội dự bị tập luyện.

Ngay lập tức, đội ngũ y tế đã can thiệp khẩn cấp trước khi chiến lược gia người Bỉ được đưa đến bệnh viện Munich bằng xe cứu thương (cùng sự xuất hiện của một trực thăng cứu hộ tại hiện trường).

Chia sẻ trước trận đấu DFB-Pokal gặp Magdeburg, giám đốc thể thao Max Eberl mang đến thông tin tích cực trên đài ARD:

"Tôi nghĩ đây là tin tức lớn nhất và tuyệt vời nhất cho tất cả chúng ta. Các bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân chính xác, đó là bệnh viêm màng não. Giờ đây, Vincent Kompany đã được về nhà để tiếp tục quá trình phục hồi. Phục hồi với anh ấy lúc này là nghỉ ngơi và tuân thủ phác đồ dùng thuốc. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy sẽ sớm trở lại sân cỏ với 100% phong độ".

Theo cơ quan y tế Anh (NHS), viêm màng não là dạng nhiễm trùng nguy hiểm tấn công các lớp màng bảo vệ bao bọc não và tủy sống. Dù vậy, với sự chăm sóc y tế tích cực, Kompany đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất.

Trong thời gian nhà cầm quân 38 tuổi vắng mặt, bộ đôi trợ lý Aaron Danks và Rene Maric sẽ tạm thời nắm quyền chỉ đạo đội một. Ban lãnh đạo "Hùm xám" khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất và không ép buộc thời gian trở lại của Kompany.

Sự vắng mặt của thuyền trưởng người Bỉ là tổn thất không nhỏ, nhất là khi Bayern Munich đang dẫn đầu Bundesliga với 17 điểm sau 7 vòng đấu và chuẩn bị bước vào trận "chung kết sớm" với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Borussia Dortmund vào thứ bảy này.