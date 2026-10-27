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Hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc TP.HCM: 'Thế hệ sau cần làm tốt hơn thế hệ trước'

tác giả
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

PGS.TS.KTS Phạm Trọng Thuật mong sinh viên đại học thế hệ sau vượt qua những thành tựu đã có, được quyền đặt câu hỏi mới và thay đổi những điều không còn phù hợp.

Hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc TP.HCM: 'Thế hệ sau cần làm tốt hơn thế hệ trước' - Ảnh 2.

PGS.TS.KTS Phạm Trọng Thuật - Hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc TP.HCM - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Ngày 27-10, Trường đại học Kiến trúc TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1976-2026). 

"Những việc cần làm hôm nay không nên thành gánh nặng cho ngày mai"

Trong lời nhắn gửi thế hệ tiếp sau, thầy Phạm Trọng Thuật - Hiệu trưởng nhà trường - nhấn mạnh đến quyền tìm hướng đi mới của người trẻ và trách nhiệm của người đi trước.

Theo ông, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số đang thay đổi cách học tập, sáng tạo và hành nghề. Những người tiếp bước sẽ đối diện cả những thách thức mà hôm nay chưa thể hình dung hết.

"Các bạn có quyền đặt ra những câu hỏi mới, thay đổi những điều không còn phù hợp, tìm kiếm những con đường mà thế hệ trước chưa từng đi qua", ông Thuật nói.

Ông mong người trẻ có năng lực vượt qua những thành tựu đã có. Dù công nghệ thay đổi cách thiết kế, nghiên cứu hay giảng dạy, sự trung thực trong học thuật, lòng tự trọng nghề nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng vẫn phải được gìn giữ.

Với những người đang đảm nhận trách nhiệm hôm nay, ông Thuật cho rằng mỗi quyết định về chiến lược, tổ chức, đội ngũ hay điều kiện đào tạo cần được xem xét trong dài hạn, chuẩn bị nền tảng để người đến sau tiếp tục phát triển.

"Thế hệ sau cần làm tốt hơn thế hệ trước. Đó là mong muốn, cũng là thước đo thành công của những người đi trước. Những việc cần làm hôm nay không nên trở thành gánh nặng cho ngày mai", thầy hiệu trưởng chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc TP.HCM: 'Thế hệ sau cần làm tốt hơn thế hệ trước' - Ảnh 3.

Lễ kỷ niệm 50 năm Trường đại học Kiến trúc TP.HCM được dàn dựng như một chương trình biểu diễn đặc sắc - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Nhiều thách thức và đòi hỏi mới

Về góc độ nhà trường, theo thầy hiệu trưởng, chương trình đào tạo đang đứng trước yêu cầu điều chỉnh trước tác động của AI, mô hình thông tin công trình, dữ liệu đô thị và biến đổi khí hậu

Do vậy, trường cần phát triển năng lực nghiên cứu, thực hành, tư duy liên ngành, mở rộng cơ hội học tập suốt đời cho người đang làm việc trong ngành. Ngoài ra còn có đầu tư phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hạ tầng số và tạo điều kiện cho giảng viên, nhà khoa học làm việc.

Trường hướng tới đảm nhận các nhiệm vụ nghiên cứu có kết quả rõ ràng, tham gia giải quyết vấn đề thực tiễn của ngành và địa phương.

Lịch sử đào tạo của Trường đại học Kiến trúc TP.HCM bắt đầu từ Ban Kiến trúc thuộc Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tại Hà Nội năm 1926, tiếp nối với cơ sở tại Đà Lạt vào năm 1944 trước khi về Sài Gòn năm 1950.

Ngày 27-10-1976, trường chính thức mang tên Trường đại học Kiến trúc TP.HCM. Giai đoạn 1976-2026, trường cấp bằng tốt nghiệp đại học cho 35.182 người, trong đó có 14.577 kiến trúc sư, 14.950 kỹ sư và 5.655 cử nhân.

Ngoài ra, trường còn đào tạo 1.880 người tốt nghiệp sau đại học gồm 1.836 thạc sĩ và 44 tiến sĩ. Giảng viên được Bộ Xây dựng giao chủ trì biên soạn 11 tiêu chuẩn và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật.

Gắn đào tạo đại học với các nhiệm vụ của TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà đề nghị Trường đại học Kiến trúc TP.HCM gắn đào tạo với nhiệm vụ của ngành và nhu cầu địa phương.

Ông đề cập nhu cầu nhân lực phục vụ các chương trình nhà ở xã hội, đường sắt đô thị, chỉnh trang đô thị tại TP.HCM và phát triển hạ tầng, thích ứng biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Trường cần đổi mới đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành xây dựng.

Ông Hà nói tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của trường hiện khoảng 32% và việc nâng tỉ lệ này theo yêu cầu mới là thách thức đối với các ngành nghệ thuật, kỹ thuật, đòi hỏi trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng cụ thể.

Thứ trưởng cũng đề nghị trường quản trị hiệu quả, tinh gọn bộ máy, xây dựng chiến lược phát triển với các chỉ tiêu và lộ trình thực hiện cho từng giai đoạn.

Hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc TP.HCM: 'Thế hệ sau cần làm tốt hơn thế hệ trước' - Ảnh 4.10 năm, sinh viên Trường đại học Kiến trúc TP.HCM đạt 91 giải thưởng kiến trúc

Trong 10 năm từ 2015 đến đầu năm 2026, các thế hệ sinh viên của Trường đại học Kiến trúc TP.HCM đạt 91 giải thưởng kiến trúc uy tín trong nước, quốc tế.

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TRỌNG NHÂN
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    Chủ đề: đại học Kiến trúc kiến trúc sinh viên

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