Nhà thờ Giáo xứ Nam Trực, xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình xảy ra cháy rạng sáng nay - Ảnh: TUẤN MINH

Ngày 29-11, cơ quan chức năng xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình đang phối hợp làm rõ vụ cháy nhà thờ hơn 100 năm tuổi ở thôn Nam Trực, xã Nam Minh rạng sáng nay 29-11.

Trước đó, vào khoảng 0h30 cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại khu vực gian thánh của nhà thờ Nam Trực.

Ngọn lửa sau đó đã bốc cao, thiêu rụi toàn bộ khu vực gian thánh cùng nhiều vật dụng, một phần trần và mái đổ sập, để lộ khung đỡ.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, rất may nhờ sự ứng cứu kịp thời của nhiều bà con giáo dân và sự có mặt kịp thời của cơ quan chức năng, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình, nhiều đồ dùng phục vụ quan trọng đã được đưa ra ngoài an toàn.

Nhà thờ Nam Trực có tuổi đời hơn 100 năm, thuộc Giáo phận Bùi Chu - Ảnh: T.H.C.G.

Nhà thờ Nam Trực thuộc Giáo phận Bùi Chu, có tuổi đời khoảng 113 năm (xây năm 1913).

Nhà thờ được đại tu năm 1999, có chiều dài khoảng 45m, rộng 16m, cao 15m.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do chập điện. Cơ quan công an đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, xác minh và thống kê thiệt hại.

Nhà thờ được xác định cháy vào rạng sáng nay tại khu vực cung thánh - Ảnh chụp màn hình

Hiện trường bên trong nhà thờ sau khi xảy ra hỏa hoạn - Ảnh: TUẤN MINH

Sau hơn 1 giờ dập lửa, đám cháy đã được khống chế nhưng nhiều vật dụng bên trong nhà thờ đã bị cháy, gây hư hỏng - Ảnh: TUẤN MINH

Phần mái ngói nhà thờ bị cháy, hư hỏng sau hỏa hoạn - Ảnh: TUẤN MINH

Các cấu kiện trần nhà bị hư hỏng, nhiều vị trí cột kèo bằng gỗ cháy đen - Ảnh: TUẤN MINH

Vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ, thống kê thiệt hại - Ảnh: TUẤN MINH

Cháy tại một nhà thờ ở Ninh Bình, rất may không có thương vong Nhà thờ Giáo xứ Áng Sơn, tỉnh Ninh Bình bất ngờ bốc cháy vào tối 20-8. Rất may đám cháy sau đó được lực lượng chức năng khống chế, không gây thiệt hại về người.



