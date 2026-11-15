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Giáo xứ Đồng Tiến đãi bữa trưa cho 150 người khó khăn

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
và 1 tác giả khác
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
VĂN TRUNG
VĂN TRUNG

Giáo xứ Đồng Tiến (TP.HCM) tổ chức bữa trưa thân tình, đón 150 người có hoàn cảnh khó khăn đến dùng bữa, nhận quà.

Giáo xứ Đồng Tiến đãi bữa trưa cho 150 người khó khăn - Ảnh 1.

150 người có hoàn cảnh khó khăn được giáo xứ Đồng Tiến mời dùng bữa trưa nhân Ngày Thế giới người nghèo - Ảnh: VĂN TRUNG

Trưa 15-11, nhân kỷ niệm Ngày Thế giới người nghèo, giáo xứ Đồng Tiến (Tổng giáo phận TP.HCM) tổ chức bữa trưa thân tình dành cho 150 người có hoàn cảnh khó khăn sinh sống quanh khu vực.

Một bữa ăn, thêm tình thân ở giáo xứ 

Nhiều tình nguyện viên túc trực ở cổng hỗ trợ người già yếu và lấy dù che mưa đưa mọi người vào khu vực ăn trưa.

Người đến dùng bữa gồm người bán vé số, lao động nghèo, bệnh nhân và thân nhân đang chăm sóc người nhà tại các bệnh viện gần giáo xứ.

Bà con được thưởng thức hủ tiếu, hủ tiếu mì, bánh canh giò heo, bò viên được các tình nguyện viên chuẩn bị từ sáng sớm.

Linh mục chánh xứ Giuse Đào Nguyên Vũ gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo linh mục, khi cùng quy tụ trong giáo xứ dùng bữa, mọi người dù khác nhau về hoàn cảnh, xuất thân hay tôn giáo đều có thể xem nhau như anh chị em. Điều quan trọng của buổi gặp gỡ không chỉ là một bữa ăn no hay những phần quà mang về, mà còn là sự quan tâm, gắn kết giữa con người với con người.

Ông Vũ Đình Trung - người có 10 năm bán đồ ăn sáng trên đường Thành Thái - đứng bếp nấu hủ tiếu, bánh canh phục vụ. Ông cùng các tình nguyện viên cùng góp sức chuẩn bị các phần ăn chu đáo để phục vụ bà con. Nói với Tuổi Trẻ, ông Vũ Đình Trung bày tỏ niềm vui khi được góp sức giúp đỡ người khó khăn.

Giáo xứ Đồng Tiến đãi bữa trưa cho 150 người khó khăn - Ảnh 3.

Ông Vũ Đình Trung đứng bếp phục vụ - Ảnh: VĂN TRUNG

Giáo xứ Đồng Tiến đãi bữa trưa cho 150 người khó khăn - Ảnh 4.

Món ăn quen thuộc được chuẩn bị chu đáo để phục vụ bà con - Ảnh: VĂN TRUNG

Bà Vọng Cúc (bệnh nhân) không giấu được niềm vui khi được giáo xứ Đồng Tiến tặng bữa trưa ngon miệng. Bà Thúy Quỳnh (người dân gần giáo xứ) cho biết cảm thấy hạnh phúc khi vừa được ăn ngon lại còn có quà mang về.

Sau bữa ăn, mỗi người dân còn được nhận một phần gạo và xôi vò mang về, được các cá nhân ủng hộ.

Ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Đồng Tiến, cho biết thông qua hoạt động này, giáo xứ mong muốn thắt chặt tình thân với những người có hoàn cảnh khó khăn, tăng sự gắn bó với bà con sinh sống trong khu vực.

Giáo xứ Đồng Tiến đãi bữa trưa cho 150 người khó khăn - Ảnh 5.

Linh mục chánh xứ Giuse Đào Nguyên Vũ thăm hỏi, trò chuyện với những người đến dự bữa cơm - Ảnh: VĂN TRUNG

Xe bánh mì 0 đồng ở giáo xứ Đồng Tiến

Ngoài ra, giáo xứ Đồng Tiến còn có xe bánh mì 0 đồng, phục vụ người nghèo vào sáng thứ ba, thứ năm và thứ bảy hằng tuần. Mỗi ngày phục vụ khoảng 200 ổ bánh mì. Công việc này được giáo xứ Đồng Tiến duy trì trong 2 năm qua.

Chị Kim Huyền, tình nguyện viên, tham gia hỗ trợ xe bánh mì 0 đồng, cho biết nhóm thường bắt đầu từ sáng sớm để kịp chuẩn bị bánh mì cho bà con.

Giáo xứ Đồng Tiến đãi bữa trưa cho 150 người khó khăn - Ảnh 7.

Chị Kim Huyền cùng các tình nguyện viên hỗ trợ người khó khăn qua xe bánh mì 0 đồng - Ảnh: VĂN TRUNG

Theo chị Huyền, người đến nhận chủ yếu là người bán vé số, người thu gom ve chai, bệnh nhân và người nuôi bệnh. Nhiều người trở thành gương mặt quen thuộc vì thường xuyên đến nhận bánh mì.

Nguồn nguyên liệu và kinh phí thực hiện có sự đóng góp của các cá nhân và giáo xứ Đồng Tiến. Với chị Huyền và nhiều người trong nhóm tình nguyện, niềm vui là được góp một phần nhỏ để những người đang khó khăn có thêm bữa ăn.

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Giáo xứ Đồng Tiến đãi bữa trưa cho 150 người khó khăn - Ảnh 9.
Giáo xứ Đồng Tiến đãi bữa trưa cho 150 người khó khăn - Ảnh 10.
Giáo xứ Đồng Tiến đãi bữa trưa cho 150 người khó khăn - Ảnh 11.
Giáo xứ Đồng Tiến đãi bữa trưa cho 150 người khó khăn - Ảnh 12.

Bữa trưa ngon miệng của những người có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: VĂN TRUNG

Giáo xứ Đồng Tiến đãi bữa trưa cho 150 người khó khăn - Ảnh 13.
Giáo xứ Đồng Tiến đãi bữa trưa cho 150 người khó khăn - Ảnh 14.
Giáo xứ Đồng Tiến đãi bữa trưa cho 150 người khó khăn - Ảnh 15.

Người dân được nhận quà sau khi ăn trưa - Ảnh: VĂN TRUNG

Giáo xứ Đồng Tiến đãi bữa trưa cho 150 người khó khăn - Ảnh 16.

Các tình nguyện viên cùng nhau phục vụ từng phần ăn, tạo không khí thân tình - Ảnh: VĂN TRUNG

Giáo xứ Đồng Tiến đãi bữa trưa cho 150 người khó khăn - Ảnh 17.Ngỡ ngàng nhà thờ Tân Hòa mang dáng đình làng Việt

Tọa lạc trên đường Huỳnh Văn Bánh (TP.HCM), nhà thờ Tân Hòa gây chú ý bởi dáng dấp đình làng Việt Nam.

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    Chủ đề: Người nghèo giáo xứ Giáo xứ Đồng Tiến Đào Nguyên Vũ nhà thờ

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