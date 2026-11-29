Nhà thờ Nam Trực hơn 100 năm tuổi xảy ra hỏa hoạn sáng nay 29-11 - Ảnh chụp màn hình

Sáng 29-11, thông tin từ UBND xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình cho biết một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra bên trong nhà thờ Nam Trực (thôn Nam Trực, xã Nam Minh) khiến nhiều đồ đạc bị cháy, hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy nhà thờ xảy ra khoảng 1h sáng cùng ngày. Thời điểm đó, một số người dân phát hiện khói và lửa bốc ra từ bên trong nhà thờ Nam Trực, nên đã báo cho cơ quan chức năng, đồng thời hô hoán dập lửa.

Nhận được tin báo, UBND xã Nam Minh và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng triển khai các phương án dập lửa.

Đến khoảng 2h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây ra thương vong nào về người. Tuy nhiên, lửa đã thiêu cháy một số hạng mục.

Tại hiện trường, khu vực cung thánh bị thiệt hại nặng nhất. Bàn thờ cùng nhiều vật dụng cháy đen, một phần trần và mái đổ sập, để lộ khung đỡ.

Được biết, nhà thờ Nam Trực thuộc Giáo phận Bùi Chu, có tuổi đời khoảng 113 năm (xây năm 1913). Nhà thờ được đại tu năm 1999, có chiều dài khoảng 45m, rộng 16m, cao 15m, với khoảng hơn 1.200 giáo dân.