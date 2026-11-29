Chuông nhà thờ Notre-Dame de l’Assomption vang 37 hồi trong khoảng thời gian từ 22h đến 7h sáng, với tổng cộng hơn 700 tiếng chuông mỗi đêm - Ảnh: WIKIMEDIA COMMONS

Theo báo The Guardian ngày 28-11, kể từ năm 1942, tháp đồng hồ nhà thờ Notre-Dame de l'Assomption tại thị trấn La Garnache cứ 15 phút lại vang lên một đoạn thánh ca có từ thế kỷ 18, cả ngày lẫn đêm.

Từ 22h đến 7h sáng hôm sau, cứ 15 phút chuông lại vang lên một lần, tổng cộng khoảng 700 tiếng mỗi đêm.

Trong cuộc bỏ phiếu về việc có nên ngừng đánh chuông hay không, chỉ 749 trong số 5.515 cư dân tham gia. Kết quả, khoảng 75% người bỏ phiếu muốn tiếp tục duy trì tiếng chuông.

Người muốn giữ chuông cho rằng đây là nét văn hóa lâu đời của Pháp, trong khi những người sống gần nhà thờ muốn ngừng đánh chuông vì tiếng ồn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ.

Tiếng chuông vang 726 lần mỗi đêm

Tháng 9-1942, nhà thờ trên lắp đặt thêm sáu quả chuông thuộc hệ thống carillon (hệ thống chuông hòa âm), bên cạnh ba quả chuông chính.

Hệ thống này phát một bài thánh ca do linh mục Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, người vùng Bretagne, sáng tác. Ông từng đi qua thị trấn La Garnache vào năm 1711.

Cứ mỗi 15 phút, chuông lại phát một đoạn của bài thánh ca. Đến phút thứ 30, chuông phát nửa bài; phút thứ 45 phát gần hết bài. Khi tròn giờ, toàn bộ bài thánh ca được vang lên, kèm tiếng chuông báo giờ.

Ông Thierry Simonin, 63 tuổi, chuyển đến sống trong khu nhà xứ cũ gần nhà thờ từ năm 2014. Ông cho biết từ 22h đến 7h sáng hôm sau, tiếng chuông vang lên tổng cộng 726 lần.

"Vào mùa hè, chúng tôi phải lựa chọn giữa việc chịu nóng hoặc nghe tiếng chuông và không thể ngủ được. Điều đó thực sự không dễ chịu", ông nói với báo Ouest-France.

Ông Simonin đã khởi xướng một bản kiến nghị, thu thập hàng chục chữ ký và thư ủng hộ, đề nghị chính quyền ngừng đánh chuông vào ban đêm.

Tuy nhiên, cựu thị trưởng François Petit, người phản đối việc dừng đánh chuông và tổ chức cuộc bỏ phiếu phản biện rằng những người phàn nàn chỉ chuyển đến thị trấn sau khi tiếng chuông đã có từ lâu.

"Có lẽ những người sống cạnh nhà thờ đã không tìm hiểu kỹ trước khi chuyển đến", ông Petit nói.

Ông cho rằng hệ thống chuông là một phần lịch sử của thị trấn. Dù đồng hồ thường xuyên chạy sai giờ và bị hỏng, người dân cũng không thể dễ dàng tắt chuông vì hệ thống hoạt động rất phức tạp.

Bảo vệ âm thanh, mùi vị đặc trưng từng vùng nông thôn

Vụ việc ở La Garnache là tranh cãi mới nhất giữa người dân sống lâu năm và những người mới chuyển đến các vùng nông thôn ở Pháp.

Chú gà trống Maurice tại đảo Oléron, miền tây nước Pháp, từng trở thành tâm điểm tranh cãi vì tiếng gáy sáng sớm khiến những người hàng xóm mất ngủ - Ảnh: AFP

Năm 2019, một tòa án Pháp phán quyết chú gà trống Maurice nổi tiếng ở thị trấn Saint-Pierre-d'Oléron được tiếp tục gáy, sau khi những người sở hữu nhà nghỉ dưỡng trên đảo Oléron thưa kiện vì tiếng gáy của nó quá phiền toái với họ.

Hai năm sau, Quốc hội Pháp thông qua luật "di sản giác quan" nhằm bảo vệ những giá trị đặc trưng của vùng nông thôn, còn được gọi là luật Maurice.

Năm 2024, quy định này tiếp tục được củng cố. Theo đó, nếu một hoạt động nông thôn, tiếng ồn hoặc mùi đặc trưng đã tồn tại trước khi cư dân chuyển đến và không trở nên nghiêm trọng hơn, họ không thể khiếu nại pháp lý về tình trạng gây phiền toái đó.