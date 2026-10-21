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HCDC công bố ca não mô cầu thứ 5, gần trăm người tiếp xúc gần phải uống kháng sinh dự phòng

tác giả
XUÂN MAI
XUÂN MAI
XUÂN MAI

Một nam học sinh Trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm, phường Bình Dương (TP.HCM) được xác định nhiễm não mô cầu nhóm B. Em đã tiêm 1 mũi vắc xin não mô cầu nhóm A, C, Y, W nhưng chưa tiêm vắc xin phòng nhóm B.

HCDC công bố ca não mô cầu thứ 5, gần trăm người tiếp xúc gần phải uống kháng sinh dự phòng - Ảnh 2.

Ca mắc não mô cầu thứ 5 được ghi nhận trên địa bàn TP.HCM là trường hợp mắc bệnh lẻ tẻ, được khoanh vùng xử lý kịp thời - Ảnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cung cấp


Tối 21-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin chính thức về ca mắc não mô cầu thứ 5, đó là học sinh nam, 12 tuổi, cư trú tại xã Thường Tân, học tại Trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm, phường Bình Dương.

"Đây là trường hợp mắc bệnh lẻ tẻ, được khoanh vùng xử lý kịp thời", HCDC thông báo.

Sáng 20-10, ngay khi nhận thông tin một học sinh cư trú tại xã Thường Tân mắc viêm màng não do não mô cầu, HCDC đã phối hợp với các đơn vị y tế địa phương điều tra dịch tễ, điều trị dự phòng cho người tiếp xúc gần và tổng vệ sinh, khử khuẩn nơi người bệnh cư trú và học tập.

Bệnh nhi khởi phát sốt, đau họng, đau đầu từ ngày 13-10 và nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 ngày 15-10 với chẩn đoán viêm màng não.

Ngày 20-10, sau khi ghi nhận kết quả xét nghiệm PCR dịch não tủy dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện báo cáo ngay theo chế độ thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm; đồng thời chuyển bệnh phẩm sang Viện Pasteur TP.HCM để xác định nhóm huyết thanh.

Đến ngày 21-10, Viện Pasteur TP.HCM xác định bệnh nhi nhiễm não mô cầu nhóm B.

Trước đó, học sinh này đã tiêm 1 mũi vắc xin não mô cầu nhóm A, C, Y, W nhưng chưa tiêm vắc xin phòng nhóm B. Hiện em không sốt, không ói, giảm đau đầu, đang được chăm sóc điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Ngay trong ngày nhận thông tin, HCDC phối hợp với Trạm y tế xã Thường Tân và Trạm y tế phường Bình Dương điều tra dịch tễ, lập danh sách người tiếp xúc gần tại gia đình và trường học. Đã có 99 người tiếp xúc gần được lập danh sách và điều trị dự phòng bằng kháng sinh Azithromycin.

Nhà trường đã tổng vệ sinh, khử khuẩn lớp học và giặt chăn, gối, chiếu của học sinh bán trú. Các trường hợp tiếp xúc gần tiếp tục được theo dõi sức khỏe trong 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.

Như vậy, tính từ ngày 14 đến 20-10, toàn TP.HCM ghi nhận 5 ca mắc não mô cầu, đều là học sinh, trong đó có 1 em đã tử vong.

Chùm 4 ca đầu tiên đều là học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng, chuỗi lây nhiễm đã được kiểm soát tốt, có 2.031 người tiếp xúc gần được uống kháng sinh dự phòng.

Mùa bệnh hô hấp, không chủ quan với não mô cầu

HCDC cho biết thêm, trong cộng đồng, tỉ lệ người mang vi khuẩn não mô cầu ở mũi, họng nhưng không có triệu chứng lâm sàng từ 5% đến 25%.

Hiện nay cũng là thời gian của các bệnh viêm đường hô hấp như cúm gia tăng, là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn não mô cầu xâm lấn và gây nên các bệnh cảnh nhiễm não mô cầu như viêm màng não, nhiễm trùng huyết.

Để phòng chống bệnh não mô cầu và các bệnh viêm đường hô hấp, ngành y tế TP.HCM khuyến cáo phụ huynh và người dân:

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; che miệng khi ho, hắt hơi; súc miệng, họng bằng nước muối sinh lý; không dùng chung ly, chai nước, vật dụng cá nhân; giữ nhà ở, lớp học thông thoáng.

- Chủ động tiêm vắc xin phòng não mô cầu và vắc xin cúm theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

- Đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi trẻ sốt cao kèm đau đầu dữ dội, nôn, cứng cổ, ban xuất huyết, lừ đừ hoặc li bì.

- Không tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

TP.HCM ghi nhận ca não mô cầu thứ 5, 99 người tiếp xúc được uống kháng sinh dự phòng - Ảnh 2.Xã Thường Tân, TP.HCM thông báo ghi nhận ca mắc não mô cầu ở trẻ 12 tuổi

UBND xã Thường Tân (TP.HCM) cho biết địa phương đang phối hợp với ngành y tế TP.HCM và các đơn vị liên quan điều tra, giám sát ca bệnh viêm não mô cầu tại ấp Mỹ Lộc. Bệnh nhân là bé nam, 12 tuổi.

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XUÂN MAI
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    Chủ đề: HCDC Cập nhật não mô cầu ca thứ 5 người tiếp xúc

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