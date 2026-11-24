Mỹ Tâm duy trì sức hút qua nhiều concert quy mô lớn, với lượng khán giả lên đến hàng chục nghìn người - Ảnh: BTC

Mỹ Tâm tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau đêm diễn See The Light Day 2 tối 21-11 tại TP.HCM với những lời khen nức nở, chứng tỏ sức hút và tầm ảnh hưởng tài năng âm nhạc của Mỹ Tâm.

Trước khoảng 25.000 khán giả, nữ ca sĩ trình diễn 40 ca khúc trong gần 4 tiếng, không có MC hay nghệ sĩ khách mời.

Đây không phải lần đầu Mỹ Tâm thực hiện một concert kéo dài nhiều giờ với khối lượng ca khúc lớn. Từ Heartbeat (2014), Tri Âm (2022) đến hai đêm See The Light tại Hà Nội và TP.HCM, Mỹ Tâm nhiều lần tổ chức những concert quy mô lớn, kéo dài nhiều giờ.

Qua các concert, cách dàn dựng có thay đổi nhưng sức bền biểu diễn và khả năng kết nối với khán giả vẫn là những yếu tố nổi bật.

Theo Socialite, See The Light Day 2 đạt 62.346 lượt thảo luận, dẫn đầu bảng xếp hạng sự kiện trong tuần. Mỹ Tâm cũng đứng đầu bảng xếp hạng nghệ sĩ được thảo luận nhiều nhất với 28.498 lượt. Các từ khóa "Mỹ Tâm", "Mỹ Tâm concert"... tiếp tục lọt nhóm tìm kiếm được quan tâm trên Google Trends.

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Mỹ Tâm qua những đêm nhạc lớn

Năm 2014, Heartbeat tại sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM) thu hút hơn 30.000 khán giả. Trong hơn 3 tiếng, Mỹ Tâm trình diễn hơn 30 ca khúc, kết hợp hát, nhảy, chơi nhạc cụ và dẫn dắt chương trình. Danh sách bài hát đan xen những bản hit quen thuộc với các sáng tác mới, thay vì đi theo trình tự thời gian trong sự nghiệp.

Đến Tri Âm năm 2022 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), nữ ca sĩ tiếp tục thực hiện concert quy mô lớn với khoảng 30.000 khán giả. Chương trình kéo dài khoảng 3 tiếng rưỡi, có hơn 40 ca khúc.

Với See The Light, Mỹ Tâm tiếp tục mở rộng quy mô chương trình. Đêm diễn tại Hà Nội vào tháng 12-2025 thu hút khoảng 40.000 khán giả, có sự góp mặt của rapper Đen Vâu.

Không có nghệ sĩ khách mời, Mỹ Tâm tự đảm nhận phần trình diễn trong gần 4 tiếng - Ảnh: BTC

Trong khi đó, See The Light Day 2 tại TP.HCM tối 21-11-2026 đón khoảng 25.000 người, nhưng không có nghệ sĩ khách mời. Mỹ Tâm tự đảm nhận phần trình diễn và dẫn dắt cảm xúc của chương trình.

Nếu Heartbeat và Tri Âm chủ yếu tạo dấu ấn bằng những ca khúc quen thuộc, See The Light được chia thành bốn chương, kết hợp nhiều màu sắc âm nhạc từ acoustic, pop ballad đến pop rock và dance.

Những bản hit cũ được đặt cạnh các ca khúc mới, một số bài được phối khí lại để tạo cảm giác khác biệt. Giám đốc âm nhạc Hoài Sa cùng ê kíp cũng góp phần định hình màu sắc cho chương trình.

Sau concert, một số khán giả còn "đòi" Mỹ Tâm mở thêm đêm nhạc tại Đà Nẵng - Ảnh: BTC

Ở đêm diễn tại TP.HCM, Mỹ Tâm không chỉ tập trung vào phần hát mà còn thường xuyên trò chuyện, đùa vui với khán giả. Có thời điểm, cô nằm xuống sân khấu để tiếp tục hát và tương tác với người xem. Những khoảnh khắc này tạo cảm giác gần gũi, giúp chương trình không chỉ là chuỗi tiết mục nối tiếp nhau.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả chú ý đến sức bền của nữ ca sĩ khi biểu diễn gần 40 ca khúc trong gần 4 tiếng: "Cho ai vẫn thắc mắc vì sao Mỹ Tâm luôn được xem là sao hạng S của showbiz Việt, cổ vừa hoàn thành concert dài 4 tiếng, solo không khách mời, nhảy và hát live 100% gần 40 bài hát", "Mỹ Tâm tập cái gì không mà năng lượng và sức khỏe dồi dào vậy?"...

Những điểm chưa trọn vẹn

Dù nhận được nhiều phản hồi tích cực, See The Light Day 2 vẫn có những điểm chưa thực sự thuyết phục. Với thời lượng gần 4 tiếng và khoảng 40 ca khúc, việc duy trì nhịp độ chương trình là một thách thức.

Một số đoạn có nhiều bài hát mang màu sắc tương đồng được đặt liên tiếp, khiến không khí phần giữa chương trình có lúc chậm lại, chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt về cảm xúc.

Phần hình ảnh sân khấu cũng chưa phải lúc nào tạo được hiệu quả tương xứng với quy mô chương trình. Một số thiết kế đồ họa và hiệu ứng ánh sáng chưa thực sự nổi bật, trong khi đây là những yếu tố quan trọng góp phần định hình trải nghiệm của khán giả tại concert ngoài trời.

Mỹ Tâm vẫn thu hút hàng chục nghìn khán giả sau nhiều năm hoạt động âm nhạc - Ảnh: BTC

Trên mạng xã hội, bên cạnh những lời khen về giọng hát và sức bền, cũng có ý kiến cho rằng một số cách thể hiện của Mỹ Tâm còn "sến". Một số khán giả đặt câu hỏi về phần âm thanh hỗ trợ trong chương trình.

Tuy nhiên, nhìn lại các concert của Mỹ Tâm, có thể thấy điểm chung là quy mô hàng chục nghìn khán giả và thời lượng kéo dài nhiều giờ.

Qua từng concert, nữ ca sĩ cũng có những thay đổi trong cách xây dựng danh sách ca khúc, phối khí và dàn dựng sân khấu.

Mỹ Tâm cho thấy sự thay đổi trong cách tổ chức concert, đồng thời duy trì những bản hit gắn với tên tuổi mình. Những yếu tố như danh mục ca khúc, cách làm mới tiết mục và tương tác với khán giả tiếp tục là những điểm đáng chú ý trong các đêm diễn của nữ ca sĩ.