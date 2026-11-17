Harry Potter bản truyền hình không được lòng phần đông khán giả - Ảnh: HBO

Theo The Independent, đoạn clip đầu tiên từ series truyền hình Harry Potter của HBO đã tạo ra làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội.

Nhiều người bảy tỏ thất vọng cho rằng phiên bản mới chưa tái hiện được sức hấp dẫn của loạt phim điện ảnh từng gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả.

Harry Potter nhận bão chê bai

Đoạn video dài khoảng 90 giây, được HBO công bố vào ngày 14-11 đưa người xem vào Đại Sảnh Đường của trường Hogwarts trong bữa tiệc khai giảng.

Đây là phân cảnh có sự xuất hiện của ba nhân vật chính gồm Harry Potter (Dominic McLaughlin), Ron Weasley (Alastair Stout) và Hermione Granger (Arabella Stanton).

Trong cảnh phim, các học sinh đồng thanh hô vang tên Albus Dumbledore khi vị hiệu trưởng xuất hiện.

Đoạn video hé lộ phân cảnh của Harry Potter bản truyền hình

Harry Potter hỏi liệu Dumbledore có hơi lập dị hay không, còn Ron Weasley đáp rằng ông hoàn toàn không bình thường. Sau đó, Dumbledore búng tay, khiến bàn tiệc lập tức xuất hiện hàng loạt món ăn như thịt bò nướng, bánh Yorkshire pudding, khoai tây nướng và cánh gà.

Harry Potter hào hứng thưởng thức món ăn trước khi toàn bộ thức ăn biến mất một cách kỳ diệu. Những chiếc đĩa sau đó được thay thế bằng nhiều món tráng miệng như hấp dẫn.

Một chi tiết đáng chú ý khác là cuộc trò chuyện giữa Dumbledore và Giáo sư Minerva McGonagall, do Janet McTeer thủ vai. McGonagall bày tỏ sự hài lòng khi Harry Potter được phân vào nhà Gryffindor, đồng thời nhận xét cậu bé giống người cha quá cố.

Tạo hình Harry Potter bản truyền hình do Dominic McLaughlin thủ vai - Ảnh: HBO

Cuộc trò chuyện này không xuất hiện trong tiểu thuyết gốc hoặc phim điện ảnh năm 2001. Theo The TV Cave, đây là ví dụ cho thấy phiên bản truyền hình có thể dành thêm thời lượng khai thác các nhân vật trưởng thành tại Hogwarts, thay vì giới hạn câu chuyện chủ yếu qua góc nhìn của Harry Potter.

Sau khi đoạn clip được công bố, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện bình luận tiêu cực.

Một tài khoản viết: "Harry Potter phiên bản mới trông giống một sản phẩm nhái giá rẻ".

Người khác nhận xét: "Tôi thực sự không hài lòng với phong cách hình ảnh và cách xây dựng nhân vật. HBO đang gặp vấn đề tài chính hay sao?

Bộ phim trông giống một sản phẩm kinh phí thấp. Kỹ xảo CGI trong phim năm 2001 bằng cách nào đó lại đẹp hơn những gì chúng ta đang thấy hiện nay".

Bối cảnh xa hoa trong phiên bản mới Harry Potter - Ảnh: HBO

Harry Potter bản truyền hình vốn đã vấp phải phản ứng trái chiều liên quan đến quan điểm của J.K. Rowling về quyền của người chuyển giới. Nữ nhà văn giữ vai trò nhà sản xuất điều hành dự án.

Một số nhà hoạt động đã kêu gọi tẩy chay các dự án chuyển thể từ tác phẩm của Rowling. Việc Paapa Essiedu được chọn vào vai giáo sư Severus Snape cũng vấp phải sự phản đối từ một bộ phận người hâm mộ.