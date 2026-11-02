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Hãng xe mới sắp mở đại lý, đưa về xe điện và xe dùng máy xăng phát điện

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Thương hiệu ô tô iCAUR thuộc Tập đoàn Chery đang chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam với hai mẫu SUV V23 và V27. Hãng dự kiến mở đại lý tại 5 địa phương và công bố chương trình dành cho khách hàng vào ngày 11-11.

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Thương hiệu iCAUR chuẩn bị vào Việt Nam - Ảnh: iCAUR

Ngày 2-11, iCAUR Việt Nam thông báo sẽ công bố một chương trình đặc biệt dành cho khách hàng vào ngày 11-11 tới. Tuy nhiên, hãng chưa tiết lộ thông tin chi tiết hơn.

Đây là một trong những hoạt động của iCAUR trước khi chính thức gia nhập thị trường Việt Nam. Thương hiệu ô tô năng lượng mới thuộc Tập đoàn Chery (Trung Quốc) cũng đang chuẩn bị hệ thống phân phối và hai mẫu SUV đầu tiên.

Theo kế hoạch, các đại lý iCAUR đầu tiên sẽ được triển khai tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Nghệ An và Đà Nẵng, dự kiến khai trương trong thời gian tới.

Ngoài hoạt động bán xe, những đại lý này sẽ đảm nhiệm việc tư vấn sản phẩm, tổ chức lái thử, chăm sóc khách hàng và cung cấp dịch vụ hậu mãi. Hãng cho biết đang hoàn thiện cơ sở vật chất, đào tạo nhân sự và chuẩn bị quy trình vận hành.

Trong giai đoạn đầu, iCAUR dự kiến giới thiệu hai mẫu SUV năng lượng mới tại Việt Nam, gồm V23 và V27. Cả hai đều sử dụng thiết kế hình hộp với những đường nét vuông vức, gợi liên tưởng đến các dòng xe địa hình truyền thống.

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V23 là mẫu xe thuần điện mang dáng dấp của xe địa hình - Ảnh: iCAUR

Trong đó, iCAUR V23 là mẫu SUV thuần điện, nổi bật với thiết kế thân xe vuông vức, cụm đèn tròn và phong cách mang hơi hướng xe địa hình cổ điển.

Mẫu xe này sử dụng hệ truyền động hoàn toàn bằng điện, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích thiết kế khác biệt và có nhu cầu sử dụng xe trong nhiều điều kiện di chuyển.

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V27 có thể sạc bằng động cơ đốt trong để tăng cường phạm vi hoạt động - Ảnh: iCAUR

Trong khi đó, iCAUR V27 sử dụng công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV).

Khác với xe hybrid truyền thống, hệ thống REEV trên V27 sử dụng mô tơ điện để dẫn động bánh xe. Động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện, bổ sung năng lượng cho hệ thống khi cần thiết.

Cấu hình này cho phép xe vận hành bằng mô tơ điện, đồng thời sử dụng động cơ xăng để hỗ trợ việc di chuyển trên những hành trình dài, giảm sự phụ thuộc vào các trạm sạc.

Hiện iCAUR chưa công bố thông số kỹ thuật, trang bị, các phiên bản cũng như giá bán của V23 và V27 tại Việt Nam. Thời điểm ra mắt chính thức của hai mẫu xe cũng chưa được xác nhận.

Chery và Geleximco hợp tác phát triển thương hiệu tại Việt Nam

iCAUR là thương hiệu ô tô năng lượng mới thuộc Tập đoàn Chery, tập trung phát triển các dòng SUV kết hợp thiết kế cổ điển với công nghệ điện hóa.

Tại Việt Nam, hoạt động của iCAUR nằm trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Chery và Tập đoàn Geleximco, hướng đến phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh ô tô tại thị trường trong nước.

Theo iCAUR, Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng trong kế hoạch mở rộng hoạt động của thương hiệu tại Đông Nam Á.

- Ảnh 4.Xe Trung Quốc dồn dập vào Việt Nam: Cơ hội nào cho những cái tên mới?

Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục đón thêm những thương hiệu mới như iCAUR hay Li Auto. Tuy nhiên để các hãng xe Trung Quốc mới tìm chỗ đứng trước các đối thủ đã có mặt không phải điều dễ dàng.

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THANH LINH
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    Chủ đề: Xe Trung Quốc Xe điện iCaur xe EREV

    Dòng sự kiện: Thị trường xe

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