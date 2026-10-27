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Hai thanh niên bị phạt 35 triệu đồng vì livestream tự gây thương tích để nhận quà

tác giả
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO

Hai thanh niên ở xã Cam Lộ bị xử phạt tổng cộng 35 triệu đồng vì livestream tự gây thương tích trên TikTok để thu hút người xem tặng quà, thu lợi.

Hai thanh niên bị phạt 35 triệu đồng, tịch thu điện thoại vì livestream tự gây thương tích để nhận quà - Ảnh 1.

Hình ảnh 2 thanh niên livestream tự gây thương tích trên TikTok - Ảnh: Công an Quảng Trị

Ngày 27-10, Công an xã Cam Lộ (Quảng Trị) cho hay vừa xử phạt hành chính Nguyễn Văn Nhân (19 tuổi) và Phạm Anh Tuấn (20 tuổi), về hành vi tự gây thương tích, đăng tải nội dung, hình ảnh không phù hợp với chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội trên không gian mạng.

Mỗi người bị xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng, tịch thu điện thoại sử dụng vào hành vi vi phạm và buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Theo đó, Nhân và Tuấn thường xuyên livestream trên TikTok, tự gây thương tích để thu hút lượt xem và nhận quà tặng từ người xem. 

Qua các phiên livestream, Nhân thu lợi gần 2,3 triệu đồng, Tuấn thu lợi hơn 231.000 đồng.

Đáng chú ý, cả hai đã bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng vào tháng 11-2025 và đang chờ thi hành án.

Công an tỉnh Quảng Trị khẳng định không gian mạng không nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật, đồng thời tiếp tục phát hiện, xử lý các hành vi đăng tải nội dung cổ xúy bạo lực, thách thức pháp luật, livestream phản cảm để trục lợi.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên, nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, không thực hiện hoặc cổ xúy các hành vi phản cảm, vi phạm pháp luật để câu view, nhận quà, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Hai thanh niên bị phạt 35 triệu đồng vì livestream tự gây thương tích để nhận quà - Ảnh 3.Khi hội nhóm mạng xã hội dẫn lối lệch lạc - Kỳ cuối: Cha mẹ nên là bạn cùng con lên mạng lành mạnh

Trong nhóm trẻ đến thăm khám bệnh vì các rối loạn cảm xúc, stress kéo dài, rối loạn giấc ngủ, lo âu, trầm cảm hoặc hành vi tự gây thương tích có nhiều trẻ liên quan đến việc lạm dụng mạng xã hội hay tham gia các hội nhóm có nội dung độc hại.

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    Chủ đề: tự gây thương tích xử phạt hành chính không gian mạng QUảng Trị hành vi lệch chuẩn Quảng Trị

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