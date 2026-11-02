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Hải quan TP.HCM làm việc cả thứ bảy, chủ nhật để thông quan hàng hóa cuối năm

tác giả
NGHI VŨ
NGHI VŨ
NGHI VŨ

Để tránh ách tắc hàng hóa vào cao điểm cuối năm, Chi cục Hải quan khu vực 2 yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ làm việc ngoài giờ hành chính, kể cả thứ bảy và chủ nhật, nhằm bảo đảm thông quan thông suốt.

Chi cục Hải quan khu vực 2 (TP.HCM) yêu cầu các đơn vị hải quan trực thuộc bố trí cán bộ làm việc ngoài giờ hành chính, kể cả thứ bảy và chủ nhật cho dịp cao điểm hàng hóa cuối năm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chi cục Hải quan khu vực 2 (TP.HCM) vừa có văn bản gửi các đơn vị hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu về việc tăng cường triển khai các giải pháp trong đợt cao điểm cuối năm 2026.

Theo đó, nhằm đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa dịp cuối năm, đồng thời đẩy mạnh công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu năm 2026 do Thành ủy, UBND TP.HCM giao, Chi cục Hải quan khu vực 2 yêu cầu các đơn vị tăng cường bố trí nhân sự, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Cụ thể, các đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu cần phân công, bố trí lãnh đạo đội, cán bộ, công chức trực ngoài giờ hành chính, làm việc cả thứ bảy và chủ nhật để kịp thời giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.

Việc này nhằm không để xảy ra tình trạng ách tắc hàng hóa, bảo đảm hoạt động thông quan được thực hiện thông suốt trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Bên cạnh đó, các đơn vị hải quan được yêu cầu tăng cường phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng và các cơ quan quản lý nhà nước nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thông quan và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Để doanh nghiệp chủ động sắp xếp kế hoạch xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan khu vực 2 cũng yêu cầu các đơn vị niêm yết, thông báo công khai tại trụ sở về việc làm việc trong ngày thứ bảy, chủ nhật.

Đồng thời, Phòng Công nghệ thông tin được giao đăng tải thông tin về lịch làm việc cuối tuần trên Cổng thông tin điện tử của Chi cục Hải quan khu vực 2, giúp cộng đồng doanh nghiệp thuận tiện cập nhật và theo dõi.

Động thái này được triển khai trong bối cảnh ngành hải quan bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm, với yêu cầu vừa bảo đảm hoạt động thông quan hàng hóa thông suốt, vừa phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026.

Hải quan TP.HCM làm việc cả thứ bảy, chủ nhật để thông quan hàng hóa cuối năm - Ảnh 2.Từ 1-1-2027, doanh nghiệp sẽ bị khóa tài khoản hải quan nếu chưa cập nhật dữ liệu

Doanh nghiệp phải hoàn thành việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu tài khoản khai báo hải quan trước ngày 31-12-2026. Tài khoản chưa hoàn thành sẽ bị khóa từ ngày 1-1-2027.

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NGHI VŨ
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    Chủ đề: thông quan hàng hóa Chi cục Hải quan khu vực 2 TP. HCM

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