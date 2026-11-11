Hải Phòng tiếp nhận trường cao đẳng 52 năm tuổi từ Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân (bên phải) và Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức ký kết biên bản bàn giao nguyên trạng Trường cao đẳng Cơ giới Xây dựng - Ảnh: ĐÀM THANH

Ngày 11-11, UBND TP Hải Phòng cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị bàn giao các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ Bộ về địa phương quản lý.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cùng đại diện UBND các tỉnh, thành phố đã ký biên bản bàn giao 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về 5 địa phương.

Trong đó, Trường cao đẳng Cơ giới Xây dựng tại số 9 Mạc Thị Bưởi, phường Chu Văn An được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND TP Hải Phòng quản lý theo quyết định của Thủ tướng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Trọng Đức, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, khẳng định thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và nguồn lực để nhà trường ổn định tổ chức, duy trì và phát triển hoạt động đào tạo.

Đặc biệt, việc chuyển giao phải bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động học tập, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người học, viên chức và người lao động.

Đáng chú ý, Hải Phòng định hướng thúc đẩy liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp, đổi mới chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động; tăng cơ hội thực hành, thực tập và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.

Ngoài Trường cao đẳng Cơ giới Xây dựng chuyển về Hải Phòng, 7 cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác trong đợt này được bàn giao về Hà Nội, Đồng Nai, Ninh Bình và Phú Thọ.

Được thành lập ngày 1-10-1974, tiền thân là Trường công nhân cơ giới số 2 trực thuộc Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI), Trường cao đẳng Cơ giới Xây dựng có hơn 52 năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo công nhân kỹ thuật. Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo các nghề vận hành máy xây dựng, cơ khí, cung cấp nhân lực cho ngành xây dựng và xã hội. Hiện trường này có các khoa đào tạo về máy xây dựng, điện - điện tử, cơ khí xây dựng cùng các đơn vị đào tạo, hợp tác quốc tế và trung tâm đào tạo lái xe.