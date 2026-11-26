Hải Phòng đang lấy ý kiến liên quan dự thảo thu phí vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố, mức cao nhất là 270.000 đồng/m²/tháng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ngày 26-11, lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng cho biết đơn vị đang tiến hành lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân về dự thảo nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, mức phí cao nhất áp dụng là 270.000 đồng/m²/tháng tại khu vực dải trung tâm, gồm các tuyến Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung, Trần Phú, Trần Hưng Đạo và các đường ngang đối với hoạt động trông giữ phương tiện có thu phí dịch vụ.

Mức 210.000 đồng/m²/tháng được đề xuất tại các tuyến thuộc 5 phường Gia Viên, Ngô Quyền, Lê Chân, An Biên và Hồng Bàng, trừ những tuyến thuộc dải trung tâm nêu trên.

Đối với khu vực trung tâm thành phố còn lại, mức thu dự kiến là 120.000 đồng/m²/tháng. Các tuyến đường, phố khác áp dụng mức 60.000 đồng/m²/tháng tại phường và 30.000 đồng/m²/tháng tại xã, đặc khu.

Liên quan việc bố trí gian hàng kinh doanh tại các tuyến phố thương mại, văn hóa, ẩm thực, phố đi bộ, chợ đêm hoặc sự kiện được phép tổ chức, mức thu dự kiến là 45.000 đồng/m²/tháng tại phường và 30.000 đồng/m²/tháng tại xã, đặc khu.

Hoạt động tập kết, thu gom rác thải, vật liệu xây dựng và phục vụ thi công công trình có mức thu tương ứng 60.000 đồng và 30.000 đồng/m²/tháng.

Theo dự thảo, nếu tính phí theo ngày, mức thu bằng mức tháng chia cho 30. Trường hợp thời gian sử dụng từ đủ 12 giờ/ngày trở lên sẽ tính 100% mức thu ngày, dưới 12 giờ tính 50%.

Hải Phòng cũng dự kiến tổ chức 26 vị trí trông giữ phương tiện tại 6 phường, gồm Hồng Bàng, Gia Viên, Ngô Quyền, An Biên, Lê Chân và Hải An.

Hải Phòng dự tính thu hơn 73,2 tỉ đồng trong 9 tháng năm 2027 nếu dự thảo thu phí vỉa hè, lòng đường được thông qua - Ảnh: TIẾN THẮNG

Tổng số phí dự kiến thu được trong 9 tháng năm 2027 là hơn 73,2 tỉ đồng, trong đó nhóm trông giữ phương tiện chiếm 95,33%. Riêng các tuyến thuộc 5 phường Gia Viên, Ngô Quyền, Lê Chân, An Biên và Hồng Bàng dự kiến thu hơn 44,5 tỉ đồng.

Đặc biệt, dự thảo cũng nêu hộ gia đình, cá nhân tự đỗ xe trên hè phố trước nhà, cơ quan, đơn vị tự đỗ xe trước trụ sở hoặc tại vị trí được phép trên lòng đường không phải nộp phí nếu nơi đó không tổ chức trông giữ phương tiện có thu phí dịch vụ.

Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, việc ban hành nghị quyết nhằm thống nhất chính sách thu phí trên toàn địa bàn thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời quản lý việc sử dụng không gian công cộng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Dự kiến nghị quyết được trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp chuyên đề đầu năm 2027. Nếu được thông qua, chính sách thu phí sẽ triển khai từ ngày 1-3-2027.