Khu công nghiệp DEEP C tại Hải Phòng đẩy mạnh xây sẵn nhà xưởng theo tiêu chuẩn xanh quốc tế - Ảnh: T. THẮNG

Thay vì phải mất nhiều năm hoàn thiện mặt bằng, xây dựng nhà máy, các doanh nghiệp FDI tại Hải Phòng ngày càng có thêm lựa chọn thuê nhà xưởng xây sẵn, được trang bị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hệ thống năng lượng và xử lý môi trường.

Đây là xu hướng chuyển dịch đáng chú ý của thị trường bất động sản công nghiệp thành phố cảng, trong bối cảnh các tập đoàn nước ngoài ngày càng đặt ra yêu cầu khắt khe về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và phát triển bền vững trong chuỗi sản xuất.

"Nhà xưởng xanh" thành lợi thế cạnh tranh hút FDI

Nắm bắt xu hướng nhà đầu tư nước ngoài ngày càng quan tâm đến các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG) khi tìm kiếm nhà xưởng, các nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp tại Hải Phòng như: DEEP C, VSIP, Nam Đình Vũ, Nam Cầu Kiền và Tràng Duệ đang tập trung đầu tư các tổ hợp nhà xưởng xây sẵn thế hệ mới.

Các công trình được thiết kế theo hướng tiết kiệm năng lượng, tăng cường thông gió tự nhiên, sử dụng điện mặt trời áp mái và hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn. Một số dự án hướng tới các chứng chỉ công trình xanh quốc tế như LEED của Mỹ hoặc LOTUS của Việt Nam.

Thực tế tại Khu công nghiệp DEEP C Hải Phòng cho thấy những hiệu quả bước đầu của mô hình này. Sau khi tham gia chương trình khu công nghiệp sinh thái toàn cầu từ năm 2020, khu công nghiệp này đã hoàn thành 52/64 chỉ tiêu theo khung khu công nghiệp sinh thái quốc tế.

Tại đây, 15 doanh nghiệp thứ cấp áp dụng 65 giải pháp sản xuất sạch hơn và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Nhờ đó, mỗi năm tiết kiệm hơn 4,8 triệu kWh điện, hơn 79.000m³ nước và giảm trên 3.000 tấn khí thải CO₂ tương đương.

Khu công nghiệp với "nhà xưởng xanh", tuần hoàn giúp tạo lợi thế thu hút nhà đầu tư FDI - Ảnh: T. THẮNG

Theo ông Hoàng Đại, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng, lợi thế kết nối cảng biển chiến lược cùng định hướng thu hút đầu tư đồng bộ tạo điều kiện cho phân khúc nhà xưởng xây sẵn phát triển.

Đơn cử tại DEEP C, một số nhà xưởng có diện tích linh hoạt từ 3.000m², đạt chứng nhận LEED Silver. Mô hình này giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị sản xuất. Thay vì mất 1-2 năm để hoàn thiện thủ tục và xây dựng nhà máy, doanh nghiệp thuê nhà xưởng có thể triển khai lắp đặt dây chuyền, đưa hoạt động sản xuất vào vận hành chỉ sau vài tháng.

Tăng hiệu quả quỹ đất công nghiệp nhờ nhà xưởng xanh

Không chỉ tạo lợi thế thu hút đầu tư, chuyển hướng sang nhà xưởng xanh còn mở ra cách khai thác hiệu quả hơn quỹ đất công nghiệp.

Thay vì xây dựng nhà xưởng một tầng trải rộng, chiếm nhiều diện tích, mô hình nhà xưởng cao từ 3-5 tầng hoặc hơn giúp gia tăng diện tích sàn sử dụng trên cùng một đơn vị đất. Mô hình này phù hợp với một số ngành công nghiệp nhẹ, lắp ráp linh kiện điện tử và các hoạt động sản xuất có yêu cầu đặc thù.

Mô hình sinh thái được chứng thực với bể cá koi dùng nguồn nước thải của các nhà máy sau khi được xử lý tại khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Hải Phòng - Ảnh: T. THẮNG

Về phía chủ đầu tư hạ tầng, cho thuê nhà xưởng cũng tạo nguồn thu định kỳ, thay vì chủ yếu phụ thuộc vào khoản thu từ cho thuê đất. Nguồn thu ổn định có thể tạo thêm dư địa tái đầu tư, nâng cấp hạ tầng và phát triển các khu công nghiệp theo hướng sinh thái.

Tuy nhiên, ông Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Shinec, chủ đầu tư Khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền tại Hải Phòng, cho rằng việc phát triển nhà xưởng xanh không đơn giản chỉ là lắp đặt điện mặt trời hay tăng diện tích cây xanh.

Mô hình này đòi hỏi giải pháp đồng bộ từ thiết kế, vật liệu xây dựng, quản lý năng lượng đến phân loại, tái sử dụng chất thải. Chi phí đầu tư ban đầu và bảo trì hệ thống kỹ thuật cũng thường cao hơn nhà xưởng truyền thống.

Tại hội nghị về chuyển đổi xanh chiều 27-11, ông Hoàng Minh Cường, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cũng nhấn mạnh việc thành phố đang thúc đẩy chuyển đổi xanh trong các khu công nghiệp, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 50% khu công nghiệp đăng ký chuyển đổi, xây dựng theo mô hình khu công nghiệp sinh thái.

Cuộc chuyển dịch từ cho thuê đất sang cung cấp không gian sản xuất xanh, hiện đại vì thế không chỉ là xu hướng của thị trường bất động sản công nghiệp, mà còn là yêu cầu để Hải Phòng nâng chất lượng dòng vốn FDI, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.