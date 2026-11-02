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Hai nhân viên tử vong dưới hầm chứa xăng tại cây xăng đã ngừng hoạt động ở Huế

tác giả
NHẬT LINH
NHẬT LINH
NHẬT LINH

Hai người được phát hiện tử vong dưới hầm chứa xăng nghi do ngạt khí tại một xây xăng ở TP Huế, công an đang vào cuộc điều tra.

Sáng 2-11, Công an TP Huế cho biết đang điều tra nguyên nhân hai người tử vong tại một cây xăng trên địa bàn phường Thuận Hóa.

Trước đó, tối 1-11, người dân trình báo phát hiện 2 người nghi bị ngạt khí dưới hầm chứa xăng tại một cây xăng trên đường Lê Ngô Cát. Đó là các anh L.H.P. (quê Thanh Hóa) và N.Đ.T. (trú tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, cả hai là nhân viên của một công ty, gặp nạn khi đang kiểm tra hầm chứa xăng tại cây xăng này. Đây là cây xăng đã ngưng hoạt động từ lâu. 

Sau khi xảy ra vụ việc, 2 nạn nhân được đưa ra khỏi hầm chứa xăng dầu và chuyển đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Công an TP Huế đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hai nhân viên tử vong dưới hầm chứa xăng tại cây xăng đã ngừng hoạt động ở Huế - Ảnh 1.Ngạt khí khi vệ sinh bể chứa nước khiến 1 người tử vong, 3 người nhập viện

Ngày 20-7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết đang điều trị tích cực cho ba nạn nhân bị ngạt khí trong lúc vệ sinh bể chứa nước tại khu vực Trạm bơm Hoàng Tung, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.

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    Chủ đề: cây xăng TP Huế Tử vong ngạt khí

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