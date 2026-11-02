Hai nhân viên tử vong dưới hầm chứa xăng tại cây xăng đã ngừng hoạt động ở Huế

Sáng 2-11, Công an TP Huế cho biết đang điều tra nguyên nhân hai người tử vong tại một cây xăng trên địa bàn phường Thuận Hóa.

Trước đó, tối 1-11, người dân trình báo phát hiện 2 người nghi bị ngạt khí dưới hầm chứa xăng tại một cây xăng trên đường Lê Ngô Cát. Đó là các anh L.H.P. (quê Thanh Hóa) và N.Đ.T. (trú tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, cả hai là nhân viên của một công ty, gặp nạn khi đang kiểm tra hầm chứa xăng tại cây xăng này. Đây là cây xăng đã ngưng hoạt động từ lâu.

Sau khi xảy ra vụ việc, 2 nạn nhân được đưa ra khỏi hầm chứa xăng dầu và chuyển đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Công an TP Huế đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.