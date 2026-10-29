Vụ 8 người trong gia đình ngạt khí giữa lũ: Người thứ 6 tử vong, sau đúng 1 năm xảy ra vụ việc

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn đau lòng, tại TP Đà Nẵng đang mưa lũ lịch sử, lực lượng chức năng phải dùng ghe thuyền rồi chuyển sang xe tải nhỏ để đưa các nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: NHẬT THANH

Ngày 29-10, ông Võ Như Phong - Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng - xác nhận thông tin một nạn nhân trong vụ ngạt khí năm ngoái là anh N.Q.L. (37 tuổi, trú khu phố chợ mới Phong Thử, xã Điện Bàn Tây) vừa qua đời.

Anh L. mất vào chiều hôm qua (28-10), sau tròn 1 năm xảy ra vụ ngạt khí thương tâm khiến gia đình 8 người gặp nạn.

Ông Lê Văn Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Điện Bàn Tây - cho biết chiều nay 29-10, lãnh đạo xã sẽ đến thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau.

Vào ngày 28-10-2025, người dân địa phương và cơ quan chức năng phát hiện 8 người trong gia đình bị ngạt khí, hôn mê trong căn phòng ở tầng 2 nhà anh L. nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Trong ngày hôm ấy, cơ quan chức năng xác định 4 người tử vong, 1 nạn nhân qua đời trong quá trình điều trị.

Anh L. cùng vợ và con gái sau thời gian nằm viện được cho về nhà. Tuy nhiên, do ảnh hưởng di chứng quá nặng nề sau vụ tai nạn, anh nằm liệt giường, sức khỏe ngày càng suy kiệt và đã không qua khỏi.

Vợ anh L. giữ được mạng sống nhưng hiện phải ngồi xe lăn, dường như không còn nhớ những chuyện xảy ra trước đó. Riêng cô con gái năm nay học lớp 4 tỉnh dậy thần kỳ sau 21 ngày hôn mê, dù vậy sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nặng, không còn lanh lợi như trước.

Ngoài anh L., 5 nạn nhân tử vong trong vụ ngạt khí gồm mẹ anh, cháu trai và 3 người con của anh L.. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, tại TP Đà Nẵng xảy ra trận mưa lũ lịch sử, điện bị cúp. Tối hôm trước, anh L. dùng máy phát điện bật điều hòa, 8 người cùng ngủ trong một căn phòng thì bị ngạt khí.