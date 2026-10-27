Hai gia đình tranh chấp đất từ thời vua Càn Long, kéo dài hơn 200 năm

Tranh chấp đất đai giữa hai gia đình hàng xóm đã kéo dài hơn hai thế kỷ - Ảnh: IFENG

Theo báo South China Morning Post ngày 26-10, một tòa án ở Trung Quốc vừa thụ lý vụ tranh chấp đất giữa hai gia đình hàng xóm kéo dài hơn hai thế kỷ qua nhiều thế hệ, khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ.

Tòa án quận Nhạn Tháp, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây vừa xét xử vụ án liên quan đến ranh giới đất đai giữa hai hộ gia đình họ Đỗ và họ Trương.

Nhiều năm qua, hai nhà liên tục mâu thuẫn về việc phân định ranh giới. Mỗi khi nhà họ Đỗ tìm cách sửa sang căn bếp, nâng cao tường rào, nhà họ Trương lại phản đối vì lo ảnh hưởng đến ánh sáng và hệ thống thoát nước.

Mâu thuẫn ấy dẫn đến nhiều cuộc cãi vã, thậm chí xô xát. Lực lượng công an và ban quản lý thôn hòa giải hàng chục lần nhưng vẫn rơi vào bế tắc.

Trong một buổi hòa giải, nhà họ Trương đưa ra bằng chứng khiến tất cả người có mặt đều kinh ngạc: văn bản chứng nhận quyền sở hữu đất có từ năm Càn Long thứ 46 thời nhà Thanh (1644-1912). Trên trang giấy bị rách và ngả vàng, những dòng chữ viết tay được bảo quản tốt vẫn có thể đọc rõ ràng.

Gia đình họ Trương khiến mọi người bất ngờ khi đưa ra văn bản quyền sở hữu đất có từ năm 1781 - Ảnh: IFENG

Đại diện nhà họ Trương khẳng định đây là thỏa thuận giữa hai gia đình nhằm xác định ranh giới, lấy cây hồng trong sân làm mốc. Phía nhà họ Trương cho rằng các thế hệ con cháu sau này cần tôn trọng thỏa thuận ấy.

Đến lúc này, cơ quan chức năng mới nhận ra cuộc tranh chấp thực chất đã kéo dài hơn 200 năm. Qua các thế hệ, hai gia đình liên tục xung đột về ranh giới, trong đó có một lần diễn ra vào năm 1949.

Tuy nhiên, tòa án không chỉ dựa vào văn bản chứng nhận sử dụng đất năm 1781 để phân định. Tòa viện dẫn một bài thơ trong một bức thư cũng từ thời nhà Thanh của Trương Anh - chính khách kiêm học giả nổi tiếng - viết để khuyên gia đình nhượng bộ trong vụ tranh chấp đất đai với hàng xóm.

"Thư từ ngàn dặm chỉ vì một bức tường, sao không nhường nhau ba thước đất? Vạn Lý Trường Thành nay vẫn còn đó, mà Tần Thủy Hoàng đã chẳng còn đâu", bức thư viết.

Theo giai thoại, gia đình Trương Anh đọc thư xong vô cùng cảm động, chủ động lùi tường rào ba thước. Thấy vậy, nhà hàng xóm cũng tự nguyện lùi tường của mình ba thước.

Hai bức tường sau đó tạo thành con ngõ rộng sáu thước (khoảng 2m), ngày nay là điểm thu hút khách du lịch tại Đồng Thành, tỉnh An Huy (Trung Quốc).

Cùng với việc trích dẫn bài học lịch sử, cơ quan chức năng đã đo đạc lại nhiều lần khu vực nhà của hai gia đình để đưa ra phương án cải tạo làm hài lòng cả hai bên.

Cuối cùng, nhà họ Đỗ sửa xong căn bếp, nhà họ Trương cũng chấp nhận kết quả này.