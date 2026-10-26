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Trung Quốc: Mẹ chồng 17 năm chăm con dâu sống thực vật

tác giả
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Một tháng sau đám cưới, cô Xu bị xe tải đâm và rơi vào trạng thái thực vật. 17 năm qua, mẹ chồng cô vẫn ở bên chăm sóc từng chút một, giúp cô tỉnh lại và dần tự nấu được những món ăn đơn giản.

Trung Quốc: Mẹ chồng chăm sóc con dâu hôn mê 17 năm - Ảnh 1.

Sau 17 năm được mẹ chồng tận tình chăm sóc, người phụ nữ rơi vào trạng thái thực vật sau tai nạn giao thông đã hồi phục một cách đáng kinh ngạc - Ảnh: DOUYIN

Báo South China Morning Post ngày 25-10 chia sẻ câu chuyện cảm động về một người phụ nữ Trung Quốc tận tụy chăm sóc con dâu suốt 17 năm, kể từ khi cô rơi vào trạng thái sống thực vật

Theo báo Shandian News, cô Xu rơi vào trạng thái sống thực vật sau khi bị xe tải đâm tại một ngôi làng thuộc huyện Khánh Vân, tỉnh Sơn Đông, năm 2009. Tai nạn xảy ra chỉ một tháng sau khi cô kết hôn.

Kể từ đó, bà Xuan Fengying, mẹ chồng của cô, đã ngày đêm chăm sóc con dâu từng chút một. “Con bé về làm dâu nhà tôi thì cũng như con ruột của tôi. Làm sao tôi có thể bỏ rơi con được?”, người mẹ chồng 68 tuổi chia sẻ.

Mỗi bữa ăn, bà Xuan mất một giờ để đút từng thìa thức ăn lỏng cho cô Xu. Bà cũng giúp con dâu trở mình hơn 10 lần mỗi ngày để ngăn ngừa loét da do nằm lâu.

Bà Xuan còn lau rửa cho cô Xu mỗi khi cô không tự chủ được việc vệ sinh và thường xuyên xoa bóp cơ bắp cho cô. 

Ngoài ra, bà còn trò chuyện với con dâu về tin tức gia đình, chuyện xóm giềng, mở những bài hát cô yêu thích và liên tục gọi tên cô.

Vài năm trước, kỳ tích diễn ra khi cô Xu tỉnh lại sau thời gian dài ở trạng thái thực vật. Tuy nhiên, tổn thương não nghiêm trọng do tai nạn khiến khả năng nhận thức của cô chỉ tương đương một đứa trẻ bốn tuổi. 

Bà Xuan vẫn kiên trì hỗ trợ con dâu tập đi và thực hiện các bài tập phục hồi chức năng. Hiện cô Xu đã có thể nói vài từ ngắn, thậm chí tự nấu những món ăn đơn giản.

“Mẹ, tốt lắm”, cô Xu nói với mẹ chồng trong một đoạn video. 

“Tôi chẳng có nguyện vọng gì lớn lao ngoài việc con ngày càng tiến triển tốt hơn. Nhìn con có thể tự nấu ăn, tôi cũng nhẹ lòng đôi chút. Như vậy thì sau này khi tôi qua đời, con vẫn có thể tự lo cho bữa ăn của mình”, bà Xuan chia sẻ. 

Bà nói thêm: “Tôi cũng dặn con trai mình rằng, nếu tôi mất đi, con phải tiếp tục chăm sóc tốt cho vợ”.

Câu chuyện nhận được nhiều bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Không ít người bày tỏ sự xúc động trước tình thương và sự tận tụy của bà Xuan.

“Một tình mẫu tử thật vĩ đại! Vô cùng kính phục người mẹ chồng này”, một người dùng mạng xã hội chia sẻ.

Trung Quốc: Mẹ chồng 17 năm chăm con dâu sống thực vật - Ảnh 3.Trung Quốc: Cụ bà 70 tuổi bất ngờ tỉnh lại từ trong quan tài

Bác sĩ nhận định cụ bà nhiều khả năng rơi vào trạng thái chết lâm sàng, một dạng hôn mê sâu khiến các dấu hiệu sinh tồn suy giảm đến mức gần như không thể phát hiện.

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XUÂN THẢO
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    Chủ đề: Trung Quốc

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